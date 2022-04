Cuando el Periodista es la Noticia

– “Estoy armando la vida que viene”, declara Daniel Matamala sobre su separación de Blanca Lewin.

-“Asumo hablará con la verdad” dice la ex esposa de Mauricio Israel sobre deudas del periodista.

– “Estoy muy triste”, confiesa Mauricio Jürgensen sobre su despido de canal 13.

JC Rodríguez niega discusión con su polola en Lollapalooza.

Carola Urrejola tendría nueva conquista.

José Antonio Neme sorprende tras compartir foto de su pareja en la web.

La periodista Paulina de Allende-Salazar se suma al matinal Mucho Gusto.

El creciente fenómeno de los protagonismos y la autorreferencia de los periodistas, que consiste básicamente en utilizar o dejarse utilizar por los medios para dar a conocer sus vidas comprometiendo con ello espacios (en la prensa escrita) o tiempos (en los formatos audiovisuales) para informar de sus cuitas personales, provoca inevitablemente y casi por una ley de la física, la disminución de espacios y tiempos, siempre escasos, que bien podrían estar dedicados a mostrar lo que las y los ciudadanos han venido demandando desde hace ya tiempo: más contenido e información.

¿Qué dicen los medios de comunicación sobre el estado judicial de las querellas criminales contra Piñera y varios de sus ex ministros, tanto por las violaciones de los DDHH cometidas en pleno estallido social como por las miles de muertes consecuentes de la pandemia? ¿O sobre las 36 querellas contra el ex General Director de Carabineros, Mario Rozas, por diversos casos de presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante la crisis social? ¿qué nos pueden contar sobre colusiones, sobrexplotación de recursos naturales, escandalosas utilidades de la industria previsional y de la salud y un largo etcétera? Poco o nada y no porque no ocurran cosas o no existan actores dispuestos a opinar e informar de aquellos contenidos que hablan del Chile de hoy, de lo que sucede en nuestro país.

Cuando los medios de comunicación se publicitan/hablan de sí mismos y el periodista es la noticia, poca o nada atención ponen a un elemento que es gravitante: la confianza que generan en las audiencias.

Desde el 18-0 el consumo de noticias de las audiencias ha cambiado y nuestra dieta informativa no va con este tipo de noticias autorreferentes que lo único que hacen, además de bajar el nivel de reflexiones y debates, es desinformar y consolidar una crisis reputacional que ya en el 2020 tuvo a la televisión, la radio y la prensa entre las instituciones con menores niveles de confianza del país. No lo digo yo, lo dice la edición el informe anual del Digital News Report, elaborado por Reuters Institute en conjunto con la Universidad de Oxford y que sitúa a la población chilena como la que más desconfía a nivel latinoamericano de los medios y de las noticias que consume.

Es un disparate, y un disparate genuinamente chileno tener todavía los medios de comunicación que tenemos, pese a ser apuntados hace rato como parte del problema. Estoy esperanzada en que la Nueva Constitución pueda poner fin a esta anomalía originada, como casi todas, en años de dictadura y los medios también asuman su responsabilidad con la sociedad como corresponde en un Estado Social y Democrático de Derecho, ojalá más por convicción que por obligación.

Tengo la esperanza que así sea. Merecemos una suerte mejor.

Veronica Rabb Saitis

Periodista, magíster en Antropología y Desarrollo