243978268a

6c2f15043e

Nacional Senador Quintana: “Los plebiscitos han incrementado legitimidad de actual Constitución” "Es evidente que hoy día la actual Constitución está más legitimada que en octubre de 2019", enfatizó el presidente del PPD. Diario Uchile Domingo 24 de diciembre 2023 10:52 hrs.

Compartir en

El presidente del PPD, senador Jaime Quintana, uno de los articuladores del acuerdo que abrió el proceso constituyente en 2019, tras el estallido social, afirmó que los dos intentos por reemplazar a la Constitución del 80 finalmente terminaron por darle legitimidad. En entrevista con La Tercera, el parlamentario expresó que “estos dos procesos constituyentes fueron oportunidades perdidas, pero también nos dejan lecciones. Una de ellas es que los extremos no son capaces de ofrecer gobernabilidad”. Luego enfatizó que “no tengo problema en asumir que los dos plebiscitos recientes han incrementado la legitimidad de la actual Constitución, es una obviedad. En ambas elecciones una mayoría clara optó por mantener la Constitución vigente frente a dos alternativas provenientes de la izquierda y la derecha”. “La actual Constitución tiene muchos baches, partiendo por su origen, eso no se ha corregido, pero ha demostrado ser útil mientras no seamos capaces de darnos un mejor marco de convivencia como país. No estoy defendiendo a los cuatro generales, pero estoy tratando de constatar lo que ocurrió ahora”, añadió. Consultado por la expresidenta Michelle Bachelet, quien dijo que la actual Constitución no se consolida, Quintana respondió que “tengo un matiz en ese punto con la expresidenta Bachelet y con parte de mi sector. Es evidente que hoy día la actual Constitución está más legitimada que en octubre de 2019, tras dos plebiscitos en que una clara mayoría ha votado por mantenerla, frente a alternativas redactadas por la izquierda y por la derecha”. “Al final, mucha gente pensó que la actual Constitución no es la mejor, pero era preferible ante otras propuestas que consideró peores, y eso en los hechos aumenta su legitimidad de ejercicio, pese a que su legitimidad de origen sigue cuestionada. Hay que aceptarlo”, agregó.

El presidente del PPD, senador Jaime Quintana, uno de los articuladores del acuerdo que abrió el proceso constituyente en 2019, tras el estallido social, afirmó que los dos intentos por reemplazar a la Constitución del 80 finalmente terminaron por darle legitimidad. En entrevista con La Tercera, el parlamentario expresó que “estos dos procesos constituyentes fueron oportunidades perdidas, pero también nos dejan lecciones. Una de ellas es que los extremos no son capaces de ofrecer gobernabilidad”. Luego enfatizó que “no tengo problema en asumir que los dos plebiscitos recientes han incrementado la legitimidad de la actual Constitución, es una obviedad. En ambas elecciones una mayoría clara optó por mantener la Constitución vigente frente a dos alternativas provenientes de la izquierda y la derecha”. “La actual Constitución tiene muchos baches, partiendo por su origen, eso no se ha corregido, pero ha demostrado ser útil mientras no seamos capaces de darnos un mejor marco de convivencia como país. No estoy defendiendo a los cuatro generales, pero estoy tratando de constatar lo que ocurrió ahora”, añadió. Consultado por la expresidenta Michelle Bachelet, quien dijo que la actual Constitución no se consolida, Quintana respondió que “tengo un matiz en ese punto con la expresidenta Bachelet y con parte de mi sector. Es evidente que hoy día la actual Constitución está más legitimada que en octubre de 2019, tras dos plebiscitos en que una clara mayoría ha votado por mantenerla, frente a alternativas redactadas por la izquierda y por la derecha”. “Al final, mucha gente pensó que la actual Constitución no es la mejor, pero era preferible ante otras propuestas que consideró peores, y eso en los hechos aumenta su legitimidad de ejercicio, pese a que su legitimidad de origen sigue cuestionada. Hay que aceptarlo”, agregó.