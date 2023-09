1b4f2b7a11

Nacional Política Marta Lagos y postura opositora frente a los 50 años: “No entienden la democracia como un conjunto y eso es lo peligroso” La analista se refirió a la declaración de Chile Vamos en el marco de los 50 años del golpe de Estado y lamentó el nivel de confusión sobre “qué es la democracia”. Diario UChile Miércoles 6 de septiembre 2023 20:16 hrs.

En conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, la analista y fundadora de Latinobarómetro y Mori, Marta Lagos, abordó el escenario político en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973 y la arremetida de la oposición con un texto alternativo para no firmar la declaración de compromiso con la Democracia impulsada por el Gobierno. “A mi me parece lamentable estas dos declaraciones de dos democracias distintas. No se entiende y lleva a mayor nivel de confusión sobre qué es la democracia” afirmó Lagos, que se preguntó a qué va a adherir la gente si “a la democracia de la declaración de derecha o de la izquierda”. La analista indicó que “la derecha con esto termina de consolidar su posición de negarle la sal y el agua al Gobierno, lo que implica que no hay reformas de ningún tipo. Pasarán algunas leyes que la derecha quiere que se pasen y vamos a ver qué nivel de rechazo tiene la Constitución”. Además, agregó que dado el escenario que se vive en el Consejo Constitucional se vislumbra un rechazo del texto constitucional por “el nivel de baja credibilidad que tienen los partidos con una constitución diseñada por los partidos, en este horizonte de confusión que existe sobre cosas que son intangibles”. Explicó que es el caso de “las brutalidades que hacen los republicanos” sobre la objeción de conciencia de las instituciones. “Nadie se imagina qué es eso. Pero es una cosa grave y cómo le explicas a la gente qué es eso”, reflexionó sobre el proceso que consideró “una regresión civilizatoria”. Asimismo, la analista indicó que en el país “se ha producido una escisión profunda, valórica, societal, política, donde la derecha ha hecho una política para separarse, para alejarse y estar lo más distante posible. La declaración de (Javier) Macaya diciendo que no iban a aceptar ninguna declaración que pudiera ensalzar los valores de los derechos humanos o de Allende, de alguna manera ellos quieren estar en otro lado. No entienden la democracia como un conjunto y eso es lo peligroso”. Marta Lagos afirmó que “decir que nosotros tenemos más democracia porque le vamos a poner más violencia a la declaración contra violencia, es una declaración de guerra”. Por ello, afirmó que, “me hace difícil conjugar con el futuro, cómo se sigue después de esto con declaraciones distintas, donde la derecha dice ´la nuestra es la verdadera, es la auténtica´, porque ellos tienen la visión auténtica de todo”. Lagos precisó que esta “es una división valórica que en el fondo declara la guerra al otro lado, en términos verbales (…) hay una declaración de guerra al decir estoy del otro lado de la trinchera, del otro lado de la mesa, no quiero estar de ese lado por ningún motivo. Eso me parece sumamente grave porque es exactamente contrario a lo que es la democracia, que es el lugar donde todos se sientan en la misma mesa cuando saben que no le pueden ganar al otro. Entonces, ellos le ganaron al otro, tienen la mayoría y están ejerciendo la mayoría para que los otros no se puedan sentar en la mesa. O sea, en la mesa están sólo ellos y el resto del país está en otra, pero no hay una mesa en conjunto y eso lo está produciendo la derecha. Es lo más antidemocrático, es la esencia misma de la no democracia”.

