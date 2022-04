ec9eda97d5

Educación Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores: “Lo que corresponde es anunciar y tomar la decisión con valentía de que se termine el Simce definitivamente” Analizando la conducción del Mineduc, el dirigente valoró la disposición al diálogo del ministro de Educación. No obstante, aseveró que la cartera ha actuado con lentitud respecto a entregar recursos a los establecimientos y subsanar la violencia. Maria Luisa Cisternas Domingo 17 de abril 2022 9:04 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz, analizó la gestión del Mineduc conducido por Marco Antonio Ávila, luego de que el secretario de Estado realizara un balance del primer mes de administración. Una instancia en la que adicionalmente el Ministro, junto a la Agencia de Calidad de la Educación solicitó al Consejo Nacional de Educación (CNED) la suspensión del SIMCE para este año. Un requerimiento exiguo, a juicio de Díaz, toda vez que el compromiso de campaña del presidente Boric fue eliminar permanentemente dicho examen. Abordando el trabajo realizado por la autoridad, el dirigente partió por hacer una evaluación positiva del Mineduc, arguyendo que se ha instalado un clima distinto a la administración anterior respecto a establecer canales de diálogo donde efectivamente se recogen las opiniones del gremio. Junto a eso, valoró que el titular de la cartera sea un profesional entendido en materia pedagógica. “Vemos como positivo el hecho de que estamos con un ministro de Eduación que cuando hablamos de los temas referidos a la cartera, tiene antecedentes, tiene conocimientos y sabe de lo que está hablando, a diferencia de lo que ocurría con el ministro anterior, que en verdad desconocía cualquier situación que tiene que ver con la educación y la pedagogía. Eso es importante y se valora”, señaló. No obstante a lo anterior, consideró que en algunas materias la autoridad no ha actuado con la celeridad que se requiere y en ese sentido acotó que si bien “estamos frente a un ministro que tiene una mirada distinta y permite el diálogo, también hay que decir que hay un actuar muy lento de parte del Ministerio para ir resolviendo los problemas”. En esa línea, apuntó hacia la agudización de la violencia en los establecimientos educacionales. “Nosotros manifestamos con mucha fuerza la necesidad de, por ejemplo, descomprimir el sistema educativo fruto de la situación de violencia que se está generando a inicios de marzo y que era para ello necesario generar una medida que significara reducir la jornada escolar completa. Sin embargo, esa medida costó un poco que saliera pero, además, después queda a criterio de los Consejos Escolares, y muchos sostenedores, lo sabemos, ni siquiera llevaron una discusión sobre esta situación y el Ministerio se queda solamente con haber enviado al circular y no generar las condiciones para que efectivamente esto haya ocurrido“, criticó. En eso, Díaz consideró grave que a un mes de haber iniciado el año escolar, el Mineduc no haya presentado un plan de convivencia escolar a nivel nacional para enfrentar la violencia, pese a que estos hechos comenzaron a registrarse durante los primeros días del año. En ese sentido, aseveró que es la autoridad ministerial a la que le corresponde entregar apoyos concretos a los establecimientos educacionales para efecto de subsanar esta problemática. “Los profesores no tenemos las herramientas para tratar la violencia de la forma en que se ha dado durante este inicio del año escolar. Los profesores estamos preparados para entregar nuestras materias, para formar, para educar, para apoyar a los estudiantes en todo aquello que necesitan, pero no estamos preparados ni tenemos las herramientas para ver cómo nos enfrentamos frente a un arma, frente a una riña, frente a una pelea en la calle y allí es donde el ministerio tiene que entregar las herramientas, los apoyos y el personal necesario para los establecimientos educacionales”, aseveró. Por otro lado sostuvo que la salida a la violencia -la cual señaló como una problemática estructural que traspasa a los colegios- tiene que ser por la vía educativa y no por la vía policial, y en eso cuestionó el hecho de que el Ministerio no haya terminado con la política de Aula Segura, “que fue la que implementó el gobierno anterior y que criminalizó todo”, mencionó. “Acá se necesita más educación para ayudar, para apoyar al niño agredido como también al agresor y poder efectivamente erradicar de sus prácticas la agresión como forma de resolver los problemas, porque de lo contrario lo que estamos construyendo para el futuro del país, es una sociedad absolutamente violenta y eso es lo que no queremos”. Sosteniendo que la violencia se manifiesta a diario y en distintas formas, Díaz consideró violentas las condiciones de abandono en la que se ha recibido al alumnado. “Lamentablemente no están las condiciones mínimas de infraestructura de los establecimientos educacionales para que estos estudiantes puedan estudiar como corresponde y los profesores puedan trabajar como corresponde. Eso también es violencia”, afirmó. A