Dra. Ximena Aguilera: “Es importante dejar claro que la pandemia no se ha acabado”

La especialista recalcó en la necesidad de reiterar el llamado a las personas que no han acudido a recibir la dosis de refuerzo a que lo hagan para evitar un nuevo rebrote de casos graves de Covid-19 provocados por la variante delta.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, Ximena Aguilera, se refirió al estado de la pandemia de Covid-19 en el país y a los cambios que se han hecho respecto de la estrategia de contención del virus. Consultada por el periodista Claudio Medrano respecto del escenario actual, la doctora Ximena Aguilera señaló que "lo primero que hay que aclarar es que la pandemia no se ha acabado, mientras estemos en esta situación de alerta mundial lo que vamos a observar son olas de casos, que van y vuelven porque el virus es capaz de generar estas variantes de forma mucho más rápida de lo que veíamos con la influenza y eso lleva a un repunte nuevo de casos". En ese sentido, la académica agregó que "tenemos herramientas como la vacunación y las medidas no farmacéuticas como la distancia social, a la que hemos estado sometidos desde hace más de 20 meses, entonces, la situación actual en Chile es de un repunte de casos, pequeño, pero se ve que hemos subido el número de reproducción y van aumentando levemente los casos". Respecto de la pertinencia de los cambios anunciados por el ministerio de Salud para flexibilizar la salida y el ingreso a nuestro territorio, la doctora Aguilera señaló que "acá hay una fatiga en la población luego de 20 meses de medidas de control, entonces, lo que sucede en realidad es que tu tienes estas restricciones y empiezan a haber presiones, como solicitudes para viajar, y ahí se ve que la gente está cansada y quiere retomar las actividades habituales". Por lo mismo, la académica añadió que "en un mundo interconectado la verdad es que la posibilidad de mantenerse totalmente aislado tiene una cierta durabilidad, lo que no debe decir que no se pueda retomar estas medidas en caso de que surjan nuevos riesgos y aparezca una nueva variante más agresiva que no fuese protegida por las vacunas". La directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo se refirió a la presencia de la variante Delta en el país y el comportamiento que ha mostrado desde que arribó a territorio nacional, en esa línea afirmó que "estamos viendo un alza de casos y eso es producto de la variante Delta. Es importante indicar que la gente no debe quedarse tranquila con el hecho de haber vacunado, sino que debe recibir su dosis de refuerzo". Al respecto la especialista agregó que "no es que el virus se haya vuelto 'buena persona', sino que las personas están más protegidas por la inmunidad que confiere la vacuna y eso es lo que estamos viendo y por eso es relevante insistir en la vacunación. Hasta ahora no hemos visto que haya un aumento de las hospitalizaciones, pero a medida que se vaya perdiendo el efecto de la inmunización vamos a ver un aumento de casos importante". Sobre las alternativas que existen para mejorar el plan de vacunación, la doctora Aguilera sostuvo que "actualmente las personas se están relajando al ver que la situación no es tan grave y esto implica la necesidad de una comunicación más fuerte y ojalá aunada entre los distintos actores que es algo que no ha ocurrido durante esta pandemia". Finalmente, respecto de la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, la especialista recalcó que es necesario mantenerla e incluso reforzarla pensando en otras patologías "si nosotros hubiésemos tenido esta misma energía para seguir a los contactos de tuberculosis ya los hubiésemos eliminado, cosa que no ha ocurrido. Por lo tanto, es una estrategia, dentro del abanico de estrategias que desarrolla la autoridad sanitaria en forma permanente". Al respecto agregó que "hay que saltar al siglo XXI en TTA, porque esto es bien clásico en el trabajo epidemiológico. El problema con este virus es que la persona transmite incluso sin síntomas y antes de expresarlos, por eso es tan difícil su control", recalcó.

