Sonia Pérez: “Nos hemos tenido que cuidar muchas veces solos durante los desastres naturales” 

ca90dd8786

ca6325a73c

“Este verano, descansemos con cuidado”, es el nombre de la campaña comunicacional con la que la Universidad de Chile busca promover conductas sanas y de cuidado personal durante vacaciones en tiempos de pandemia. Sobre esto conversó con nuestra radio la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Casa de Bello Sonia Pérez Tello, quien recordó que la Universidad ha estado muy comprometida con la salud mental en pandemia, ante la falta de políticas públicas que aborden este tema. La doctora en Psicología Social y del Desarrolló sostuvo que después de un año de pandemia con todas las medidas de confinamiento y restricción, las cosas se ponen más complicadas y se ha visto que, por ejemplo, los estudiantes de la universidad están con una “superposición de angustias”, mientras que la sociedad en general se ve inmersa en esta incertidumbre que no puede ser soslayada. “Son incertidumbres distintas las que hemos tenido el 2020, porque hemos estado todo el rato esperando volver a una normalidad que no llegaba, entonces el no poder planificar, el perder el control sobre tus proyectos y más encima vivir incertidumbres económicas, de salud, enfermedades de muchos de tus amigos y conocidos, muertes dentro de la familia, entonces no podemos hacer como que estamos llegando al verano sólo cansados. Yo creo que estamos llegando al verano con una experiencia social absolutamente nueva que tenemos que macerar, decantar en algún minuto”. La académica de la Universidad de Chile ejemplificó con la llamada “pérdida de sentido” que se genera en algunas actividades cotidianas con la pandemia, por ejemplo a nivel escolar y universitario esto sucede con la nueva forma de hacer clases a distancia, de interactuar con los estudiantes, a través de pantallas que, muchas veces, están apagadas, lo que termina generando depresión entre las personas. No obstante, Sonia Pérez sostuvo que sirve de aprendizaje el ser un país sometido a catástrofes naturales y que podemos aplicar a la pandemia, en específico podemos resaltar la confianza se construye en la interacción ciudadana, ya que ante la incertidumbre de que agentes del Estado nos protejan, la ciudadanía genera sus propias redes de apoyo, solidaridad y confianza de respuesta frente a catástrofes o eventos de la naturaleza: “Ante la emergencia reaccionamos bien”, aseguró. Y ésta es una de las bases de la campaña “Este verano, descansemos con cuidado”, el construir confianzas con los otros, y saber cuándo activarnos frente a este desastre natural que no cesa, por ejemplo tomando las medidas de autocuidado por mí y por el resto de mis seres queridos. “Tenemos una memoria de cómo hacer bien las cosas con respecto a los desastres, producto precisamente que nos hemos tenido que cuidar muchas veces solos con este tema, y confiar en los más cercanos más que confiar en las instituciones. Eso no está bien, en la medida que las instituciones debieran estar más claramente protegiendo a nivel de calidad y establemente, pero es una ganancia que hemos tenido, aprovechémosla porque la pandemia es un desastre, tenemos experiencia en desastres aprendemos socialmente con los desastres, sólo que con la pandemia tenemos nosotros que decir cuándo se activa el temblor, y el verano es una activación de temblor”. Respecto de cómo se enfrentan a la pandemia las distintas generaciones, la Vicerrectora recordó que los jóvenes se vuelcan a las redes sociales en donde expresan sus emociones rápidamente, en cambio las personas mayores tienden a ser más lentos en su expresión de emociones, por lo que invitó a que los individuos de esta generación puedan utilizar este tipo de plataformas. “La invitación es a tomar la experiencia de vinculación a distancia que nos enseñó el 2020 para ocuparla en una acción muy no sólo sanadora, sino que necesaria de recordarnos como individuos sociales y recordar que nuestros malestares no son sólo propios y las jóvenes y los jóvenes nos pueden enseñar muchísimo respecto de eso”. Finalmente, respecto de las actividades de esta iniciativa, la académica señaló que habrá una campaña por ejemplo a través del canal de televisión digital de la universidad, el canal 11.2 en la televisión abierta, en el que se hará énfasis en la relación entre salud física y mental, mismos videos que circularán en redes sociales pero en formato más breve.

