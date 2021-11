2e7acf5c5c

Género Claudia Pascual, ex ministra de la Mujer: "La pandemia remitió nuevamente a las mujeres al espacio doméstico" La candidata a senadora por Santiago se refirió a los retrocesos en materia de derechos para las mujeres debido a la pandemia y la falta de políticas públicas para asegurar sus condiciones. Además, esbozó los principales ejes de su campaña de cara a la elección del próximo 21 de noviembre. Diario Uchile Viernes 12 de noviembre 2021 11:37 hrs.

Como efectistas más que preocupados por la protección consideró la candidata a senadora por Santiago y ex ministra de la Mujer en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Claudia Pascual (PC), las políticas implementadas por la administración del Presidente Sebastián Piñera durante el periodo de pandemia. En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, Pascual señaló que esto se debe a que el Ejecutivo “no está comprometido de fondo y con plena convicción de avanzar a terminar con todas las discriminaciones hacia las mujeres, juega un papel bastante inhibido en mejorar esas condiciones”. En ese sentido subrayó que durante la pandemia se “remitió nuevamente a las mujeres al espacio doméstico, incluso aquellas que tuvieron que teletrabajar, tuvieron que telecuidar, telecocinar, tele hacerse cargo de todos los que estaban en el hogar. Y por lo tanto, recrudeció la sobre carga laboral de las mujeres”. La ex ministra agregó que en ese marco “no hubo espacios de protección para que las mujeres no perdieran los empleos y para que todo el país no perdiera el empleo. Esa ley de ‘protección del empleo’ es una ley de desprotección del empleo, lo que permitió fue el despido masivo. No dijo, al contrario, aquí no se despide a nadie mientras no pasemos la cuarentena”. Además, recordó que en el momento de las cuarentenas más estrictas decretadas por la autoridad sanitaria, “el Ministerio de la Mujer y Equidad sacó tímidas campañas de prevención de la violencia contra las mujeres que obviamente estaba teniendo un aumento y que de eso da clara cuenta el aumento de llamadas a los fonos de orientación”. Respecto a lo que se viene en los próximos meses, Claudia Pascual subrayó que si bien el Gobierno “llegó tarde y mal con las ayudas sociales”, se debe impulsar que “la reactivación económica tiene que hacerse con un claro énfasis en las mujeres”. Pascual hizo referencia a la idea del candidato del Frente Social Cristiano José Antonio Kast en el sentido de terminar con el Ministerio de la Mujer. Al respecto señaló que por el contrario, se debe fortalecer “la institucionalidad específica de las mujeres como es el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y no su disolución ni su fundición como él plantea”. Los problemas que enfrenta Santiago Para la candidata al senado por el Partido Comunista, son varios los temas que se deben abordar como parte de las soluciones que requiere la Región Metropolitana, la más poblada del país con poco más del 40 por ciento de habitantes. Al respecto, Pascual subrayó que un primer punto es la desigualdad que a su juicio “tiene componentes socioeconómicos, que tiene componentes medioambientales y que tiene componentes de justicia medioambiental. Creo yo que es uno de los grandes elementos que tiene la región”. En ese sentido indicó que “no es posible que haya comunas con más áreas verdes por habitantes y otras que no tengan nada de áreas verdes. No es posible que algunas comunas sean vinculadas a espacios y zonas de sacrificio y otras que tengan una mejor calidad de vida. No es posible que en unas comunas la inversión urbana sea mucho más alta que otras, que unas comunas tengan más policías de resguardo que otras, etcétera”. Por otra parte, destacó el problema del trabajo, el desplazamiento, la conectividad y las extensas jornadas laborales. A eso sumó “la falta de apoyo para las mujeres y hombres trabajadores que además tienen responsabilidades de crianza o de cuidado de algún familiar por parte de las políticas públicas”. También precisó que “este Gobierno paró la construcción de salas cunas y jardines infantiles Junji, no hay más construcción de Centro de Larga Estadía”, generando dificultades para que los trabajadores puedan dejar a sus hijos en espacios protegidos donde reciban educación y les permitan mantenerse activos laboralmente. Otro de los temas que abordó Pascual fue el de la vivienda, salud y educación, así como la prevención en materia de seguridad y en especial el aumento de los dispositivos de protección para la mujer. Declaración en apoyo a Daniel Ortega: ““A mi parecer es preocupante lo que está ocurriendo en algunos países y en particular en Nicaragua” Respecto a la declaración del Partido Comunista junto a otras organizaciones que criticaron a la Cancillería chilena por desconocer la elección presidencial en Nicaragua, Pascual dijo tener matices. “A mi parecer es preocupante lo que está ocurriendo en algunos países y en particular en Nicaragua. Yo creo que hay que mirar con mucha más atención lo que está ocurriendo ahí, creo que es sumamente legítimo tener banderas de autodeterminación, banderas de mayor justicia social, pero también creo que eso debe hacerse con respecto a que haya posibilidades de manifestarse siempre que hay un sector o un segmento de la población que no está de acuerdo con una política determinada”, indicó. En relación a las miradas disímiles que hay al interior de Apruebo Dignidad sobre el tema y los procesos que viven no sólo Nicaragua sino también Venezuela y Cuba, Pascual reconoció que se debe tener una posición lo más común posible en materia internacional. En ese sentido dijo que “soy una convencida de las dificultades, las diferencias de opiniones que cada uno de nosotros, de nosotras y de nosotres podamos tener respecto a otro país, pero yo creo que debe ser sin injerencia. Desde esa perspectiva, yo voy respetar lo que cada uno de los pueblos de esos países quieran resolver con respecto a sus propios países. Creo que debemos tener una política internacional que trate de buscar la mejor mancomunión como América Latina y no sólo Cono Sur, tener mejores desarrollos socioeconómicos, políticos y culturales para poder sacar a nuestra región continental de las profundas desigualdades que tiene”. De todas formas, señaló que a su juicio “debemos tener una mirada de bastante condena y de unión a las situaciones de bloqueo que viven países de América Latina. Creo que no se puede seguir sosteniendo una política a la que se ha llevado a Cuba con el bloqueo económico que además en el contexto de pandemia me parece absolutamente inmoral”.

