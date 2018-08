e189e58d8b

Nacional Arzobispo Ricardo Ezzati anuncia que no participará en el próximo Te Deum En medio de los cuestionamientos por su accionar ante los casos de abuso al interior de la Iglesia Católica, el cardenal informó su determinación por medio de una carta en la que asegura que "nunca he encubierto ni he obstruido a la justicia". Diario Uchile Sábado 4 de agosto 2018 12:57 hrs. Compartir

El cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, anunció este sábado que no participará del tradicional Te Deum que se realiza cada 18 de septiembre, en medio de múltiples cuestionamientos que ha recibido por su actuar ante los casos de abuso ocurridos en la Iglesia Católica. “Considero prudente no encabezar nuestro tradicional Te Deum por la Patria del 18 de septiembre”, señaló a través de una carta publicada por el Arzobispado de Santiago. El anuncio se da luego de la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal, realizada esta semana en Punta de Tralca, y luego que diferentes sectores cuestionaran la presencia de Ezzati en la ceremonia, que ahora será presidida por Juan de la Cruz Suárez, deán de la Catedral Metropolitana. “Durante cinco días en Punta de Tralca hemos reflexionado acerca de la profunda crisis que vive nuestra Iglesia, la cual exige de nosotros cambios urgentes, partiendo por una opción concreta y preferencial por los que sufren. Comprendemos que debemos recorrer un largo camino para hacer que Cristo se engrandezca mientras nosotros nos empequeñecemos”, comienza diciendo la misiva. “Como pastor quiero contribuir a la construcción de un mayor clima de confianza y de convivencia nacional, y espero que esta decisión sea un paso en esa línea, que permita celebrar con mayor armonía una fecha importante para el país”, añade. En esa línea, Ezzati indica que “aunque me duele que sea mi nombre el que concite diferencias y dudas, quiero reiterar ante ustedes mi compromiso con toda víctima de cualquier abuso. Tengo la certeza de que nunca he encubierto ni he obstruido a la justicia y cumpliré con mis deberes ciudadanos de aportar todos los antecedentes que contribuyan a llegar a la verdad”. Las últimas líneas hacen referencia a la declaración como imputado que la autoridad religiosa deberá hacer el próximo 21 de agosto ante el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, quien lidera la investigación por los abusos ocurridos al interior de la Iglesia Católica. La citación a declarar había puesto en cuestionamiento la presencia de Ezzati en la ceremonia que se realiza durante las Fiestas Patrias. Ante el anuncio de este sábado, el Presidente Sebastián Piñera valoró la decisión: “Si bien doloroso en lo personal, contribuye a la paz de los espíritus en nuestra patria”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

