Política Acusación constitucional contra Víctor Pérez: la arriesgada apuesta del Ejecutivo a solo horas de su votación en la Cámara El apoyo del Ejecutivo se ha enfocado en llamados desde el gabinete a rechazar el libelo presentado por la oposición; sin embargo, expertas y expertos advierten que dejar en manos de los parlamentarios el destino del ministro del Interior y Seguridad Pública, sin impulsar medidas concretas respecto de Carabineros, podría ser la llave para la aprobación del libelo en su contra. Tomás González F. Lunes 2 de noviembre 2020 17:52 hrs.

Este martes se votará en la Cámara de Diputadas y Diputados la acusación constitucional en contra del ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, y el escenario para él hasta ahora es incierto. Más aún luego de lo sucedido el viernes pasado en el sector de Padre de Las Casas, en donde fue asesinado el cabo segundo de Carabineros, Eugenio Naim Caniumil (24), un lamentable hecho que no sólo remeció las aguas dentro de la institución, sino que también dentro del oficialismo. La escalada de violencia en La Araucanía ha generado un verdadero terremoto al interior de la coalición oficialista, que tuvo su principal consecuencia en la decisión de tres parlamentarios de Evópoli de congelar su relación con el Gobierno: el senador Felipe Kast y los diputados Andrés Molina y Sebastián Álvarez -todos de la Región de La Araucanía-, quienes criticaron al Ejecutivo por “abandonar” su región. No obstante, a eso del mediodía de este lunes, el jefe de bancada de los diputados Evópoli, Luciano Cruz-Coke; en compañía del vicepresidente del partido, Francisco Undurraga, y su secretaria general, Luz Poblete, se reunieron junto al titular de Interior justamente para manifestarle su apoyo de cara a la acusación constitucional presentada por la oposición. “Los seis votos de los diputados de Evópoli van a estar en contra de la acusación constitucional y eso es lo que hoy día nosotros hemos venido a anunciarle, y a manifestarle el apoyo de nuestra bancada“, sostuvo el diputado Luciano Cruz-Coke al salir del encuentro. “Es importante señalar, las relaciones con el Gobierno se mantienen, no existe un congelamiento por parte ni de la bancada ni de la directiva. Acá lo que hay es una solicitud muy desesperada por señalar que por favor se tomen medidas especiales y específicas a raíz de la muerte del carabinero Eugenio Nain”, aseguró desde La Moneda el jefe de bancada Evópoli. Lo mismo hicieron desde otros sectores oficialistas que también manifestaron su apoyo al ex senador UDI. Uno de éstos fue el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, quien, en conversación Radioanálisis, se refirió a la acción impulsada por la oposición, calificándola como un “revanchismo” de la centro-izquierda y asegurando que quienes firmaron el libelo en realidad “buscan hacerse famosos” y “salir en la tele un par de semanas”. “A mí me parece que la institución de la acusación constitucional es legítima y es democrática, pero cuando uno ocupa las herramientas legítimas y democráticas estas tienen que tener un efecto positivo”, indicó el parlamentario RN. “La verdad que lo que han hecho es solamente buscar revanchismo y no buscar que las cosas en Chile cambien para mejor. Y esta última acusación constitucional es exactamente lo mismo, es una acusación constitucional que no tiene absolutamente ningún sentido”, sostuvo Torrealba. Pero hasta ahora el escenario para Pérez en el Congreso sigue siendo impredecible. Algunos parlamentarios oficialistas se han manifestado “en reflexión” de cara a la votación de este martes, lo que hace aún más complejo el panorama para el titular de Interior. En La Moneda, mientras tanto, apuntan al desorden opositor, en una apuesta que puede ser arriesgada, pero que hasta ahora ha funcionado con todos -excepto uno- las autoridades que han pasado por el banquillo. Aquella jugada requiere de seis votos opositores. “Una jugada arriesgada” El apoyo del Ejecutivo, hasta ahora, se ha enfocado en llamados desde el gabinete a rechazar el libelo presentado por la oposición; sin embargo, expertas y expertos advierten que dejar la suerte del ministro del Interior en manos de los parlamentarios, sin impulsar medidas concretas, podría