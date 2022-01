Juan José Ossa: “Si el próximo gobierno no es claro respecto de la iniciativa exclusiva del Presidente, les va a costar mucho impulsar sus iniciativas”

En conversación con el diario El Mercurio, el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, hizo un balance de lo que fue su gestión previo al inicio del feriado legislativo que comienza oficialmente este lunes. Respecto del balance de lo que fue su gestión, el ministro Juan José Ossa señaló que “puedo dividirlo en dos momentos: por un lado, contener una agenda que no nos gustaba, relacionada con los retiros de fondos de pensiones y acusaciones constitucionales que resultó exitoso, y una segunda parte, que fue impulsar una agenda propia. Eso se logró durante el año, pero sobre todo en los últimos meses”. En ese sentido, recordó su momento más duro como ministro “cuando el Tribunal Constitucional, a nuestro juicio erradamente, se pronunció en contra del requerimiento del tercer retiro de fondos de pensiones. Desde la perspectiva humana, los días en que se vivió la acusación constitucional contra el Presidente Piñera”. Sobre las críticas por la falta de control de sus propios parlamentarios en temas claves como los retiros de fondos, Ossa señala que “sobre todo después de las crisis social, la legislatura se desordenó, las coaliciones también. Y luego esto se ve agravado con la pandemia y por una multiplicidad de elecciones nunca vista en la historia de Chile. Todo eso puso incentivos al populismo y a todos los ministros de la Presidencia nos significó un desafío especial”. El titular de la Segpres también se refirió a la futura administración y a las principales dificultades que tendrá que enfrentar el próximo ministro Giorgio Jackson. En esa línea señaló que “el próximo gobierno tiene un gran desafío: arreglar muchas leyes o no impulsar algunas que saben que son sumamente perjudiciales y que cuando gobiernen no van a querer o no debieran querer que vean la luz”. Por lo mismo, Ossa agrega que “si el próximo gobierno no es claro respecto de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, les va a costar mucho impulsar sus iniciativas y contener las que no les parezcan las mejores”. Acerca del caso específico del proyecto para un nuevo retiro de fondos, el actual titular de la Segpres reiteró que “espero que una política tan mala, como un nuevo retiro, sea frenada por las autoridades que vienen en el futuro, más allá de cómo se hayan comportado en el pasado”. “Lo que hicieron hacia atrás va a tener una relevancia en el futuro respecto de que van a tener que enfrentar presiones, pero creo que van a tener la capacidad de sacar adelante la agenda que le propusieron al país, más que la que les impongan los parlamentarios que quieran seguir impulsando los retiros”, recalcó Ossa. Sobre qué ocurrió para que se le entregara la banda presidencial a un líder de la oposición, Ossa detalló que “destaco dos cosas. Uno, que nosotros tuvimos una oposición como ningún gobierno. Se nos hizo la vida imposible. Segundo, no creo que muchos gobiernos hayan tenido que lidiar con la pandemia y que le vayan a entregar o le hayan entregado la banda presidencial a alguien de su coalición. Los gobiernos han tomado decisiones muy difíciles y eso tiene un costo”. Finalmente respecto del rol que jugarán los exministros en el próximo periodo, el actual titular de la Segpres señaló que “tenemos dos misiones: una, ser un contrapeso, pero también un interlocutor del próximo gobierno y otra, contribuir a que la coalición vuelva a gobernar”.

