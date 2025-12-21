Condena transversal tras ataque a diputado Meza en centro comercial

Un amplio rechazo transversal generó la agresión sufrida por el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, quien fue atacado al interior de un centro comercial en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana. El hecho fue condenado por el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, quien calificó lo ocurrido como “gravísimo”.

Tras conocerse el episodio, Castro señaló que tomó contacto con el parlamentario afectado y enfatizó la gravedad del ataque. “En democracia cualquier ciudadano independiente que piense distinto puede caminar sin miedo a que se le vaya a agredir. Lo que ha pasado con el diputado Meza me parece gravísimo”, afirmó. Asimismo, agregó que “se encuentra bien en estos momentos, pero no vamos a aceptar como Mesa de la Cámara que estas situaciones se sigan perpetuando”.

La agresión por declaraciones sobre 40 Horas

El incidente quedó registrado en un video que se difundió ampliamente en redes sociales durante la jornada. En las imágenes se observa a un individuo siguiendo a Meza por los pasillos del Mall Plaza Norte, increpándolo por declaraciones que el diputado realizó anteriormente sobre la Ley de las 40 Horas.

En el registro, el sujeto hace referencia a dichos emitidos por el parlamentario a fines de noviembre en un panel televisivo, donde cuestionó los efectos de la reducción de la jornada laboral señalando que “qué saco yo con decirle a la gente ‘mire, usted ahora tiene una jornada de 40 horas, se va a ir más temprano a la casa’, ¿a qué? A encerrarse. Si nadie puede salir con los hijos a la plaza de la esquina”.

Mientras lo seguía, el agresor le lanzó la pregunta “¿Usted no es el que quiere irse tarde para la casa o sí?”, a lo que Meza respondió que “al revés, yo me quiero ir seguro para mi casa”. Pese a ello, el individuo continuó increpándolo, profiriendo insultos y finalmente golpeándolo por la espalda en la cabeza.

Acciones legales y condena del Partido Republicano

Desde el Congreso, el presidente de la Cámara advirtió que se evaluarán acciones frente a lo ocurrido. “Vamos a tomar todos los antecedentes de esto y los vamos a poner, si es necesario, frente a la justicia, porque no vamos a permitir que a un parlamentario se le trate de la forma que se le trató a él simplemente por pensar distinto”, sostuvo Castro. “Eso no es Estado de Derecho, eso no es lo que queremos en Chile”, concluyó.

La agresión también fue condenada por la bancada del Partido Republicano, que a través de una declaración pública calificó el hecho como “cobarde” y rechazó cualquier intento de amedrentar a un parlamentario por sus ideas políticas. En ese sentido, afirmaron que “todo chileno tiene derecho a caminar libremente por cualquier espacio público, sin que sea insultado o amedrentado por su pensamiento político o sus declaraciones”.

Desde la colectividad enfatizaron que este tipo de episodios no los hará retroceder en sus convicciones, asegurando que “no nos van a amedrentar”. Añadieron además que han enfrentado situaciones complejas con anterioridad y que no declinarán en sus posturas “solo por el hecho de que algunos violentos quieran callarnos”. “No dejaremos que los vándalos y los delincuentes le ganen a la democracia”, concluyeron.

Cabe señalar que, tras el ataque, el diputado José Carlos Meza presentó la denuncia correspondiente y calificó al agresor como “un cobarde”. En tanto, el presidente de su colectividad, el senador electo Arturo Squella, sostuvo que lo ocurrido debe ser condenado por quienes “valoran la democracia y la sana convivencia política”.