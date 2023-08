19a2347f52

50 años del Golpe Cultura Nacional Vuelve el relato de la urgencia de justicia en Obrabierta de Hernán Parada Con fotografías y objetos personales, el artista Hernán Parada regresa a Chile para presentar un remontaje de la exposición “Obrabierta: El tiempo, la vida, la información”, que incluye imágenes que denuncian crímenes cometidos durante la dictadura. Diario UChile Miércoles 30 de agosto 2023 12:58 hrs.

El próximo 4 de septiembre a las 12:00 horas en el Salón de Imaginarios de la Casa Central de la Universidad de Chile, se realizará la inauguración de la exposición “Obrabierta: El tiempo, la vida, la información”, de Hernán Parada González, artista visual de la misma casa de estudios cuya obra es parte del imaginario de las creaciones críticas sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. El artista, oriundo de Talca pero que hoy reside en Canadá, estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, y participó activamente como fotógrafo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos desde 1975 a 1985. De allí en adelante, creó, registró y conservó un trabajo ligado a la visibilización de la lucha por la verdad y la justicia. La exposición curada por el también artista de la U. de Chile, Alejandro de La Fuente, reúne una serie de imágenes de intervenciones performáticas en la vía pública en la dictadura, que denunciaban la detención y desaparición forzosa de su hermano Alejandro Parada en 1974. Además incluirá parte del archivo familiar del artista, mobiliario y objetos personales de la habitación que compartieron durante su infancia, una línea de tiempo que registra la búsqueda de detenidos desaparecidos y fotografías de acciones políticas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en que participaba Hernán acompañando a su madre, Amanda González. Por medio de acciones performativas que incluían el uso de una máscara impresa de una fotografía ampliada del rostro de Alejandro, quien fue estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile y militante del Partido Socialista, Hernán salía a recorrer distintos sectores concurridos de la ciudad de Santiago, como el Paseo Ahumada, la Plaza Italia, la Alameda, o un costado de La Moneda, para dar cuenta la violencia política. “Quiero saber si me pueden dar alguna información de dónde estoy, porque en estos momentos estoy desaparecido”, eran parte de las vociferaciones del artista, quien vuelve al país como parte de las conmemoraciones del 11 de septiembre en la U. de Chile. “Pienso que ahora es más significativo hacerlo en la Casa Central U de Chile, que es donde estudiamos yo y mi hermano Alejandro”, dijo el artista. En tanto, el curador de la obra Alejandro de la Fuente, ahondó en la relevancia de la obra de Hernán Parada que no solo habla de su propia memoria familiar si no también se constituye como patrimonio nacional, debido al registro “eventos que pasaron en dictadura que tomó Hernán, como el funeral de Rodrigo Rojas de Negri o de André Jarlan; con las fotos de la Agrupación y las romerías del patio 29, o los rayados del No+”. De acuerdo al curador, el momento histórico en que se gestó Obrabierta, propició la acción del artista. “Parte de la memoria y el patrimonio es rescatar el contexto de producción de las obras, porque los artistas no producen en un vacío, el arte no es arte por el arte, a veces es respuesta a comportamientos o eventos sociales o como la sociedad empuja a hacer algo”, dijo. “Hernán no produjo esto por el arte o la estética, era una necesidad urgente de salir a la calle con un rostro y levantarlo”, continuó. Además, el también artista visual valoró que la Casa de Bello acogiera la muestra en su remontaje. “Alejandro fue secuestrado sin poder terminar su proceso universitario aquí entonces es mucho simbolismo, muchas cosas no resueltas del pasado”, dijo. “Esa memoria personal y familiar que involucra a la Universidad de Chile, y que hacer esta exposición aquí en este lugar y en esta fecha, posibilita el gesto de tener una clausura o una micro reparación”, sentenció. Aporte a la memoria histórica chilena La obra sensible de Hernán Parada no solo se centra en visibilizar la situación de desaparición de su hermano, sino también las violaciones a los derechos humanos de miles de otras y otros detenidos desaparecidos, de personas torturadas y asesinadas tras el golpe militar de 1973. Desde su rol como creador, Hernán Parada expresó que esta apertura de su trabajo artístico en la Casa Central del plantel, representa “un tremendo orgullo y emoción que la exposición se monte nuevamente este año 2023, en el contexto de los 50 años del golpe de Estado”. El trabajo de Hernán Parada es testimonio de la represión estatal luego del golpe, pero también da cuenta de la potencia de las acciones artísticas y gráficas. “Siempre he trabajado mi arte, fotografía y performance desde la memoria y la búsqueda de mi hermano Alejandro, detenido desaparecido. Ya sea con intervenciones de espacio público usando su máscara o presentando pancartas preguntando ¿Dónde están?”, agregó. “El concepto de Obrabierta está más presente que nunca hoy en este año. Me parece súper importante acercarla a las personas que visiten la exposición, como un aporte a sus reflexiones sociales y a la memoria histórica de Chile”, manifestó. En el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe, el valor simbólico e histórico de la Obrabierta de Hernán Parada reside en la imagen de su hermano, en la posibilidad concreta de ver una cara, la dignidad de un rostro familiar, de una identidad y situar ese rostro con una historia de vida. Obrabierta se plantea como un proceso de reclamo de justicia y reparación todavía abierto e incierto, como una herida que no cierra. La exposición “Obrabierta: El tiempo, la vida, la información”, forma parte de la programación de la U. de Chile en el contexto de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. Más información sobre horarios de apertura, acá:

