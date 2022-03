ea02591682

ac0672b9b3

Covid-19 Salud Cristóbal Cuadrado y la nueva administración en salud: “Tenemos el deber de hacerlo mucho mejor” El nuevo subsecretario de Salud se refirió al trabajo que realizará la nueva administración en el manejo de la pandemia y proyecta lo que deberíamos esperar en los meses de invierno, "esperamos un incremento de los casos pero no de las hospitalizaciones y las muertes", señaló". Diario UChile Viernes 18 de marzo 2022 12:26 hrs.

Whatsapp Tweet

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, se refirió al desafío que representa su nuevo rol como autoridad sanitaria y a la nueva gobernanza que el gobierno quiere implementar respecto de la pandemia de Covid-19. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de su arribo a la cartera de Salud, el doctor señaló que “la salud pública siempre ha tenido una relación muy cercana con las políticas públicas y la administración del Estado. Tanto yo como mi equipo tenemos experiencia en distintas instituciones públicas, así que, en ese sentido, no diría que es algo novedoso pero sin duda estar a cargo de la cartera de salud durante la pandemia más importante del último siglo es algo único”. Respecto de lo que se espera en el manejo de la pandemia de Covid-19, la nueva autoridad sostuvo que “las complejidades actuales no las está viviendo solo Chile sino que todos los países del mundo. Inicialmente hubo estrategias muy distintas con países como Australia, Nueva Zelanda o Corea del Sur que adoptaron estrategias muy agresivas de supresión del virus que lograron mantener, durante un periodo de casi dos años, controlada la expansión de la enfermedad”. En ese sentido, el subsecretario Cuadrado identificó que ahora “eso cambió con la aparición de Omicron, hoy vemos grandes brotes en prácticamente todos los países del mundo y eso tiene que ver con que Omicron es una variante extremadamente contagiosa y eso hace que incluso con medidas muy estrictas sea prácticamente imposible su contención completa”. Por lo mismo, el subsecretario de Salud agregó que “sabemos que el virus va a seguir circulando, van a aparecer nuevas variantes y tenemos que ser capaces de equilibrar la mejor comprensión posible de la secuencia viral, pero sobre todo reducir la posibilidad de que las personas tengan eventos graves entendiendo que es un virus que continuará circulando durante años y eso saca completamente de la ecuación la posibilidad de seguir encerrados completamente“. Sobre el factor estacional y el panorama de cara al próximo invierno en Chile, el subsecretario Cristóbal Cuadrado proyectó que “uno espera un incremento de los casos nuevamente, ahora, este incremento de casos probablemente no vendrá asociado a los incrementos de hospitalización y de muertes que vimos durante las primeras olas y, en ese sentido, uno podría esperar algo similar pero con menor magnitud respecto de lo que vimos con Omicron”. De acuerdo al subsecretario, “hemos puesto mucho énfasis en la vacunación con la dosis de refuerzo, de manera de poder enfrentar el invierno con la mayor protección posible y además la protección con la vacuna de la influenza dado que la circulación concomitante de distintos virus respiratorios incrementa los casos graves de este tipo de enfermedades y que pueden llevar a las personas a las UCI o a la muerte”. La autoridad sanitaria también se refirió a la forma con la cual poder llegar a aquella población que ha optado por no vacunarse. En esa línea, Cristóbal Cuadrado señaló que “la evidencia internacional no es para nada concluyente en decir que en aquellos lugares donde la vacunación es obligatoria se logre una cobertura más alta. Hay que tener cuidado cuando uno plantea medidas que aparentemente son efectivas pero no necesariamente lo son en la realidad”. Por lo mismo, el subsecretario agregó que “esta no es una materia que vayamos a discutir de forma aislada, sino que queremos hablarlo con la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica que es la nueva institucionalidad que nosotros vamos a montar para discutir estas materias complejas y que requieren de una diversidad de