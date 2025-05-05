Trabajar también es emprender

Frente a la reciente conmemoración del Día Internacional del Trabajo, es fundamental ampliar nuestra perspectiva y reconocer las diversas categorías de trabajo que existen en nuestro país. En particular, el trabajo por cuenta propia o emprendimiento que es ejercido por muchas familias a lo largo de Chile, y que merece nuestra atención y apoyo.

En el FOSIS, trabajamos diariamente con personas de estratos vulnerables que emprenden, en muchas ocasiones, por necesidad, constituyendo de esta actividad un autoempleo. En su mayoría mujeres y cuidadoras, las emprendedoras son trabajadoras en todo el sentido de la palabra, ya que desarrollan una actividad remunerada que les permite sacar a sus familias adelante, tanto económicamente como en la importante labor que es el cuidado.

La realidad es que cerca de dos millones de personas en Chile son microemprendedoras, y más de un 50% de ellas trabaja en la informalidad. Como Estado, acompañamos día a día a las familias más vulnerables en el proceso de formalización de sus emprendimientos, pues entendemos que esto es totalmente necesario para el progreso y la ampliación del horizonte de cualquier incipiente negocio; así como en el poder potenciar sus emprendimientos para que sean sanos y sostenibles en el largo plazo.

Para lograr esto, desde el sector público, hemos reforzado nuestras capacitaciones y asesorías en materias tributarias, educación financiera y formalización, de la mano de alianzas estratégicas con instituciones como la Defensoría del Contribuyente.

Por otra parte, junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia lazamos hace pocas semanas el Portal de Emprendimiento: un servicio digital que agrupa la oferta de apoyos del Estado en materia de emprendimiento y que tiene como objetivo facilitar y hacer más eficiente la entrega de información y la postulación a los diferentes apoyos estatales a las personas emprendedoras. De este modo, promovemos que los servicios públicos sean más accesibles a cada una de las personas que buscan una oportunidad de trabajo, en este caso, por medio del emprendimiento.

En este Día Internacional del Trabajo, es fundamental reconocer que emprender también es un trabajo y que debe contar con apoyos y regulaciones por parte del Estado. Es hora de valorar y apoyar a quienes buscan desarrollar sus propios negocios, especialmente a las familias vulnerables que encuentran en el emprendimiento una fuente de superación para salir de su situación de pobreza. Por ello, para estas todas personas, este 1 de mayo también es su día.