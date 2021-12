4ec91be00f

Nacional Comisión de Hacienda aprueba por unanimidad proyecto de Pensión Garantizada Universal La iniciativa fue despacha a Sala y se espera que sea votada el próximo 4 de enero, tras el receso legislativo. Además, esta tarde se revisará el proyecto que entrega el financiamiento del PGU mediante eliminación o exenciones tributarias. Natalia Palma Miércoles 22 de diciembre 2021 15:21 hrs.

Este miércoles la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), luego que el Gobierno lo ingresara como indicación en la ley corta de pensiones, con discusión inmediata. El Ejecutivo había anunciado hace dos semanas la presentación del proyecto que reemplazaría al Pilar Solidario mediante una PGU de $185.000 pesos para las personas mayores de 65 años que estén en el 80% de la población más vulnerable, extendiendo también parte del beneficio a quienes se encuentren entre el 81% y 90% de vulnerabilidad. Sin embargo, se echó pie atrás a esta idea y se optó por ingresar la medida vía indicación sustitutiva dentro de la ley corta de pensiones, cuya tramitación estaba entrampada desde octubre en la comisión de Hacienda, debido a las modificaciones que realizó la comisión del Trabajo de la Cámara Baja y que el Gobierno acusó de dejarla desfinanciada. Asimismo, el Ejecutivo presentó de forma paralela el proyecto que entrega el financiamiento de la PGU mediante la eliminación o reducción de exenciones tributarias, cuyo texto será revisado esta tarde por la comisión de Hacienda. Por lo pronto, la instancia despachó a Sala el proyecto de Pensión Garantizada Universal, el que se espera sea debatido el próximo 4 de enero, tras el receso legislativo por las fiestas de fin de año. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, recalcó que “este es un beneficio en que todos quienes tengan hoy día una pensión autofinanciada por la AFP o el antiguo sistema inferior a $630.000 van a recibir $185.000 más (…) Se reemplaza lo que le aportaba el Estado, que siempre ha sido menor a $185.000, a la pensión autofinanciada que tienen, es decir, todos los jubilados y pensionados que están recibiendo ayuda del Estado van a recibir más ayuda de la que estaban recibiendo del Pilar Solidario”. También la autoridad se refirió a la aprobación de la indicación que modifica la gradualidad del pago, que establece que los recursos comenzarán a pagarse al mes siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Por otra parte, esta pensión de carácter no contributivo es complementario al ahorro individual y la pueden recibir pensionados, bajo cualquier modalidad, y adultos mayores que se encuentren laboralmente activos. Además, será administrado, otorgado y pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS), el que estará supervisado por la Superintendencia de Pensiones. En particular, las personas que podrán acceder al PGU son aquellas que hayan cumplido 65 años; no pertenecer al 10% más rico de la población de 65 años o más; acreditar residencia en Chile de al menos 20 años, contados desde los 20 años de edad, y tener una pensión menor a $1.000.000 de pesos. ¿Cómo se distribuirán los montos? Según lo establecido por el Gobierno, la Pensión Garantizada Universal se distribuirá de la siguiente forma: Para los jubilados con base autofinanciada hasta los $630.000, recibirá $185.000.

Para los jubilados con base autofinanciada hasta los $700.000, recibirá $150.000.

Para los jubilados con base autofinanciada hasta los $800.000, recibirá $100.000.

Para los jubilados con base autofinanciada hasta los $900.000, recibirá $50.000. Tras la aprobación de la iniciativa, el diputado del Partido Socialista y miembro de la comisión de Hacienda, Marcelo Schilling, expresó que “es un proyecto que merece el apoyo de todo el Parlamento. Va a resolver un problema urgente, una necesidad vital de más de 2 millones 200 mil personas que están muy necesitadas de estos ingresos adicionales. Yo creo que, aparte de saludar el beneficio y la solución del problema para un número tan significativo de ciudadanos, hay que saludar también el cambio de criterio del Gobierno y la victoria del pensamiento cultural que dice que los derechos son universales y garantizados”. En tanto, el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, sostuvo que “ya nos hemos demorado demasiado en el tema de pensiones. La verdad es que es un triste espectáculo el que hemos dado en la reforma previsional porque cuesta entender que, habiendo transcurrido toda la legislatura, todavía no seamos capaces de entregarle una buena noticia a nuestros adultos mayores con una reforma previsional” y llamó a la oposición “a no poner piedras en el camino o decir cosas que no son”. Asimismo, el legislador emplazó a Gabriel Boric, expresando que “ojalá el presidente electo, que tiene hoy día la responsabilidad de en un par de meses más conducir el país, le envíe una señal a su coalición y ojalá arroguemos un acuerdo rápido porque nuestros adultos mayores tengan una gran noticia, ya sea a fin año o a principios del próximo, de que tengamos resuelta esta materia”.

