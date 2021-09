23c0f9445c

Nacional Siguen críticas a director y Consejo del Servicio Electoral Desde el Partido Comunista y la FRVS señalaron que están tomando decisiones que no les corresponden por ley. Diputado Jaime Mulet indicó que incluso podrían solicitar la remoción de los integrantes de la entidad. Raúl Martínez Lunes 6 de septiembre 2021 13:26 hrs.

“Faltó un click” afirmó el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, al explicar la falta de la firma para patrocinar la candidatura senatorial de Sebastián Depolo de Revolución Democrática. “En el tráfago que significa este trámite, no se dieron cuenta que faltaba ese click, eso es todo”, agregó el dirigente comunista. Sin embargo, Teillier se refirió a las declaraciones de Andrés Tagle, el director del Servel, quien sostuvo que el PC no había firmado la inscripción de los candidatos, algo no cayó bien en la tienda de izquierda. “El hecho que el director del Servel plantee que había una intencionalidad del Partido Comunista de dejar fuera a RD, a mí me parece que es una afirmación un poco grave y que no corresponde a un director de un servicio público que tiene que velar porque todos estemos bien representados”, precisó. Teillier subrayó que su colectividad entregó todas las firmas para patrocinar las candidaturas, por lo que “aquí no ha habido mala intención”, comentó. Otro de los temas a los que se refirió el director del Servel fue respecto de la conveniencia de eventualmente dejar fuera a una de sus tres parejas de candidatos al Senado de la carrera. “Eso no nos conviene para nada a nosotros, primero porque si no sube RD sus candidaturas, perdemos votos como lista y perdemos electividad. Y segundo, si se queda abajo, es evidente que RD va a votar por uno de los candidatos o candidatas del Frente Amplio y nosotros quedaríamos en desventaja. O sea, esto que venga a plantear segundas intenciones del partido, no se a qué viene, siendo lo que nosotros hemos dicho lo que ha ocurrido en ese caso”, agregó Teillier. FRVS evalúa pedir remoción de consejeros Otra de las colectividades que vio afectada la inscripción de sus candidatos fue la Federación Regionalista Verde y Social, donde calificaron como “muy grave lo ocurrido con el Servel”. El diputado de la FRVS indicó que “decisiones del Consejo del Servel están dejando fuera a cientos de candidatos y candidatas a diputado y diputadas. O sea, se está vulnerando la democracia, el principio básico. Y por un error técnico del propio Servel que hasta el propio Servel lo reconoce en una declaración pública. Pero no puede el Consejo del Servel y su presidente atribuirse funciones que son propias del director nacional”. Por eso, adelantó que solicitará “al Contralor General de la República que revise muy bien cuáles son funciones del director nacional, del Consejo del Servel o su presidente. Porque acá las cosas no se están haciendo bien”. Mulet recordó que “el Consejo del Servel es un órgano de naturaleza política, designado por los partidos de la Concertación y de Renovación Nacional y la UDI hace algunos años atrás. Es un órgano binominal donde precisamente los partidos que están siendo más maltratados por el Consejo del Servel no forman parte de ese consejo. Y además se atribuyen funciones a nuestro juicio que no le son propias”. El parlamentario recordó que de haber “desviación de fin”, es decir que el Consejo del Servel esté realizando funciones que no le están asignadas en la ley, buscará que sean destituidos. Para ello se requiere el apoyo de un tercio de los diputados en ejercicio para realizar una presentación ante la Corte Suprema que es el organismo que puede tomar una decisión en este sentido.