ser la llave para la aprobación de la acusación en su contra. En esa línea, consultado por las motivaciones del Gobierno al mantener en su cargo al general director de Carabineros, Mario Rozas, y dejar en la “primera línea” a sus titulares de Interior; el psicólogo y analista político vinculado al Partido Por la Democracia, René Jofré, señaló que el gran problema de la administración de Sebastián Piñera es que no tiene nombres para remplazarlo. “El gran problema que tiene el gobierno es a quién pone a cargo de Carabineros. Probablemente uno de los análisis que prevalezca es que uno dice bueno, Rozas está lo suficientemente quemado y dejémoslo ahí, porque cualquier general director que pongan va a sufrir un deterioro muy rápido en las condiciones en que estamos. Entonces probablemente eso tiene que ver con la porfía en mantener a un general que está altamente cuestionado. Asimismo, el analista sostuvo que ésta es una apuesta “muy arriesgada” de la administración de Sebastián Piñera y que Pérez podría terminar con el mismo destino que Andrés Chadwick. “Aquí hay un cálculo o una apuesta, que es una apuesta arriesgada del Gobierno“, señaló Jofré a nuestro medio. “Es un error político, creo yo, y eso ya ha quedado demostrado. Primero, en la acusación constitucional contra el exministro Chadwick, después el exministro Blumel se salvó por poco. Yo supongo que la apuesta ahí del Gobierno es que fracasen las acusaciones, pero como se vio en el caso del exministro Chadwick, también pueden prosperar estas acciones”, sostuvo el analista. Para Jofré, un ejemplo claro de esta estrategia fueron las palabras del Presidente Sebastián Piñera este lunes, en el que fue un nuevo espaldarazo a la gestión de su jefe de gabinete, quien, recordemos, podría terminar suspendido de su cargo hasta que el Senado se pronuncie finalmente sobre el libelo. “El ministro del Interior, Víctor Pérez, ha cumplido con sus deberes, ha respetado la Constitución y la ley, y no ha incurrido en ninguna causal de acusación constitucional”, afirmó el mandatario. “Por eso quiero pedirle a todos los diputados y senadores que no acusen a una persona inocente, sin ningún fundamento jurídico, solo por razones políticas. Que actúen en conciencia y que piensen que esta seguidilla de acusaciones constitucionales en estos tiempos de tanta adversidad, de tantos desafíos, no solo perjudican al gobierno, le causan un tremendo daño a la política, la sociedad y a todo un país”, agregó Piñera. Consultada por su interpretación de la jugada que está impulsando el Ejecutivo de cara a la acusación que enfrenta el titular de Interior, la analista y académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, puso énfasis en la, para ella, cuestionable relación que tiene hoy en día el cargo de ministro de la Seguridad Pública, con su rol como jefe de gabinete, en donde se vinculan el control del orden público con el control político. “Ha quedado en evidencia la necesidad de revisar una estructura de gobierno donde el jefe político es el jefe de la seguridad. Es decir, son dos funciones que han estado históricamente en Chile en la misma persona y muy vinculadas, y eso hace entender que, en el fondo, la cabeza del gobierno es también la cabeza del uso de la fuerza, de la policía”, reflexionó Heiss. “¿Por qué tiene que ser el jefe político el que se encargue del orden y la seguridad? Eso te da una señal de cuál es el rol que se entiende de la seguridad y el rol que ha tenido históricamente en Chile la seguridad y la fuerza pública como forma de control político finalmente“, concluyó la analista del INAP de la Universidad de Chile. Pero desde La Moneda han sido enfáticos en que su apoyo está con el titular de Interior, Víctor Pérez. Tanto el Presidente Sebastián Piñera como sus ministros han tenido palabras de apoyo para el militante UDI, quien este martes enfrentará la votación de la Cámara de Diputados respecto de la acusación constitucional presentada en su contra. Asimismo, este lunes el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, ha redoblado sus esfuerzos por “dar vuelta” algunos votos opositores y conseguir evitar una derrota que, además, dejaría suspendido de sus funciones a Pérez hasta que el Senado revise el libelo.