miradas”. Sobre la presencialidad de las clases, Cuadrado afirmó que “cuando los niños y niñas están en la escuela, el riesgo de contagio por virus respiratorio se incrementa. En un año normal tenemos miles de niños que se infectan con virus respiratorio y, unos pocos, se enferman gravemente que serían las tasas normales observadas. Lo que estamos observando ahora es que volverá la circulación de los virus respiratorios normales y también el Sars Cov-2”. En ese sentido, la autoridad sanitaria dijo que “hay que diferenciar dos elementos. El primero es un aspecto que ha sido parte de nuestra vida cotidiana y es que en invierno circulan los virus que en su gran mayoría son leves, pero donde hay una baja probabilidad de casos graves que se previenen con las vacunas, por ejemplo. Para los niños en sí, con las vacunas disponibles y el tipo de variantes que circulan, el riesgo para ellos de ir a la escuela es muy bajo en términos de salud y el riesgo de no ir a clases es muy alto para su desarrollo cognitivo”. “Nunca llegaremos a un escenario en que ningún niño se contagie, pero lo que sí tenemos que asegurar es que existan todas las condiciones para que las aulas sean los lugares más seguros posibles y para eso tenemos que reforzar la vacunación e invertir en infraestructura para que existan condiciones de ventilación y ese es el punto en que hemos sido más críticos porque los protocolos actuales disponibles no son los más útiles para las comunidades y por eso estamos trabajando para revertir eso lo más pronto posible”, agregó el subsecretario Cuadrado. Finalmente, sobre el futuro del Plan Paso a Paso, la autoridad señaló que “un primer elemento de crítica al actual plan es la dificultad para que la ciudadanía comprenda cuáles son los fundamentos del mismo, por qué se toman las decisiones, cuáles son las implicancias de los aforos y la disparidad de criterios entre distintas actividades. Al no ser comprendidas se afecta la disposición de las personas para cumplirlas”. Por lo mismo, el subsecretario recalcó que “nosotros creemos que tenemos un deber de hacerlo mucho mejor y para eso estamos trabajando con grandes equipos técnicos en lo que hemos denominado la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, donde se incorporan a equipos técnicos de la institucionalidad pública y expertos del área académica y de la sociedad civil para tener la mejor respuesta a este desafío”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, se refirió al desafío que representa su nuevo rol como autoridad sanitaria y a la nueva gobernanza que el gobierno quiere implementar respecto de la pandemia de Covid-19. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de su arribo a la cartera de Salud, el doctor señaló que “la salud pública siempre ha tenido una relación muy cercana con las políticas públicas y la administración del Estado. Tanto yo como mi equipo tenemos experiencia en distintas instituciones públicas, así que, en ese sentido, no diría que es algo novedoso pero sin duda estar a cargo de la cartera de salud durante la pandemia más importante del último siglo es algo único”. Respecto de lo que se espera en el manejo de la pandemia de Covid-19, la nueva autoridad sostuvo que “las complejidades actuales no las está viviendo solo Chile sino que todos los países del mundo. Inicialmente hubo estrategias muy distintas con países como Australia, Nueva Zelanda o Corea del Sur que adoptaron estrategias muy agresivas de supresión del virus que lograron mantener, durante un periodo de casi dos años, controlada la expansión de la enfermedad”. En ese sentido, el subsecretario Cuadrado identificó que ahora “eso cambió con la aparición de Omicron, hoy vemos grandes brotes en prácticamente todos los países del mundo y eso tiene que ver con que Omicron es una variante extremadamente contagiosa y eso hace que incluso con medidas muy estrictas sea prácticamente imposible su contención completa”. Por lo mismo, el subsecretario de Salud agregó que “sabemos que el virus va a seguir circulando, van a aparecer nuevas variantes y tenemos que ser capaces de equilibrar la mejor comprensión posible de la secuencia viral, pero sobre todo reducir la posibilidad de que las personas tengan eventos