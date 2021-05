433b43a5d3

85b7475475

Nacional Oposición critica a la derecha por sabotear impuesto a los súper ricos El diputado Ricardo Celis sostuvo que "la derecha representada por Chile Vamos en el Parlamento sigue sin entender lo que dijo el pueblo de Chile el domingo. Su defensa a las grandes riquezas y el capital son a prueba más concreta que no han entendido nada de nada". Diario Uchile Martes 18 de mayo 2021 15:10 hrs. Por falta de quórum, fracasa impuesto a los super ricos: avanza al Senado solo el IVA diferenciado

La Bancada de Diputadas y Diputados del PPD acusó a los parlamentarios de Chile Vamos de “no entender lo que pasa en Chile” luego que se rechazara en la Sala de la Cámara, por falta de quórum, la reforma constitucional que establece, por única vez, un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, más conocido como “impuesto a los súper ricos”. “El Presidente Piñera y su coalición Chile Vamos están cavando su propia tumba. No han entendido el mensaje de la ciudadanía en la elección del fin de semana, que busca terminar con las desigualdades sociales y avanzar hacia una mayor justicia tributaria y social. En ese sentido, creemos que lo de hoy es un gran portazo en la cara para una gran mayoría de chilenos y chilenas que lo que están pidiendo es más dignidad y mayores apoyos en medio de esta crisis sanitaria”, afirmó el Jefe de Bancada del PPD, Raúl Soto. El parlamentario indicó que “la crisis no la pueden seguir pagando los trabajadores, que la pague el fisco con cargo a los más ricos de este país. Son ellos quienes tienen que meterse las manos en el bolsillo para financiar el costo de esta crisis y concurrir como Estado con una Renta Básica Universal sobre la línea de la pobreza más un 30%, que es lo que está proponiendo la oposición”. Por su parte, el diputado del PPD y vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González, aseguró que “nuevamente la derecha comete el error de no entender lo que pasa en Chile, no entender que la desigualdad es la causa principal del malestar que vive el país y que el impuesto a los Súper Ricos era una forma de paliar al menos estas desigualdades que existen en Chile, sobre todo de financiar la Renta Básica Universal”. “Entendemos ahora por qué el Gobierno está dilatando cada vez más su respuesta a la Renta Básica Universal, porque no quieren dar el financiamiento a una renta decente que tenga la capacidad de responder a las necesidades más inmediatas de la gente. Es coherente que hoy día rechacen esta propuesta de impuesto a los más ricos, con la lentitud en su respuesta a una iniciativa que al Presidente no le gusta”, manifestó el diputado González. En tanto, la diputada Andrea Parra señaló que “tras la derrota del domingo el Presidente Piñera reconoció que no están conectando con las demandas de la ciudadanía. La Encuesta Pulso Ciudadano de mayo muestra que el 83% de las personas apoya este proyecto. Curiosamente tenemos un Presidente que pertenece al club de los súper ricos. Con lo ocurrido hoy, su deseo de reconectar con la ciudadanía no es sincero, y parece ser una más de las infinitas falsas promesas que incluían los Tiempos Mejores”. En la misma línea el diputado independiente René Alinco, afirmó “basta ya que la derecha siga defendiendo a los súper ricos. El que gana más debe pagar más. Los diputados de la derecha una vez más votaron contra los pobres contra los jubilados contra los hambrientos de nuestro país”. El diputado Ricardo Celis agregó que “la derecha representada por Chile Vamos en el Parlamento sigue sin entender lo que dijo el pueblo de Chile el domingo. Su defensa a las grandes riquezas y el capital son a prueba más concreta que no han entendido nada de nada”. Finalmente, la diputada Carolina Marzán, lamentó que se rechazara la iniciativa, asegurando que “la crisis tiene rostro, de aquellos que están condenados al lado más vulnerable de la desigualdad, condenados al abismo de la brecha y aquellos que han podido ascender un poco más a la vasta clase media de nuestro país, tan inestable como endeudada. Hoy más que nunca la consigna de lo extraordinario para enfrentar circunstancias excepcionales adquiere sentido”. Desde la FRVS también critican a la derecha La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, se mostró indignada tras el rechazo en la sala de la Cámara de Diputados, del proyecto que Modifica la Carta Fundamental para establecer por única vez, un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia, más conocido como Impuesto a los Súper Ricos. Al respecto, la parlamentaria, quien es además una de las autoras de la moción que fue rechazada con votos del oficialismo, señaló que “esto es impresentable, pues tras la gran derrota que tuvo la derecha en las urnas este fin de semana, y el llamado de su propio Presidente a intentar escuchar más a la ciudadanía, ellos parece que no entendieron nada y nuevamente le dan la espalda a la gente que lo está pasando pésimo”, “Cuando vemos que los chilenos y chilenas lo están pasando pésimo y el gobierno sigue diciendo que no hay plata para ayudarlos, bueno aquí había plata, en este proyecto había plata y además no de cualquiera sino de los que ganan más y tienen más, y la derecha qué es lo que ha hecho, vuelve a darle la espalda a la ciudadanía y votan en contra, después que el país ha votado en contra de ellos. Porque no entienden nada, le dan la espalda a la ciudadanía diciendo que no al impuesto a los súper ricos. Esto es impresentable, y que el país lo sepa. Yo lamento lo que están haciendo, porque una vez más están enterrando la ilusión de las personas y se están enterrando ustedes mismos en esto”, concluyó.

