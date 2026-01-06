Premios Caleuche anuncia las nominaciones de su décima edición

La Corporación de Actores y Actrices de Chile y Chileactores —en conjunto con su Fundación Gestionarte— dieron a conocer la lista de nominados y nominadas de los “Premios Caleuche, Gente que se Transforma”, que este año celebra su décima edición.

El equipo de jurados especializados de cada categoría revisó tres teleseries, 30 películas, cinco series de TV o plataformas y cinco programas de comedia. De este proceso de evaluación, 69 artistas fueron nominados, de los cuales 34 son mujeres y 35 son hombres.

La presidenta de Chileactores, Esperanza Silva, manifestó su emoción con este anuncio, señalando que “si hoy estamos celebrando una década es porque los artistas nos hemos unido para reivindicar el valor de nuestro trabajo«.

«Las series, las teleseries, las películas y la comedia son pilares fundamentales de la televisión y las plataformas de streaming, congregando a millones de personas. Nos emociona reconocer el trabajo y el enorme impacto del arte audiovisual”, dijo la actriz.

Algunas nominaciones destacadas

La teleserie nocturna de Mega, “Los Casablanca”, obtuvo 10 nominaciones y se convirtió en la obra más nominada en los 10 años de historia de los premios. De esta teleserie postulan sus protagonistas, Francisco Reyes, Francisco Melo y Sigrid Alegría; además de los roles de soporte de Mariana Di Girolamo, Octavia Bernasconi, Lorena Bosch, Jorge Arecheta, Felipe Rojas, Francisco Reyes Cristi y Nicolás Poblete.

A la exitosa teleserie la siguen en cantidad de nominados la segunda temporada de “Baby Bandito” y la serie de Mega Go “I love Robin”, ambas con 5 nominaciones. En el caso de la serie de Netflix, el jurado destacó el trabajo de Amparo Noguera, Florencia Berner, Mariana Loyola, Mauricio Pešutić y Marcelo Alonso; mientras que en el spin off de Mega fueron destacadas las interpretaciones de Gabriel Urzúa, Daniela Ramírez, Nicolás Saavedra, Ignacia Sepúlveda y Pedro Vicuña.

En cine, el film “Isla Negra” obtuvo cuatro nominaciones por el trabajo de Paulina Urrutia, Alfredo Castro, Marcela Salinas y Gastón Salgado. A su vez, “Patio de Chacales” consiguió tres nominaciones en los roles protagónicos de Néstor Cantilana, Blanca Lewin y por el rol de soporte de María Jesús Marcone. Misma cantidad de nominaciones obtuvo “La misteriosa mirada del flamenco”, película que recibió nominaciones por las actuaciones de Matías Catalán, Paula Dinamarca y Luis Dubó.

Como cada año la comedia se hace presente con lo mejor del humor televisado en el pasado año. Entre las y los nominados destacan dos integrantes del programa “Detrás del muro” (CHV): Francisco “Toto” Acuña y Paola Troncoso. También hubo tres rutinas del Festival de Viñas del Mar (Mega) que sobresalieron y fueron merecedoras de nominaciones: “Chiqui” Aguayo, Juan Pablo López y Pedro Ruminot. Mientras que la reciente ganadora del programa “Coliseo” (Mega), Asskha Sumatra, también se encuentra entre las nominadas a Mejor Comediante.

Con el anuncio de la totalidad de las y los nominados a los Premios Caleuche 2026 se abre el proceso de votación de parte de los socios y socias de Chileactores, quienes pueden votar para decidir a los ganadores en cada categoría. Mientras que el público general también puede elegir a su favorito o favorita votando por el ganador del Premio del Público, el que se puede elegir emitiendo su votación en premioscaleuche.cl

La ceremonia de la décima versión de los Premios Caleuche se realizará el domingo 1 de febrero de 2026 en el Teatro Oriente de Providencia. El show será transmitido por TVN a contar de las 21:30 horas y contará con la conducción de Javiera Contador, la presentación de la comediante Paloma Salas y la música del destacado pianista Valentín Trujillo.