Con reticencias EE.UU. aprueba la entrega de aviones F16 a Ucrania

El embajador ruso en Copenhague advirtió asimismo que “escudándose en la premisa de que Ucrania debe determinar las condiciones para la paz, Dinamarca pretende dejar a Kiev sin otra opción que continuar el enfrentamiento militar con Rusia“, aseveró. Los dichos del representante de Moscú ante el reino de Dinamarca se conocen luego que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, anunciara este mismo lunes que su país donará 19 aviones de combate F-16 al país ucraniano. Países Bajos, en tanto, no ha confirmado el número de aeronaves que enviará al régimen de Zelenski, aunque esto podría tener lugar a fines de año. Cabe consignar que tras varios meses de conversaciones, Estados Unidos aprobó el pasado viernes 18 de agosto el envío de aviones de combate F-16 a Ucrania.

Pero, posteriormente, Washington decidió también hacer públicas las garantías oficiales dadas a Dinamarca y Holanda de que se acelerará la aprobación de las solicitudes de transferencia de estas aeronaves bajo dos condiciones. La primera dice relación con que los pilotos deberán estar completa y certificadamente entrenados para volar estas naves de guerra. Y segunda condición –sine qua non- es que los F-16 no se empleen bajo circunstancia alguna para atacar territorio de Rusia. Algo que, como sabemos, es bastante improbable en el escenario real.

Un poco antes, las autoridades de Ucrania habían reconocido que no esperaban recibir este año los anhelados cazas de fabricación estadounidense, que Kiev lleva solicitando desde hace largo tiempo. En un mensaje recogido por la agencia ucraniana Ukrinform, en Kiev el portavoz de las fuerzas aéreas, Yuriy Ignat, dijo que “está claro que Ucrania no recibirá ni en otoño, ni en invierno, los F-16 necesarios para nuestra defensa”, afirmó, añadiendo que los pilotos ucranianos están preparados para recibir la instrucción, por lo que esperaba que no haya “más demoras” en ese proceso.