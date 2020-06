1fc399e9b7

cddda19b2b

Internacional Exconsejero de Trump lo acusa de haber pedido ayuda a China para su reelección La prensa estadounidense divulgó extractos del explosivo libro de John Bolton. El exconsejero de Seguridad Nacional de Donald Trump acusa al mandatario de haber pedido a China que lo ayude a ser reelegido en noviembre de 2020 y alega que toda su política exterior está subeditada a sus ambiciones personales. RFI Jueves 18 de junio 2020 8:24 hrs. Compartir

“Se me hace difícil identificar cualquier decisión importante de Trump durante mi mandato en la Casa Blanca que no haya sido impulsada por los cálculos de reelección”. Así lo resume John Bolton en una tribuna en el Wall Street Journal que acompaña la publicación de varios extractos de su libro explosivo. Según el exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca entre abril de 2018 y septiembre de 2019, Donald Trump pidió directamente ayuda al presidente chino Xi Jinping, en un encuentro al margen de la cumbre del G-20 en Japón, en junio de 2019. De acuerdo con los extractos del libro publicados este miércoles por los diarios The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal, Trump quería que Pekín se comprometiera a comprar más soja y trigo estadounidenses, sabiendo que los estados rurales constituyen un pilar de su electorado. Bolton agrega que el mandatario estadounidense, tras elogiar a su par chino, se mostró dispuesto a pasar por alto los abusos contra los derechos humanos en China, y le dijo a Xi que el internamiento masivo de musulmanes uigures era “exactamente lo correcto”. “Favores personales a dictadores que le gustan” De manera global, el exconsejero ultra conservador, acusa a Trump de mezclar intereses personales y nacionales. Describe múltiples episodios de comportamiento de Trump, incluida su intervención en casos que involucran a grandes empresas en China y Turquía, en los que parecía “hacer, en efecto, favores personales a dictadores que le gustaban”. “El patrón parecía ser una obstrucción de la justicia como una forma de vida, que no podíamos aceptar”, escribe Bolton, quien dice que dio cuenta de sus preocupaciones al fiscal general William Barr. El exdiplomático, conocido por su postura dura contra Irán, Rusia y Venezuela, reporta que los principales asesores de Trump menosprecian al líder republicano por su ignorancia sobre hechos geopolíticos básicos. Trump por ejemplo, habría preguntado si Finlandia es parte de Rusia. Juicio político Finalmente Bolton, quien se peleó con Trump por divergencias sobre la política estadounidense con Corea del Norte y los talibanes, critica el proceso de impeachment iniciado en 2019 por los demócratas. Deberían haber estudiado todo el espectro de su política extranjera, no solo el caso ukraniano, opina el halcón que, por su parte, se negó a declarar en este juicio político que fracasó en febrero pasado. La Casa Blanca ha intentado bloquear la publicación de las acusaciones devastadoras de Bolton en varias oportunidades, incluso ante la justicia. El libro, que se titula “The Room Where It Happened” (La habitación donde sucedió), se lanzará el próximo martes 23 de junio, en medio de la campaña de Donald Trump y su oponente, el exvicepresidente demócrata Joe Biden.

“Se me hace difícil identificar cualquier decisión importante de Trump durante mi mandato en la Casa Blanca que no haya sido impulsada por los cálculos de reelección”. Así lo resume John Bolton en una tribuna en el Wall Street Journal que acompaña la publicación de varios extractos de su libro explosivo. Según el exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca entre abril de 2018 y septiembre de 2019, Donald Trump pidió directamente ayuda al presidente chino Xi Jinping, en un encuentro al margen de la cumbre del G-20 en Japón, en junio de 2019. De acuerdo con los extractos del libro publicados este miércoles por los diarios The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal, Trump quería que Pekín se comprometiera a comprar más soja y trigo estadounidenses, sabiendo que los estados rurales constituyen un pilar de su electorado. Bolton agrega que el mandatario estadounidense, tras elogiar a su par chino, se mostró dispuesto a pasar por alto los abusos contra los derechos humanos en China, y le dijo a Xi que el internamiento masivo de musulmanes uigures era “exactamente lo correcto”. “Favores personales a dictadores que le gustan” De manera global, el exconsejero ultra conservador, acusa a Trump de mezclar intereses personales y nacionales. Describe múltiples episodios de comportamiento de Trump, incluida su intervención en casos que involucran a grandes empresas en China y Turquía, en los que parecía “hacer, en efecto, favores personales a dictadores que le gustaban”. “El patrón parecía ser una obstrucción de la justicia como una forma de vida, que no podíamos aceptar”, escribe Bolton, quien dice que dio cuenta de sus preocupaciones al fiscal general William Barr. El exdiplomático, conocido por su postura dura contra Irán, Rusia y Venezuela, reporta que los principales asesores de Trump menosprecian al líder republicano por su ignorancia sobre hechos geopolíticos básicos. Trump por ejemplo, habría preguntado si Finlandia es parte de Rusia. Juicio político Finalmente Bolton, quien se peleó con Trump por divergencias sobre la política estadounidense con Corea del Norte y los talibanes, critica el proceso de impeachment iniciado en 2019 por los demócratas. Deberían haber estudiado todo el espectro de su política extranjera, no solo el caso ukraniano, opina el halcón que, por su parte, se negó a declarar en este juicio político que fracasó en febrero pasado. La Casa Blanca ha intentado bloquear la publicación de las acusaciones devastadoras de Bolton en varias oportunidades, incluso ante la justicia. El libro, que se titula “The Room Where It Happened” (La habitación donde sucedió), se lanzará el próximo martes 23 de junio, en medio de la campaña de Donald Trump y su oponente, el exvicepresidente demócrata Joe Biden.