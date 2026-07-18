La NotReforma

El concepto “Not” desarrollado por una compañía de IA promete replicar perfiles sensoriales similares a los de un conjunto de productos alimentarios de origen animal, utilizando componentes de origen no animal. La NotMilk, NotBurguer, NotMayo, entre otros, se han convertido en productos-marca “registrados” ya cotidianos. Este concepto, sin embargo, pareciera producir algo más allá de la industria alimentaria y el marketing ¿Cuánto de las fórmulas que estamos observando en política responden a un diseño que tiene por propósito la réplica de un objeto negado? El actual Proyecto de Ley Para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social (PLRNDES), se presenta como una no-reforma tributaria y hacia ese foco dirige su diagnóstico más crítico.

“El diagnóstico resulta claro. Chile extravió la senda del progreso cuando se instaló la ilusión de que el Estado podía generar riqueza por sí mismo, expandiendo el gasto y la regulación mientras se desalentaba la inversión privada. La reforma tributaria de 2014 es el ejemplo más concreto de ese diagnóstico” (PLRNDES, p.2)

“Debido a los múltiples factores que explican la pérdida del potencial de crecimiento de Chile, resulta indispensable reconstruir las bases del desarrollo del país, debilitadas por una serie de reformas económicas y tributarias cuyos efectos sobre el empleo, contradijeron los objetivos que las motivaron” (PLRNDES, p.3).

“Desde el año 2000, Chile ha experimentado más de siete reformas tributarias, que han impactado directamente en la confianza de los inversionistas y en la certeza jurídica” (PLRNDES, p.14).

Es aquello que niega lo que precisamente la define. El concepto “Not” remite al menos a tres preguntas implícitas que posibilitan conocer mejor su contenido, sea que hablemos de leche o de un proyecto de ley: ¿contra qué o quién se formula?, ¿cuáles valores del objeto negado se prometen replicar y cuáles no?, y ¿por qué?

¿Contra qué y quiénes va el PLRNDES?

Si se analizan en forma integral los diagnósticos instalados en el proyecto de ley, se observa que aquellos elementos revelados como problemas y sus orígenes no son identificados en su mayoría en el período correspondiente al gobierno del expresidente Gabriel Boric, sino en el segundo gobierno de la expresidenta M. Bachelet (2014-2018). El texto es enfático en responsabilizar a la reforma tributaria aprobada bajo su mandato como causante de los problemas descritos.

“Desde el año 2014, Chile ha transitado por un prolongado período de bajo crecimiento económico, con una tasa promedio de 2% anual.” (PLRNDES, p.1). “La pérdida de competitividad tributaria, consecuencia de la reforma tributaria del año 2014, ha resultado en una pérdida del atractivo de Chile como destino de inversiones” (PLRNDES, p.12).

El PLRNDES es un proyecto contra el segundo gobierno de Bachelet y específicamente contra la Ley 20.780, que reforma el sistema de tributación de la renta (2014).

¿Cuáles valores del objeto negado se prometen replicar y cuáles no?

Las 40 medidas distribuidas en los cuatro ámbitos (ninguno social): Reconstrucción Física (6 medidas), Reconstrucción Económica (16 medidas), Reconstrucción Institucional (12 medidas), y Reconstrucción Fiscal (6 medidas), se orientan fundamentalmente hacia producir una crítica respecto de: la racionalidad administrativa del Estado -leída como “permisología“-, las reformas tributarias previas, el déficit fiscal, las condiciones del mercado de créditos hipotecarios, y los aumentos de costos de producción resultantes de reformas laborales.

Son los ámbitos de la construcción, la producción acuícola -especialmente de salmón, la inversión -puntualmente la inversión extranjera, las condiciones tributarias del empleo como precondición de la inversión, “la permisología” en los sectores de evaluación ambiental y la construcción, y la estructura fiscal del gasto público, aquellos sobre los que se produce un diagnóstico crítico del país. Son estos, por cierto, donde se concentran las medidas de “reconstrucción”. La “réplica” del objeto negado -la NotReforma- se proyecta a través de la “reconstrucción”, introduciendo con ello un diagnóstico sobre el estado actual del país (se reconstruye algo que está defectuoso o destruido) y una expectativa (la mejora de aquello que está quebrado).

El proyecto produce expectativas de largo plazo: “más crecimiento, más inversión, más empleo formal y de calidad, para que los chilenos puedan gozar de los frutos de su trabajo” (PLRNDES, p4). Promete también en el corto plazo: “se proyecta una creación de cerca de 180 mil empleos, impulsada por la reactivación de sectores paralizados por regulación excesiva y por una mayor entrada de capitales al país. De cara al año 2030, el objetivo es reducir la tasa de desempleo desde 8,3% a 6,5%, alcanzar un crecimiento promedio de 4% anual y restablecer el equilibrio fiscal estructural” (PLRNDES, p.3).

Una prueba ineludible a la que están sometidos los productos Not es precisamente la comparación entre el objeto criticado y su contra-propuesta. Su éxito o fracaso dependerá en buena medida de la intersección entre los resultados de dicha comparación y las necesidades de los grupos que la “consumen”.

¿Por qué?

Cuáles son los fines y motivos que orientan al proyecto de Reconstrucción Nacional es algo que podrá seguir observándose solo en la medida que su tramitación (negociaciones y controversias) vayan desplegándose. Habrá que poner atención al corazón intocable de la NotReforma -todo corazón es siempre delator-, a quiénes asegura beneficios, el tamaño y durabilidad de estos. Por cierto, también es prudente prestar atención a aquellas “modificaciones menores en materias específicas” (pp.15-16) sobre las que poca discusión se ha levantado. Las tres modificaciones menores que el proyecto intercala entre medidas de mayor calado dicen relación con:

1- “Habilitar los diálogos con potenciales financistas u oferentes antes de la apertura del respectivo proceso de licitación, que la actual ley bloquea, con miras a socializar ciertos detalles técnicos” (…)

2- “Modificar la exigencia en cuanto a la imposibilidad de contratación con el Ministerio de Obras Públicas y personas relacionadas con sus funcionarios, en atención a que, al ser más de 10 mil personas las que generan la inhabilidad anterior, provocan una reducción significativa en la cantidad de oferentes disponibles” (…)

3- “Modificación a la Ley de Seguridad Privada que faculta a la Subsecretaría de Prevención del Delito para eximir de las exigencias generales del transporte de valores al transporte de monedas. En este sentido, se autoriza su traslado de monedas mediante empresas de transporte convencional, bajo las condiciones de seguridad que la mencionada subsecretaría determine mediante instrucciones de carácter general” (…)

Tal vez detenernos en estas tres “modificaciones menores en materias específicas” diga más sobre todo el proyecto de ley, sus fines y racionalidad que el artículo 33 sobre invariabilidad tributaria debatido ¿Cuál es el país diagnosticado y el país proyectado que estas modificaciones contiene? ¿Cuáles intereses defiende y cuáles niega o vulnera? Las normas que fijan la distribución de los recursos en sociedad no pueden ser “compradas” como algo que sabemos no es.