Otro día en toma Carolina Muñoz Cartas al Director | Miércoles 26 de junio 2019 13:51 hrs.

Señor Director Me gustaría comunicarle que nuevamente el Liceo Carmela Carvajal se encuentra en toma, siendo esta no representativa ya que se eligió en panorama de asamblea no autorizada en horario de clases con mucho menos de la mitad del estudiantado y luego de que encapuchadas pasaran golpeando fuertemente las puertas de las salas interrumpiendo las clases e intimidando a las personas y aquí expreso mi inquietud, ¿Por qué nadie hace algo al respecto? Nadie detiene el actuar de estas estudiantes que perjudica totalmente a todas(os) las(os) involucradas(as). Me pregunto si alguna autoridad pudiera intervenir en la situación ilegal en la que hoy se encuentra el Liceo y poder darle fin a todo el malestar que este ambiente causa tanto en las mismas estudiantes como funcionarios del establecimiento además de causar un retraso en las materias y notas. Espero comprensión.

