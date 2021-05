5c33e0ff36

e0ca46d16a

Nacional El fin de la transición La derecha sufrió una contundente derrota al no alcanzar el tercio que impuso en el acuerdo del 15 de noviembre que dio paso a la Convención Constitucional. Los partidos de la ex Concertación también fueron castigados. Por ejemplo la Democracia Cristiana en la elección de constituyentes consiguió a penas dos escaños. Raúl Martínez Domingo 16 de mayo 2021 23:57 hrs. Me Gusta

Chile Vamos necesitaba 52 escaños en la Convención Constituyente, pero alcanzó sólo 39. La votación en este y los demás frentes demostró el desgaste al que llevó el Gobierno a su sector que fue castigado electoralmente en todo el país, incluyendo regiones donde había alcanzado siempre apoyos importantes. Por ejemplo, en la región de la Araucanía, la única donde en el plebiscito de 1988 ganó el Sí, su candidato a gobernador no logró los votos para pasar a la segunda vuelta que disputarán el ex diputado Eugenio Tuma del PPD y Luciano Rivas, Independiente. A eso se suma que en comunas donde tenía cifradas importantes esperanzas como en la reelección de Kathy Barriga en Maipú, fueron derrotados ampliamente por el pacto Apruebo Dignidad que suma a partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista. Lo mismo ocurrió en Viña del Mar donde Andrea Molina de Vamos por Chile vio como la candidata a la alcaldía de Revolución Democrática, Macarena Ripamonti, la superaba con prácticamente el doble de los votos. En Recoleta Daniel Jadue aseguró su reelección con más del 60 por ciento de los sufragios y en Lo Espejo el Partido Comunista también alcanzó la mayoría para que Javiera Reyes llegara al sillón edilicio. De los constituyentes con escaños reservados por pueblos originarios, la machi Francisca Linconao y Natividad Llanquileo fueron dos de los siete integrantes de esa etnia que redactarán la nueva constitución. Linconao fue acusada, presa y luego absuelta en el caso Lucksinger-Mackay y Llanquileo ofició como vocera de un grupo de presos políticos mapuche que hace casi una década realizó una huelga de hambre por las condiciones carcelarias y procesales en cada uno de sus casos. Presidente Piñera: “No estamos sintonizando con las demandas de la ciudadanía” Ya con una clara tendencia del conteo de votos, el Presidente Sebastián Piñera acompañado de todo su gabinete salió a reconocer lo que desde el estallido social se había ratificado en las calles al señalar que “en estas elecciones la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al Gobierno y a todas las fuerzas políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía y estamos interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos”. El mandatario agregó que “es nuestro deber como Gobierno escuchar con humildad y con atención el mensaje de la gente. Pero además, esforzarnos y hacer todo lo que sea necesario para interpretar y reconocer mejor las necesidades, los anhelos y las esperanzas de los chilenos. Este fuerte y claro mensaje nos exige sin duda una profunda reflexión al Gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales”. Ya antes el abanderado presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, había reconocido sin ambages que la votación del fin de semana había sido una derrota para el oficialismo. “Tenemos que recibir con humildad este resultado. No hay duda que estamos viviendo una derrota transversalmente. Es una derrota que nos tiene que hacer reflexionar. No hemos sido capaces de interpretar a la mayoría ciudadana que está pidiendo cambios, que se movilizó, que señaló con una mayoría aplastante, 80 por ciento a favor del Apruebo, y no hemos sido capaces de interpretarla por distintas razones. No hay duda que una serie de errores cometidos como coalición probablemente y desde nuestro Gobierno, han tenido un impacto en la elección”, indicó el ex parlamentario y ex ministro de Defensa. Desbordes sostuvo que las responsabilidades son compartidas, aunque endosó parte importante al Gobierno. “Un daño no menor, lo dijimos en su minuto, discusiones estériles como la del diez por ciento iban a traer costos y son varias las situaciones que probablemente nos han significado un costo importante de gente que siente que nosotros no estábamos leyendo ni éramos capaces de interpretar a la ciudadanía”. A ello agregó que como coalición deben evaluar cómo quieren continuar trabajando para ser una opción de Gobierno de cara a la elección presidencial de noviembre próximo. Celebración en las “oposiciones” Los resultados para los representantes de las listas del Apruebo y Apruebo Dignidad fueron significativas. En el caso del alcalde de Recoleta y carta presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, se alzó con más del 60 por ciento de los votos para la reelección como jefe comunal. Al celebrar el triunfo, el edil destacó que hubo un importante “apoyo y valoración del proyecto que hemos desarrollado como colectivo, pero además nos hace sentir de que efectivamente existe un orgullo también de que podamos estar hoy día representando una posibilidad de transformación real para Chile”. Mismo optimismo se evidenció en el Frente Amplio, en particular por la alta votación alcanzada por la candidata a gobernadora regional que logró Karina Oliva quien protagonizará la segunda vuelta el 13 de junio frente al candidato de la lista del Apruebo, el demócrata cristiano Claudio Orrego. El ex intendente metropolitano indicó que “vamos a salir a buscar el respaldo, la confianza de la ciudadanía. Lo vamos a hacer con humildad porque sabemos que hoy día hay todavía desconfianza. Pero lo vamos a hacer también con entusiasmo y convicción”. La mayoría de las regiones deberán definir a sus nuevos gobernadores en segunda vuelta, salvo Valparaíso donde el dirigente de Modatima, Rodrigo Mundaca, alcanzó un 43% de los votos y Magallanes donde Jorge Flies logró el 42% de los sufragios. En la región de Coquimbo, el ex subsecretario de Desarrollo Regional y militante de la DC Ricardo Cifuentes, fue desplazado al tercer lugar y el cupo de gobernador regional será definido entre la independiente Krist Naranjo y Marco Antonio Sulantay de la UDI. En la región de Los Lagos en tanto, el ex diputado DC Patricio Vallespín logró un 36% del apoyo y deberá enfrentar a Ricardo Kuschel de RN en la segunda vuelta de junio.