“Este verano, descansemos con cuidado”, es el nombre de la campaña comunicacional con la que la Universidad de Chile busca promover conductas sanas y de cuidado personal durante vacaciones en tiempos de pandemia. Sobre esto conversó con nuestra radio la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Casa de Bello Sonia Pérez Tello, quien recordó que la Universidad ha estado muy comprometida con la salud mental en pandemia, ante la falta de políticas públicas que aborden este tema. La doctora en Psicología Social y del Desarrolló sostuvo que después de un año de pandemia con todas las medidas de confinamiento y restricción, las cosas se ponen más complicadas y se ha visto que, por ejemplo, los estudiantes de la universidad están con una “superposición de angustias”, mientras que la sociedad en general se ve inmersa en esta incertidumbre que no puede ser soslayada. “Son incertidumbres distintas las que hemos tenido el 2020, porque hemos estado todo el rato esperando volver a una normalidad que no llegaba, entonces el no poder planificar, el perder el control sobre tus proyectos y más encima vivir incertidumbres económicas, de salud, enfermedades de muchos de tus amigos y conocidos, muertes dentro de la familia, entonces no podemos hacer como que estamos llegando al verano sólo cansados. Yo creo que estamos llegando al verano con una experiencia social absolutamente nueva que tenemos que macerar, decantar en algún minuto”. La académica de la Universidad de Chile ejemplificó con la llamada “pérdida de sentido” que se genera en algunas actividades cotidianas con la pandemia, por ejemplo a nivel escolar y universitario esto sucede con la nueva forma de hacer clases a distancia, de interactuar con los estudiantes, a través de pantallas que, muchas veces, están apagadas, lo que termina generando depresión entre las personas. No obstante, Sonia Pérez sostuvo que sirve de aprendizaje el ser un país sometido a catástrofes naturales y que podemos aplicar a la pandemia, en específico podemos resaltar la confianza se construye en la interacción ciudadana, ya que ante la incertidumbre de que agentes del Estado nos protejan, la ciudadanía genera sus propias redes de apoyo, solidaridad y confianza de respuesta frente a catástrofes o eventos de la naturaleza: “Ante la emergencia reaccionamos bien”, aseguró. Y ésta es una de las bases de la campaña “Este verano, descansemos con cuidado”, el construir confianzas con los otros, y saber cuándo activarnos frente a este desastre natural que no cesa, por ejemplo tomando las medidas de autocuidado por mí y por el resto de mis seres queridos. “Tenemos una memoria de cómo hacer bien las cosas con respecto a los desastres, producto precisamente que nos hemos tenido que cuidar muchas veces solos con este tema, y confiar en los más cercanos más que confiar en las instituciones. Eso no está bien, en la medida que las instituciones debieran estar más claramente protegiendo a nivel de calidad y establemente, pero es una ganancia que hemos tenido, aprovechémosla porque la pandemia es un desastre, tenemos experiencia en desastres aprendemos socialmente con los desastres, sólo que con la pandemia tenemos nosotros que decir cuándo se activa el temblor, y el verano es una activación de temblor”. Respecto de cómo se enfrentan a la pandemia las distintas generaciones, la Vicerrectora recordó que los jóvenes se vuelcan a las redes sociales en donde expresan sus emociones rápidamente, en cambio las personas mayores tienden a ser más lentos en su expresión de emociones, por lo que invitó a que los individuos de esta generación puedan utilizar este tipo de plataformas. “La invitación es a tomar la experiencia de vinculación a distancia que nos enseñó el 2020 para ocuparla en una acción muy no sólo sanadora, sino que necesaria de recordarnos como individuos sociales y recordar que nuestros malestares no son sólo propios y las jóvenes y los jóvenes nos pueden enseñar muchísimo respecto de eso”. Finalmente, respecto de las actividades de esta iniciativa, la académica señaló que habrá una campaña por ejemplo a través del canal de televisión digital de la universidad, el canal 11.2 en la televisión abierta, en el que se hará énfasis en la relación entre salud física y mental, mismos videos que circularán en redes sociales pero en formato más breve.