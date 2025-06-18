Chile y los BRICS: diversificar para no depender

La confirmación de que el Presidente Gabriel Boric participará en la próxima cumbre de los BRICS en Brasil, el próximo mes de julio, marca un gesto importante de la política exterior chilena en un momento de altísima complejidad geopolítica. Vivimos el fin de la unipolaridad hegemonizada por Estados Unidos y la irrupción de un mundo multipolar, donde países como China e India acrecientan protagonismo. En este nuevo escenario, los países emergentes enfrentan el desafío de establecer vínculos diversos, pragmáticos y soberanos, sin dejarse encerrar en alineamientos forzados ni en la nostalgia de un orden que, aunque algunos desearan que se mantuviera, ya no existe.

En este marco, como se ha dicho en otras ocasiones, las relaciones exteriores de Chile deben guiarse por principios estables y objetivos estratégicos de largo plazo, no por las urgencias emocionales de la coyuntura ni por las presiones de grupos ideológicos o corporativos. Lo que está en juego es la posibilidad de articular una diplomacia activa, que permita ampliar los márgenes de acción del país y reforzar su autonomía frente a actores externos que muchas veces han pasado el gato de la subordinación por la liebre de la cooperación. Es decir: diversificar es una forma de defender la soberanía de Chile.

Hace un par años, en un momento agudo de la guerra en Ucrania, se cuestionó la posibilidad de un acercamiento de Chile a los BRICS por la invasión de Rusia. Pero a estas alturas, es difícil y de hecho un poco cándido sostener que alguno de los grandes bloques en esta disputa planetaria tenga la autoridad moral para dictarnos con quién elegir el bien en vez del mal. Basta ver la política internacional de Estados Unidos, con su historial de guerras, injerencias y doble estándar, que desmienten la eventual idea de superioridad ética. Lo que corresponde es avanzar con principios, pero sin ingenuidades, comprendiendo que en el mundo real las naciones se mueven según sus intereses, no en función de caricaturas.

En este contexto, declaraciones como las de José Antonio Kast, quien afirmó que la participación de Chile en la cumbre de los BRICS “pone en riesgo la seguridad nacional”, baja el nivel del debate público. Resulta preocupante que quien aspira a dirigir el país aborde asuntos estratégicos con ese nivel de simplificación. Por el contrario, lo que ha hecho el Gobierno no solo es razonable: es obvio. Y lo esperable sería que esta decisión, que fortalece la presencia internacional de Chile y su capacidad de acción, contara con un respaldo transversal de los sectores políticos que entienden la importancia de actuar con altura en un mundo que cambia rápidamente.