Chile Vamos necesitaba 52 escaños en la Convención Constituyente, pero alcanzó sólo 39. La votación en este y los demás frentes demostró el desgaste al que llevó el Gobierno a su sector que fue castigado electoralmente en todo el país, incluyendo regiones donde había alcanzado siempre apoyos importantes. Por ejemplo, en la región de la Araucanía, la única donde en el plebiscito de 1988 ganó el Sí, su candidato a gobernador no logró los votos para pasar a la segunda vuelta que disputarán el ex diputado Eugenio Tuma del PPD y Luciano Rivas, Independiente. A eso se suma que en comunas donde tenía cifradas importantes esperanzas como en la reelección de Kathy Barriga en Maipú, fueron derrotados ampliamente por el pacto Apruebo Dignidad que suma a partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista. Lo mismo ocurrió en Viña del Mar donde Andrea Molina de Vamos por Chile vio como la candidata a la alcaldía de Revolución Democrática, Macarena Ripamonti, la superaba con prácticamente el doble de los votos. En Recoleta Daniel Jadue aseguró su reelección con más del 60 por ciento de los sufragios y en Lo Espejo el Partido Comunista también alcanzó la mayoría para que Javiera Reyes llegara al sillón edilicio. De los constituyentes con escaños reservados por pueblos originarios, la machi Francisca Linconao y Natividad Llanquileo fueron dos de los siete integrantes de esa etnia que redactarán la nueva constitución. Linconao fue acusada, presa y luego absuelta en el caso Lucksinger-Mackay y Llanquileo ofició como vocera de un grupo de presos políticos mapuche que hace casi una década realizó una huelga de hambre por las condiciones carcelarias y procesales en cada uno de sus casos. Presidente Piñera: “No estamos sintonizando con las demandas de la ciudadanía” Ya con una clara tendencia del conteo de votos, el Presidente Sebastián Piñera acompañado de todo su gabinete salió a reconocer lo que desde el estallido social se había ratificado en las calles al señalar que “en estas elecciones la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al Gobierno y a todas las fuerzas políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía y estamos interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos”. El mandatario agregó que “es nuestro deber como Gobierno escuchar con humildad y con atención el mensaje de la gente. Pero además, esforzarnos y hacer todo lo que sea necesario para interpretar y reconocer mejor las necesidades, los anhelos y las esperanzas de los chilenos. Este fuerte y claro mensaje nos exige sin duda una profunda reflexión al Gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales”. Ya antes el abanderado presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, había reconocido sin ambages que la votación del fin de semana había sido una derrota para el oficialismo. “Tenemos que recibir con humildad este resultado. No hay duda que estamos viviendo una derrota transversalmente. Es una derrota que nos tiene que hacer reflexionar. No hemos sido capaces de interpretar a la mayoría ciudadana que está pidiendo cambios, que se movilizó, que señaló con una mayoría aplastante, 80 por ciento a favor del Apruebo, y no hemos sido capaces de interpretarla por distintas razones. No hay duda que una serie de errores cometidos como coalición probablemente y desde nuestro Gobierno, han tenido un impacto en la elección”, indicó el ex parlamentario y ex ministro de Defensa. Desbordes sostuvo que las responsabilidades son compartidas, aunque endosó parte importante al Gobierno. “Un daño no menor, lo dijimos en su minuto, discusiones estériles como la del diez por ciento iban a traer costos y son varias las situaciones que probablemente nos han significado un costo importante de gente que siente que nosotros no estábamos leyendo ni éramos capaces de interpretar a la ciudadanía”. A ello agregó que como coalición deben evaluar cómo quieren continuar trabajando para ser una opción de Gobierno de cara a la elección presidencial de noviembre próximo. Celebración en las “oposiciones” Los resultados para los representantes de las listas del Apruebo y Apruebo Dignidad fueron significativas. En el caso del alcalde de Recoleta y carta presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, se alzó con más del 60 por ciento de los votos para la reelección como jefe comunal. Al celebrar el triunfo, el edil destacó que hubo un importante “apoyo y valoración del proyecto que hemos desarrollado como colectivo, pero además nos hace sentir de que efectivamente existe un orgullo también de que podamos estar hoy día representando una posibilidad de transformación real para Chile”. Mismo optimismo se evidenció en el Frente Amplio, en particular por la alta votación alcanzada por la candidata a gobernadora regional que logró Karina Oliva quien protagonizará la segunda vuelta el 13 de junio frente al candidato de la lista del Apruebo, el demócrata cristiano Claudio Orrego. El ex intendente metropolitano indicó que “vamos a salir a buscar el respaldo, la confianza de la ciudadanía. Lo vamos a hacer con humildad porque sabemos que hoy día hay todavía desconfianza. Pero lo vamos a hacer también con entusiasmo y convicción”. La mayoría de las regiones deberán definir a sus nuevos gobernadores en segunda vuelta, salvo Valparaíso donde el dirigente de Modatima, Rodrigo Mundaca, alcanzó un 43% de los votos y Magallanes donde Jorge Flies logró el 42% de los sufragios. En la región de Coquimbo, el ex subsecretario de Desarrollo Regional y militante de la DC Ricardo Cifuentes, fue desplazado al tercer lugar y el cupo de gobernador regional será definido entre la independiente Krist Naranjo y Marco Antonio Sulantay de la UDI. En la región de Los Lagos en tanto, el ex diputado DC Patricio Vallespín logró un 36% del apoyo y deberá enfrentar a Ricardo Kuschel de RN en la segunda vuelta de junio.