La Bancada de Diputadas y Diputados del PPD acusó a los parlamentarios de Chile Vamos de “no entender lo que pasa en Chile” luego que se rechazara en la Sala de la Cámara, por falta de quórum, la reforma constitucional que establece, por única vez, un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, más conocido como “impuesto a los súper ricos”. “El Presidente Piñera y su coalición Chile Vamos están cavando su propia tumba. No han entendido el mensaje de la ciudadanía en la elección del fin de semana, que busca terminar con las desigualdades sociales y avanzar hacia una mayor justicia tributaria y social. En ese sentido, creemos que lo de hoy es un gran portazo en la cara para una gran mayoría de chilenos y chilenas que lo que están pidiendo es más dignidad y mayores apoyos en medio de esta crisis sanitaria”, afirmó el Jefe de Bancada del PPD, Raúl Soto. El parlamentario indicó que “la crisis no la pueden seguir pagando los trabajadores, que la pague el fisco con cargo a los más ricos de este país. Son ellos quienes tienen que meterse las manos en el bolsillo para financiar el costo de esta crisis y concurrir como Estado con una Renta Básica Universal sobre la línea de la pobreza más un 30%, que es lo que está proponiendo la oposición”. Por su parte, el diputado del PPD y vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González, aseguró que “nuevamente la derecha comete el error de no entender lo que pasa en Chile, no entender que la desigualdad es la causa principal del malestar que vive el país y que el impuesto a los Súper Ricos era una forma de paliar al menos estas desigualdades que existen en Chile, sobre todo de financiar la Renta Básica Universal”. “Entendemos ahora por qué el Gobierno está dilatando cada vez más su respuesta a la Renta Básica Universal, porque no quieren dar el financiamiento a una renta decente que tenga la capacidad de responder a las necesidades más inmediatas de la gente. Es coherente que hoy día rechacen esta propuesta de impuesto a los más ricos, con la lentitud en su respuesta a una iniciativa que al Presidente no le gusta”, manifestó el diputado González. En tanto, la diputada Andrea Parra señaló que “tras la derrota del domingo el Presidente Piñera reconoció que no están conectando con las demandas de la ciudadanía. La Encuesta Pulso Ciudadano de mayo muestra que el 83% de las personas apoya este proyecto. Curiosamente tenemos un Presidente que pertenece al club de los súper ricos. Con lo ocurrido hoy, su deseo de reconectar con la ciudadanía no es sincero, y parece ser una más de las infinitas falsas promesas que incluían los Tiempos Mejores”. En la misma línea el diputado independiente René Alinco, afirmó “basta ya que la derecha siga defendiendo a los súper ricos. El que gana más debe pagar más. Los diputados de la derecha una vez más votaron contra los pobres contra los jubilados contra los hambrientos de nuestro país”. El diputado Ricardo Celis agregó que “la derecha representada por Chile Vamos en el Parlamento sigue sin entender lo que dijo el pueblo de Chile el domingo. Su defensa a las grandes riquezas y el capital son a prueba más concreta que no han entendido nada de nada”. Finalmente, la diputada Carolina Marzán, lamentó que se rechazara la iniciativa, asegurando que “la crisis tiene rostro, de aquellos que están condenados al lado más vulnerable de la desigualdad, condenados al abismo de la brecha y aquellos que han podido ascender un poco más a la vasta clase media de nuestro país, tan inestable como endeudada. Hoy más que nunca la consigna de lo extraordinario para enfrentar circunstancias excepcionales adquiere sentido”. Desde la FRVS también critican a la derecha La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, se mostró indignada tras el rechazo en la sala de la Cámara de Diputados, del proyecto que Modifica la Carta Fundamental para establecer por única vez, un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia, más conocido como Impuesto a los Súper Ricos. Al respecto, la parlamentaria, quien es además una de las autoras de la moción que fue rechazada con votos del oficialismo, señaló que “esto es impresentable, pues tras la gran derrota que tuvo la derecha en las urnas este fin de semana, y el llamado de su propio Presidente a intentar escuchar más a la ciudadanía, ellos parece que no entendieron nada y nuevamente le dan la espalda a la gente que lo está pasando pésimo”, “Cuando vemos que los chilenos y chilenas lo están pasando pésimo y el gobierno sigue diciendo que no hay plata para ayudarlos, bueno aquí había plata, en este proyecto había plata y además no de cualquiera sino de los que ganan más y tienen más, y la derecha qué es lo que ha hecho, vuelve a darle la espalda a la ciudadanía y votan en contra, después que el país ha votado en contra de ellos. Porque no entienden nada, le dan la espalda a la ciudadanía diciendo que no al impuesto a los súper ricos. Esto es impresentable, y que el país lo sepa. Yo lamento lo que están haciendo, porque una vez más están enterrando la ilusión de las personas y se están enterrando ustedes mismos en esto”, concluyó.