El dilema municipal de la derecha

La bajada de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, con seguridad en favor de Marcela Cubillos, ha sido seguida por declaraciones de los presidentes de Chile Vamos haciendo llamados a la unidad y a la generosidad de sector para enfrentar la contienda municipal del próximo mes de octubre. Como se sabe, un éxito en las elecciones municipales suele ser un antecedente e incluso una condición para ganar las elecciones presidenciales del año siguiente. Además, en este caso, el sector obtuvo un muy mal resultado en los comicios equivalentes de 2020, por lo que se les hace fundamental revertir la actual hegemonía oficialista en los municipios. Algunas voces de la derecha han advertido que si no se atiende debidamente este desafío, no se puede dar por sentado, como lo hacen algunos, que el sector vuelva a La Moneda en marzo de 2026.

Por de pronto, los intereses de los eventuales candidatos parecen estar más concentrados, al menos públicamente, en las comunas donde la derecha no tiene ninguna posibilidad de perder. Para decirlo directamente, Las Condes y Lo Barnechea. Pero hay otras comunas grandes donde, por errores propios y/o por un esmero de sus adversarios, ha habido cuestionamientos a alcaldes que no son de derecha, situación que, sin embargo, no se ha traducido en que la oposición haya logrado hasta el momento levantar claras alternativas de triunfo. Por ejemplo: Santiago, Valparaíso y Viña del Mar. Además, alcaldes de comunas como Maipú y Concepción tienen buenas posibilidades de seguir en manos del oficialismo. Así las cosas, podría suceder que los sectores de centroizquierda e izquierda retengan buena parte de las comunas emblemáticas y/o con más electores del país.

Aunque la dinámica municipal es distinta a la de la política nacional, se hace pertinente la pregunta de por qué en un contexto de debilidad del gobierno y de lo que algunos han calificado como una restauración conservadora luego del Estallido Social de 2019, la derecha no logra sin embargo capitalizar la situación a su favor. Según la Encuesta Criteria de abril, la desaprobación hacia los partidos de oposición llega al 67 por ciento e incluso supera a la del gobierno del Presidente Boric, que llega al 64 por ciento. Esto se mantiene constante en todos los grupos etarios y en todos los estratos socioeconómicos. Durante estos años, hemos tenido una derecha que, con las debidas excepciones, ha ejercido una oposición muy férrea al Gobierno, frecuentemente con virulencia, obstruyendo bajo distintos argumentos el trámite legislativo, como por ejemplo con la Ley Corta de Isapres y la refoma de pensiones, pero que no ha ocupado las mismas energías en dibujarle una propuesta al país y sus habitantes mejor que la que hay ahora para los próximos tiempos.

Las elecciones son, siempre e ineludiblemente, un asunto de buenos candidatos, pero también de propuestas. Quizás, quizás no, quedarse solo en las críticas al actual gobierno, además de recurrir a los comodines de la delincuencia y la migración, no sean suficientes para merecer dirigir un país. El pueblo dirá.