graves entendiendo que es un virus que continuará circulando durante años y eso saca completamente de la ecuación la posibilidad de seguir encerrados completamente“. Sobre el factor estacional y el panorama de cara al próximo invierno en Chile, el subsecretario Cristóbal Cuadrado proyectó que “uno espera un incremento de los casos nuevamente, ahora, este incremento de casos probablemente no vendrá asociado a los incrementos de hospitalización y de muertes que vimos durante las primeras olas y, en ese sentido, uno podría esperar algo similar pero con menor magnitud respecto de lo que vimos con Omicron”. De acuerdo al subsecretario, “hemos puesto mucho énfasis en la vacunación con la dosis de refuerzo, de manera de poder enfrentar el invierno con la mayor protección posible y además la protección con la vacuna de la influenza dado que la circulación concomitante de distintos virus respiratorios incrementa los casos graves de este tipo de enfermedades y que pueden llevar a las personas a las UCI o a la muerte”. La autoridad sanitaria también se refirió a la forma con la cual poder llegar a aquella población que ha optado por no vacunarse. En esa línea, Cristóbal Cuadrado señaló que “la evidencia internacional no es para nada concluyente en decir que en aquellos lugares donde la vacunación es obligatoria se logre una cobertura más alta. Hay que tener cuidado cuando uno plantea medidas que aparentemente son efectivas pero no necesariamente lo son en la realidad”. Por lo mismo, el subsecretario agregó que “esta no es una materia que vayamos a discutir de forma aislada, sino que queremos hablarlo con la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica que es la nueva institucionalidad que nosotros vamos a montar para discutir estas materias complejas y que requieren de una diversidad de miradas”. Sobre la presencialidad de las clases, Cuadrado afirmó que “cuando los niños y niñas están en la escuela, el riesgo de contagio por virus respiratorio se incrementa. En un año normal tenemos miles de niños que se infectan con virus respiratorio y, unos pocos, se enferman gravemente que serían las tasas normales observadas. Lo que estamos observando ahora es que volverá la circulación de los virus respiratorios normales y también el Sars Cov-2”. En ese sentido, la autoridad sanitaria dijo que “hay que diferenciar dos elementos. El primero es un aspecto que ha sido parte de nuestra vida cotidiana y es que en invierno circulan los virus que en su gran mayoría son leves, pero donde hay una baja probabilidad de casos graves que se previenen con las vacunas, por ejemplo. Para los niños en sí, con las vacunas disponibles y el tipo de variantes que circulan, el riesgo para ellos de ir a la escuela es muy bajo en términos de salud y el riesgo de no ir a clases es muy alto para su desarrollo cognitivo”. “Nunca llegaremos a un escenario en que ningún niño se contagie, pero lo que sí tenemos que asegurar es que existan todas las condiciones para que las aulas sean los lugares más seguros posibles y para eso tenemos que reforzar la vacunación e invertir en infraestructura para que existan condiciones de ventilación y ese es el punto en que hemos sido más críticos porque los protocolos actuales disponibles no son los más útiles para las comunidades y por eso estamos trabajando para revertir eso lo más pronto posible”, agregó el subsecretario Cuadrado. Finalmente, sobre el futuro del Plan Paso a Paso, la autoridad señaló que “un primer elemento de crítica al actual plan es la dificultad para que la ciudadanía comprenda cuáles son los fundamentos del mismo, por qué se toman las decisiones, cuáles son las implicancias de los aforos y la disparidad de criterios entre distintas actividades. Al no ser comprendidas se afecta la disposición de las personas para cumplirlas”. Por lo mismo, el subsecretario recalcó que “nosotros creemos que tenemos un deber de hacerlo mucho mejor y para eso estamos trabajando con grandes equipos técnicos en lo que hemos denominado la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, donde se incorporan a equipos técnicos de la institucionalidad pública y expertos del área académica y de la sociedad civil para tener la mejor respuesta a este desafío”.