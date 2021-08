9628942a4d

Nacional Diputada Santibáñez pide censura de Juan Fuenzalida La diputada comunista, única integrante de oposición en la instancia que evalúa la acusación constitucional contra el ministro de Educación Raúl Figueroa, sostuvo que se acabó el juego limpio al interior del organismo. Raúl Martínez Martes 10 de agosto 2021 12:23 hrs.

“Se acabó el fair play” acusó la diputada Marisela Santibáñez respecto del trabajo que estaban desarrollando en la comisión que estudia la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa. La parlamentaria comunista acusó que de manera unilateral el presidente de la instancia, el diputado Juan Fuenzalida (UDI), decidió ayer en la tarde no invitar a los abogados que estaban presupuestados se presentarían durante este martes para abordar los argumentos del documento acusatorio. Entre los profesionales se contaba el constitucionalista Jaime Gajardo quien a nombre del PC entregaría los detalles de los fundamentos que permitirían avanzar con la acusación contra Figueroa acusado. Las invitaciones se habían acordado el 5 de agosto recién pasado, pero Fuenzalida decidió ayer no cursarlas, situación que informó alrededor de las 16 horas a través de un grupo de Whatsapp de la comisión. Según comentó Santibáñez, ella rechazó la decisión, pero tuvo que esperar hasta pasadas las 22 horas para que se determinara extender las invitaciones, lo que provocó que finalmente los especialistas como el abogado propuesto por el PC no llegaran al encuentro convocado para las 8:50 de la mañana de este martes en Valparaíso. Ante el emplazamiento, el diputado Fuenzalida se defendió señalando que “en ningún caso hay algún tipo de maniobra, en algún caso hay algún tipo de bloqueo”, para luego agregar que “la verdad es que uno también tiene otras cosas que hacer diputada Santibáñez, mi vida no gira en torno exclusivamente a esta acusación constitucional”. Sobre la reacción del parlamentario, Santibáñez sostuvo que “el argumento de que ‘yo, mi vida no gira en torno a la acusación constitucional, por lo tanto no contesté a tiempo’, me parece que está fuera de lugar para el respeto que le debemos a nuestro juramento, el respeto que le debemos a las labores que nos asignan”. Durante la sesión, una de las impulsoras de la acusación contra el titular del MINEDUC, la diputada de Comunes Camila Rojas, señaló que “la invitación se debió haber emanado ayer y si se quiso poner en duda fue ayer en la misma comisión”, recordando que durante la jornada del lunes también hubo trabajo de la instancia parlamentaria. “La falta se resume en intentar un acuerdo que ya se había tomado y evidentemente cuando se presume mayoría, cuatro a uno, se puede deshacer lo que se quiera, pero aquí había un acuerdo tomado y por lo tanto sí hay una falta reglamentaria”, agregó la legisladora. Si bien la comisión está integrada por cuatro diputados de derecha y sólo Santibáñez es de oposición, mañana se votará la petición realizada por la legisladora comunista en contra de Fuenzalida.

