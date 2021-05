f0a22046d8

Política Daniel Núñez: “Nosotros no queríamos una foto que reviviera a la Nueva Mayoría” El diputado del Partido Comunista agregó que "la gente pide cambios radicales para Chile y tenemos que ser coherentes y generar una alternativa política que cumpla con esos cambios". Diario Uchile Jueves 20 de mayo 2021 11:18 hrs.

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano durante la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, se refirió a las inscripciones para las primarias presidenciales legales y la negociación que terminó por descartar una primaria que incluyera a la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez. Respecto de este punto, el diputado Núñez sostuvo que “teníamos la proyección o estábamos confiados de que había la posibilidad de articular una primaria del sector antineoliberal para evitar lo que nos pasó en el gobierno de Michelle Bachelet con la Nueva Mayoría, donde fuimos a hacer reformas, pero a mitad de camino sale un presidente de partido diciendo que ‘no me leí el programa'”. En esa línea, el parlamentario recalcó que “no podemos darle al país una coalición política de ese tipo que no sea capaz de ser coherente con lo que promete a Chile, sobre todo cuando la gente grita cambios tan profundos (…) Me hubiese gustado que el Partido Socialista estuviera, pero ellos fueron pidiendo garantías y condiciones imposibles de cumplir”. Dentro de esas condiciones, el diputado destacó la exigencia de acordar una lista parlamentaria y también la presencia del Partido por la Democracia y Nuevo Trato en la firma del acuerdo de primarias, “esto está en desarrollo, pero lo de fondo es que la gente pide cambios radicales para Chile y tenemos que ser coherentes y generar una alternativa política que cumpla con esos cambios”, recalcó el diputado Núñez. El militante del Partido Comunista enfatizó en que “nosotros bregamos por una primaria amplia de toda la oposición, pero hace un mes nos convencimos que no había voluntad política, lo vimos en declaraciones públicas, portadas del diario La Segunda donde el presidente interino del PPD, Francisco Vidal, decía que no iría a primarias con el PC y nosotros asumimos que era una situación cerrada”. En esa línea, Daniel Núñez dijo lamentar “los malos entendidos, las palabras de traición, de que se ofende al partido de Salvador Allende, cuando somos un partido serio, respetuoso, entendemos que si tenemos diferencias en otro minuto nos podemos encontrar, pero acá lo que estamos construyendo es una opción que sea una salida al neoliberalismo y para eso se requiere convicción y es mejor que se sinceren las cosas”. “Nosotros no queríamos una foto que reviviera la Nueva Mayoría, con los problemas y las tensiones que tuvo en su interior, sino que surgiera un actor político nuevo, que ya quedó instalado en la ciudadanía con el último resultado electoral que es la alianza del Frente Amplio y el Partido Comunista y pensábamos que el PS era parte de esa construcción, pero ello entendieron que tenían que llegar amarrados a otros actores y en eso no tuvimos el acuerdo”, añadió Núñez. Respecto de lo que viene hacia adelante, el diputado comunista recalcó que “nuestra intención es ser gobierno y para eso necesitamos una mayoría social donde lo que representa la Lista del Pueblo, nosotros tenemos la convicción que es nuestro deber interpretar y también construir una mayoría política que vaya más allá de la izquierda”. “Te aseguro que con el PS, con las bases del mundo PPD u otros vamos a tener espacios de encuentro, de hecho, tenemos dentro de poco las elecciones de segunda vuelta de gobernadores regionales y ahí votaremos por varios candidatos socialistas aunque ellos estén heridos con nosotros. Por eso pediría bajar un poco los decibeles, porque sacarse en cara cosas no es lo que se requiere para construir una alternativa”, finalizó Daniel Núñez. Foto principal: Agencia Uno.

