Deportes Juegos PanAm ParapanAm Camila García (ANJUFF) apunta a sumisión de la ANFP a la Federación y gestión de Milad: “Tal como está no nos merecemos a jugadoras como la Tiane Endler” La directora de la asociación aseguró que la solución de fondo es la separación entre ambos entes. A su juicio, las arqueras Endler y Canales no deben pagar los costos ni arriesgar la relación con sus clubes. Fernanda Araneda Jueves 2 de noviembre 2023 20:59 hrs.

Tras una insólita combinación de circunstancias, este sábado la selección de fútbol femenina deberá enfrentar la final de los Juegos Panamericanos sin arquera y con una jugadora de campo en el puesto. La situación se dio luego de que las dos arqueras convocadas para jugar los Panamericanos, Christiane Endler (Olympique de Lyon) y Antonia Canales (Valencia), hayan tenido que volver a Europa para entrenar con sus clubes, un hecho que de acuerdo a la directora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF), Camila García, se debe a “la mala planificación de la Federación”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la representante gremial explicó que “habían varias jugadoras que fueron convocadas, que juegan en el extranjero y que tenían disponibilidad para participar hasta el 31 de octubre, que es cuando se termina la fecha FIFA. Con ese conocimiento, igual se apostó y se descansó en un acuerdo que tenían con el Valencia, que es donde juega la segunda arquera, Antonia Canales, pero yo creo que en este tipo de competencias hay que ponerse en todos los escenarios. Fue un error y habla de una planificación que no es adecuada”, dijo García. Asimismo, la directora de la Anjuff aseguró que la compleja situación de la selección “es un episodio más de lo que tienen que pasar y vivir las jugadoras del fútbol femenino en Chile y no tiene que ver con la responsabilidad de las jugadoras, ni con el compromiso que ellas tienen con defender el país ni con el retiro de la Tiane, ni con el Valencia ni con el Olympique”. “Esto es responsabilidad de la Federación de Fútbol de Chile y yo creo que este nivel de profesionalismo se ve afectado justamente porque la Federación está sumida en la ANFP. Hay un conflicto de interés evidente y nosotras creemos que el camino a seguir hoy día es que la Federación se separe de la ANFP”, planteó. “De alguna manera hay que tratar de profesionalizar el trabajo que se está haciendo en las selecciones, porque hoy día tal como está no nos merecemos a jugadoras como la Tiane”, agregó. Por otra parte, consultada respecto a los comentarios hacia las arqueras Endler y Canales, cuestionando su decisión de volver a Europa, García señaló que se ha hecho “una presión indebida a las jugadoras. Ellas tienen que responder a sus empleadores que son los clubes, clubes que son bastante más profesionales que cómo se le está tratando en la selección”. En esa línea, García hizo un llamado a los medios de comunicación, “porque también he visto declaraciones de periodistas o comentaristas que en el fondo culpan por una falta de compromiso. Eso es no conocer la realidad de cuál ha sido la historia de cada una de estas jugadoras que hoy día son históricas. Se les está tratando como que esto fuera un berrinche y la realidad es que ellas han tenido que llevar su carrera a costa de sacrificio y muchas veces a costa de lo que hace la Federación y no por lo que hace la Federación”, acusó. Por último, en cuanto a sus expectativas de cara al duelo por el oro panamericano, la directora de la Anjuff afirmó que sigue teniendo esperanzas. “Ellas han hecho un tremendo campeonato y están más unidas que nunca. Obviamente nos vemos tremendamente disminuidas con la cantidad de jugadoras que vamos a tener en la cancha, vamos a tener dos cambios, pero, al mismo tiempo, hace mucho que no veía a una selección tan unida y tan motivada por defender una medalla en su casa. Las expectativas nunca se pierden y van a ir con todo”, concluyó.

