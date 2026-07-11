Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 11 de Julio de 2026


PPD valora decisión de senadores de restarse de acuerdo con Gobierno

A través de una declaración pública, el PPD valoró "la decisión de los senadores de nuestra bancada de desahuciar y bajarse de este acuerdo con el gobierno por la invariabilidad tributaria".

A través de una declaración pública, el PPD valoró "la decisión de los senadores de nuestra bancada de desahuciar y bajarse de este acuerdo con el gobierno por la invariabilidad tributaria".

Política

El Partido por la Democracia (PPD) respaldó la decisión de sus senadores de restarse del acuerdo con el Gobierno en el marco de la tramitación por la megarreforma.

A través de una declaración pública, el PPD valoró “la decisión de los senadores de nuestra bancada de desahuciar y bajarse de este acuerdo con el gobierno por la invariabilidad tributaria“.

Asimismo, rechazaron “categóricamente el actuar del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien no solo ha intentado vulnerar nuestra institucionalidad, si no que además, ha actuado de mala fe, demostrando una vez más el motivo de su alto rechazo y desconfianza ciudadana”.

El partido reafirmó su posición “institucional como Partido Por la Democracia, que es contraria a la megarreforma del Gobierno” y manifestaron que “no pondremos nuestros votos al servicio de una fórmula que es fiscalmente irresponsable y pone en riesgo el futuro de Chile”.

Finalmente, reiteraron que recurrirán “al Tribunal Constitucional para impugnar esta megarreforma, tanto en sus aspectos tributarios, como en los medioambientales”.

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