modo de ejemplo, señaló que en Antofagasta, región a la que concurrió el presidente del Colegio de Profesores en el marco de esta semana, “hay 31 establecimientos educacionales en paro porque no había ninguna posibilidad de condición de hacer clases, dada la situación de infraestructura de los establecimientos“. SIMCE Pese a que Diaz evaluó como positiva la solicitud que levantó el titular de Educación para efectos de que no se aplique la prueba Simce durante este año, afirmó que el “ministro se queda corto” en su requerimiento. Y es que en la primera reunión con el secretario de Estado, el gremio de profesores solicitó que se terminara con esta medición de forma definitiva. “Solicitamos al ministro terminar con el Simce, no solamente para este año, no suspenderlo por el año 2022, sino que terminar con la lógica estandarizada que hay en la educación que tanto daño le ha hecho a la educación en Chile y que podamos avanzar hacia un nuevo modelo educativo. Eso es lo central a lo que debería abocarse el Ministerio ad portas además de una nueva Constitución que esperamos entienda y conciba la educación como un derecho humano fundamental y no como una mercancía”. En ese sentido, consideró que “lo que corresponde es anunciar y tomar la decisión con valentía de que se termine el Simce definitivamente”, aseveró el dirigente. Agregó que uno de los compromisos que anunció el presidente Boric en el período de campaña es que el Simce se acabaría si resultaba electo, “por tanto lo que estamos haciendo es cobrar la palabra a lo que se comprometió el Candidato cuando fue al Colegio de Profesores, justamente, a hablarnos de su programa”, puntualizó. A eso añadió que los establecimientos poseen mecanismos tales como el Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), que dan cuenta de una realidad más acabada en relación a lo que sucede con el Simce, y que “no hay que olvidar que en cada territorio, en cada espacio escolar, en cada curso, el profesor lo primero que hace al inicio del año escolar es precisamente una prueba de diagnóstico que permite tener claridad respecto a cómo está el estudiante concretamente en ese territorio y que es muy importante porque a partir de ello se planifica y se orienta el trabajo escolar para el año”. Por otro lado hizo hincapié en que la realización del Simce radica en un gasto considerable para el Estado, el que a su juicio, no se condice con el resultado que entrega la prueba. En esa línea sostuvo que “es posible hacer sin ningún problema una prueba muestral cada cierto tiempo hecha por el ministerio de Educación que no salga con la cantidad de recursos que hoy día se entrega a sectores privados, pero que además sea una prueba que se pueda hacer cada tres, cada cuatro, cada cinco años, no tiene por qué ser todos los años y que sirva fundamentalmente para ayudar a tomar algunas políticas educativas, incluso con resultados que podrían ser secretos o manejados solamente en función de los directivos o los establecimientos pero no en esta lógica en lo que se ha transformado el Simce, que es en realidad de armar rankings”, criticó. Educación No Sexista Tras las denuncias de abuso y acoso levantadas por estudiantes de distintos liceos es que el Mineduc junto al ministerio de la Mujer y Equidad de Género convocaron la Jornada Nacional hacia una Educación No Sexista para este martes 19 de abril. La actividad de carácter voluntaria busca generar un diálogo con las y los estudiantes de 7° básico a 4° medio, en base a orientaciones enviadas por la cartera de Educación. Al respecto, Díaz valoró la realización de esta jornada toda vez que fue una solicitud que levantó el Colegio de Profesores a la cartera de Educación y junto a eso abundó en el material complementario que el gremio dispuso para los y las docentes a modo de facilitar la discusión en la materia. “Creemos que hoy más que nunca se hace necesario avanzar efectivamente en una formación integral de la sexualidad de nuestros estudiantes y para ello nos parece necesario y fundamental avanzar en la lógica de lo que es la educación no sexista. Por ello esta jornada y hemos presentado una serie de antecedentes a través de documentos que lo que permite es fundamentalmente ayudar a lo que va a ser la discusión, el análisis y la reflexión que vamos a tener el día 19 en esta jornada nacional“, sostuvo. Pero para efectos de promover la educación no sexista el país, el dirigente consideró que la discusión no debe limitarse a sólo una jornada sino que “creemos que esta debe ser la primera de muchas otras jornadas que deben seguir desarrollándose para que podamos efectivamente formarnos y educarnos respecto de la necesidad de tener una política de educación integral sexual en Chile”. En ese sentido explicó que el Colegio de Profesores preparó además una encuesta que permite obtener un diagnóstico actualizado de la situación relativa a la educación no sexista en todo el país por parte de los docentes. “A partir de ello esperamos generar cursos, talleres, desde el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile para ir formando fuertemente a nuestros colegas docentes sobre esta importantísima idea”, agregó.

