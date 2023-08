4f517faa59

50 años del Golpe Pablo Artaza sobre golpe de Estado: “No hay una superación dentro del universo político que diga ‘esto nunca más podría pasar’” El historiador sostuvo que "transcurrida la vuelta a la democracia la derecha no pudo evitar verse ligada con la dictadura civil-militar, pero se ha saltado el reconocimiento de decir “la embarramos”. Diario UChile Miércoles 9 de agosto 2023 20:23 hrs.

En la tercera edición de “Escuchemos la historia”, parte de la programación especial preparada por Radio Universidad de Chile con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, Pablo Artaza, director del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra casa de estudios, abordó el contexto en que se conmemorará este hito y analizó los motivos por los cuales todavía es una debate complejo en la actual contingencia nacional. Frente a las lecturas negacionistas y posiciones que no solo justifican sino que reivindican el quiebre democrático del 11 de septiembre de 1973, junto con hacer un paralelo entre tal hito y las manifestaciones del estallido social, el historiador describió como algo “casi psiquiátrico” que se busque instalar una “lógica octubrismo-noviembrismos como si fuera UP-Golpe o UP-dictadura”. Artaza señaló que “el inicio de la dinámica conmemorativa de los 50 años desde el Ministerio de las Culturas venía con una lógica de ‘la memoria de todos’, de nuevo una lógica de que en este Chile cabemos todos y a los 15 minutos ya nos estamos sacando los ojos de nuevo”. “Eso es horroroso porque nos habla de un tiempo detenido, de un tiempo bucle y no uno histórico, de un tiempo entrampado”, dijo. El académico explicó que desde el punto de vista histórico “50 años, dependiendo de cómo se viva de parte de los actores de la historia, es que puede ser un tiempo muy pasado como puede ser un tiempo muy presente. Si aquellos hechos que fundan la apertura de este tiempo desde el cual transcurren 50 años es un hecho superado por los actores involucrados, lo más probable es que se mire como si hubieran pasado hace 100 o 150 años, porque es pasado”. “Lo curioso es que si lo pensamos hoy, son 50 años como si hubieran pasado ayer. Permanentemente tratamos de dejarlo en el pasado pero se devuelven, se nos montan en la espalda inmediatamente. Basta que algo nos desnude para que sea como la lógica de los fantasmas en el closet, que uno abre la puerta y se te viene encima el muerto”, expuso. El historiador sostuvo que es posible que existan componentes que indiquen “que no hemos logrado superar el entrampamiento ideológico que nos llevó al golpe de Estado en Chile”. “No hay una superación dentro del universo político que diga ‘esto nunca más podría pasar’. No hay una realineación de fuerzas que diga ‘ese es un mundo del pasado’”, destacó. En ese sentido, Artaza manifestó que transcurrida la vuelta a la democracia la derecha no pudo evitar verse ligada con la dictadura civil-militar, pero se ha saltado el reconocimiento de decir “la embarramos”. “Mucha gente de derecha honestamente cree que el golpe se debe a la UP y no entiende que no sea así, que las cosas se hacen por decisiones y que hay que pagar por las consecuencias de las decisiones”, afirmó. No obstante, el académico reconoció que el golpe “tiene factores históricos explicativos, pero dentro de un universo de posibilidades, y en ese universo se tomaron posiciones que llevaron al golpe. Quién llegó a esas decisiones tiene que asumir las responsabilidades y eso fue lo que la derecha eludió”. “Y la eludió porque en la vida entera han controlado el manejo de la historia de este país, dijeron ‘nosotros ese muerto no lo vamos a cargar porque es culpa de la UP y si lo decimos y no paramos de decirlo va a quedar así’. Al punto de que nos vemos entrampados en esta manipulación histórica de que efectivamente el contexto explica, pero eso no existe en la vida real, porque es la misma situación del niño chico que dice ‘yo no quería hacer eso pero me ví obligado’. No te viste obligado, tomaste una decisión, como había otras. Más o menos, pero otras habían”, detalló. Asimismo, el historiador expuso que la sociedad chilena se desenvuelve en una lógica en la que “eludimos nuestras responsabilidades e intentamos suplir con imágenes los no acuerdos, las tensiones y las contradicciones”. “Es lo que le pasa a la derecha con la dictadura y lo que le pasa a la centro izquierda con el neoliberalismo. No es muy distinto. La centro izquierda está entrampada históricamente porque aborrece del neoliberalismo pero en la práctica le gusta”, opinó.

