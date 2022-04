Parlamentarios insisten en un quinto retiro tras conocer plan de recuperación inclusiva del Gobierno

db489ffd64

Este miércoles el Gobierno oficializó el plan de recuperación económica inclusiva “Chile Apoya”, una batería de 21 medidas cuyo costo asciende a los 3.700 millones de dólares y que fue anunciada por el presidente de la República Gabriel Boric en medio del escándalo protagonizado por su jefa de gabinete, Izkia Siches. Un flanco que se abrió para el Ejecutivo luego que la ministra acusara a la administración Piñera de un frustrado vuelo de repatriación de 23 extranjeros de nacionalidad venezolana, significándole a la médico múltiples cuestionamientos sobre sus capacidades para detentar la conducción de una cartera tan fundamental como Interior. Así las cosas, la fórmula económica no quedó en segundo plano para los y las parlamentarias, algunas de las cuales, desde las filas del oficialismo, instaron al Ejecutivo a abrirse al diálogo por el quinto retiro tras conocer el plan. Es el caso de la senadora del FRVS, Alejandra Sepúlveda, quien valoró el anuncio del Gobierno asegurando que este “guarda relación con los instrumentos para ayudar hoy a las familias y a las Pymes”. Destacando además el aumento del salario mínimo a 400 mil pesos durante este año, la parlamentaria afirmó que las reformas legales que se requieran en estas materias contaran con los respaldos favorables de su sector. Sin perjuicio de lo anterior, consideró necesario avanzar en el quinto retiro. “Necesitamos de forma urgente revisar y dialogar y sentarnos a la mesa a conversar en relación al quinto retiro. Esto está avanzando en la Cámara de Diputados, cuando llegue al Senado sin duda va a tener nuestro apoyo, nuestro voto favorable y de la misma forma pensar también qué es lo que va a ocurrir en un sector tan importante como son los pensionados de rentas vitalicias. Vamos a estar ahí, somos autores del primer y tercer retiro, creemos que es posible hacer un quinto retiro pero con un nivel de diálogo y entendimiento con el Gobierno”, sostuvo. Desde la oposición, el impulsor de los retiros previsionales de Renovación Nacional, Jorge Durán aseveró que “los anuncios del Presidente no son inyección directa o transferencia de plata a las familias chilenas. No hace nada para reducir el precio de los alimentos o eliminar el IVA, son insuficientes y no logran conectar con la necesidad de aprobar retiros de fondos previsionales. La debilidad de estos anuncios obliga a apurar el trámite del retiro del 100 por ciento de los fondos de ahorro previsionales“. En tanto su correligionario, José García Ruminot, dijo esperar conocer el detalle de las medidas del Gobierno para efectos de aportar en su implementación y para verificar que los distintos programas se materialicen en el transcurso de las semanas. Asimismo, el senador aseveró que al plan económico inclusivo le hizo falta un aumento de la inversión en vivienda. “Según antecedentes que ha entregado la Cámara Chilena de la Construcción, existen hoy día proyectos por unas 30 mil viviendas que no se estarían materializando fruto del alza en los materiales. El sector vivienda es muy importante para la reactivación económica y es muy importante en la creación de empleo, por lo tanto yo creo que respaldar la inversión en vivienda y darle soluciones a las familias que por años han venido solicitando hacer realidad el sueño de la casa propia, es algo muy importante que el gobierno debe priorizar en la distribución de recursos”, consideró. Otra de las aristas del plan que ha sido cuestionado es el aumento de la Beca de Alimentación para la Educación Superior de la Junaeb en un 15 por ciento, el que se traduce a un aporte de 5 mil pesos adicionales por mes al saldo que por nueve años se mantuvo en 32 mil pesos. Así las cosas, quien dio un espaldarazo al anuncio del Ejecutivo fue el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, quien destacó el hecho de que menos de un mes de haber asumido la administración del Estado, la administración Boric haya anunciado una fórmula en materia económica con perspectiva interministerial. En ese sentido dijo esperar una recepción positiva de parte del Congreso y en consecuencia, una rápida tramitación de los aspectos que requieren discusión legislativa, para efectos de que las ayudas lleguen pronto a las familias chilenas. “Va a tener un fuerte contenido y perspectiva de género, de empleo femenino, de recuperación de empleo, de apoyo a las pymes, a los sectores rezagados, a los sectores juveniles; en Educación las becas que los propios estudiantes de Educación Superior están demandando. Es decir, es una propuesta integral, potente en gasto público, 3.700 millones de dólares a gastar este año, y demuestra la sensibilidad, la empatía que el presidente Gabriel Boric y este gobierno tiene con las necesidades de nuestro pueblo“, sostuvo. En esa línea, el jefe de Comité de senadores FRVS, Esteban Velásquez, elogió la batería de medidas del Gobierno destacando que ante un escenario económico complejo, el Ejecutivo “coloca los recursos para la generación de empleo”. “Serían cerca de 500 mil puestos de trabajo y el 50 por ciento dirigidos a mujeres, eso habla bien de la importancia de tener un trabajo permanente que es lo que finalmente busca cada familia, pero además se va en un apoyo directo a las MiPyMEs que es otra área de la economía del país que genera muchas fuentes de trabajo y eso es interesante hoy día, que el gobierno también apuesta por ello y vaya en directo beneficio y una cuestión muy virtuosa me parece que el gobierno transfiere junto con esta ayuda directa a quienes generan empleo, también transfiere de manera directa a una buena cantidad de personas que aún requieren de esta ayuda económica porque el golpe fuerte de la pandemia los ha dejado en situaciones paupérrimas”, señaló, valorando además el apoyo a los gobiernos locales, la prorroga del IFE laboral, el congelamiento de los precios del transporte público y el freno el alza en la parafina. A su vez, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) llamó a centrar la atención en las medidas para la recuperación económica y en la fórmula de subsanar el alto costo de la vida, mas no en el episodio de Siches toda vez que la ministra, señaló el legislador, ya asumió su desacierto y que “lo importante es no cometer más errores”.

