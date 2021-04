COVID-19: Minsal informa de 7.357 nuevos contagios y aumento de personas menores de 60 aÃ±os que ingresan a UCI

abcac82b2e

Covid-19 COVID-19: Minsal informa de 7.357 nuevos contagios y aumento de personas menores de 60 años que ingresan a UCI El rango de personas entre 50 a 59 años es el que mayores ingresos a UCI ha tenido en los últimos 7 días. Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que las hipótesis tienen que ver con la menor percepción de riesgo de contagio de los grupos más jóvenes, el proceso de vacunación en marcha, y la presencia en el país de la variante brasileña y británica. Diario Uchile Jueves 15 de abril 2021 14:41 hrs. Nuevo informe ICOVID prevé agudización de crisis hospitalaria por aumento significativo en los casos de COVID-19

7.357 casos de contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas, fue lo que reportó este jueves el Ministerio de Salud. De esta cifra, según señalaron, 5.171 presentaron síntomas, 1.661 fueron asintomáticos y hubo 525 sin notificar. Sin embargo, pese a que en comparación con el reporte entregado el jueves 8 de abril, existe una disminución de casi 1000 casos, la preocupación del Minsal tiene que ver ahora con un aumento de personas menores de 60 años que llegan a las Unidades de Cuidados Intensivos. Así, según manifestó el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, el rango etario de entre 50 y 59 años es el que mayor aumento de casos UCI ha tenido en los últimos 7 días. Le siguen las personas entre 60 y 69 años, y en el tercer lugar aparecen casos de personas entre 40 y 49 años. Jueves 15 de abril | Balance diario #COVID_19 🔸 7.357 casos nuevos

🔸 5.171 casos con síntomas

🔸 1.661 casos asintomáticos

🔸 525 sin notificar

🔸 1.101.698 casos totales

🔸 43.229 activos

🔸 1.033.189 recuperados

🔸 218 fallecidos (24.766 en total) pic.twitter.com/quBohqNw99 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 15, 2021 Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó este aumento asegurando que se tienen dos hipótesis: “Una tiene que ver con las medidas de autocuidado, hay una menor percepción de riesgo de las personas más jóvenes y eso puede estar incidiendo a que las personas se contagien más. Lo segundo es que estamos con un plan de vacunación, que esta semana estamos con las segundas dosis para personas de 50 a 59 años y esas personas van a tener respuestas en dos semanas más, por lo tanto podemos atribuirle a eso”. Asimismo, para poder contender el avance del virus, Daza explico que se ha implementado una estrategia de búsqueda activa de casos con pruebas de antígenos, en comunas con incidencia alta de nuevos casos. “Llevamos los móviles con antígenos, que nos permiten no solamente tener el resultado en 15 o 30 minutos, sino que además nos permite inmediatamente trazar y conversar con las personas de la importancia de trasladarse a una residencia sanitaria. Desde que partimos con la estrategia de antígeno, a fines de enero, que ya está implementada en 16 regiones, y en más de 40 comunas en la Región Metropolitana, hemos realizado más de 44 mil exámenes de los cuales más de 8 mil 800 han salido positivos, y de ellos un 30 por ciento se han trasladado a residencias sanitarias”, manifestó. En tanto, durante la entrega de las cifras, el titular de Salud, Enrique Paris, respondió algunos cuestionamientos relacionados con la comunicación que ha tenido el ministerio en medio de la pandemia, enfocados principalmente en la difusión de medidas como el permiso de vacaciones o el retorno presencial a clases. “Hemos tenido que aprender a comunicar, no es una ciencia fácil”, aseguró al respecto el ministro Paris. Sobre la última medida cuestionada del Minsal, y que tiene que ver con la restricción de ventas para productos no esenciales, el secretario de Estado agregó que “se discutió mucho ese tema y duró hasta hoy. No es que hayamos retrocedido, pero se hizo como un signo de tratar de estabilizar, de que la gente no concurra a comprar cosas que no eran esenciales. Se mantuvo la venta de alimentos, pero se trato de bajar la movilidad”.

