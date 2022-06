e74e3e10a9

Entrevista Proceso Constituyente Pueblos originarios Elisa Loncon: “Lo que hace esta propuesta de nueva Constitución es fortalecer la democracia” La expresidenta de la Convención Constitucional fue enfática en señalar que "es preocupante que a través de una posición racista se convoca a un odio hacia los indígenas y eso hace muy mal a la democracia". Diario UChile Lunes 13 de junio 2022 11:57 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió a la recta final del trabajo de la instancia y proyectó lo que será la campaña a favor del Apruebo o el Rechazo pensando en el plebiscito del 4 de septiembre. Respecto del avance del proceso, Loncon destacó que “los convencionales trabajamos, nos pusimos de acuerdo, fuimos dignos de llevar este proceso democrático con el tiempo y con la responsabilidad que ello significa. Tenemos un documento en la mano y con él podemos hablar y desmentir situaciones que a un sector político le conviene instalar y que son mentiras”. En esa línea, la expresidenta de la Convención agregó que “lo otro preocupante es que, a través de una posición racista, convocan a un odio hacia los indígenas y eso hace muy mal a la democracia. La mentira y el racismo hacen mal a la democracia y hay un tercer punto que he visto en la prensa en que sectores políticos tratan de desinformar con la supuesta existencia de una tercera vía constitucional”. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de los argumentos a favor del Rechazo y un supuesto privilegio que tendrían los pueblos indígenas con la nueva Constitución, por ejemplo, en materia de justicia, la representante del pueblo Mapuche en la instancia señaló que “el racismo induce al odio al otro, entonces, este discurso que levantó la derecha es eso, incitar al odio y al miedo al otro”. La convencional recordó que “siempre han existido diversos sistemas de justicia y eso está documentado en la historia de este país. Recuerdo que en el texto del lonko Pascual Coña existe una manera de cómo se hace justicia frente al robo de un animal al interior de una comunidad. Yo nací en una comunidad tradicional donde también se aplicaba un sistema distinto de justicia. Este Chile suprimió nuestras miradas de manera injusta y aplicó un sistema de justicia occidental, pero nuestras comunidades mantuvieron nuestras formas de organizarnos pese a que fueran consideradas ilicitas por la justicia”. Elisa Loncon recalcó que “la propuesta de nueva Constitución reconoce esos sistemas de justicia que son propios, que son comunitarios, que por otro lado, hay que hacerles una actualización, pero actualmente tenemos mapuches abogados que conocen de esto y pueden hacer esta adecuación. La gente tiene que saber que no hemos tocado el Código Procesal Penal, o sea, la Convención mantiene el Código Procesal Penal y esto significa que este Código se aplica a todos los chilenos y los pueblos que integramos este país, por lo tanto, no es verdad que los indígenas tendrán un sistema de justicia paralelo”. Por lo mismo, la convencional insistió en que “cuando nos reducen a este concepto de indigenista, este supuesto sistema de privilegios lo que están haciendo es llamar e incitar al odio hacia los indígenas. Acá solo se está reconociendo nuestra condición humana dentro del marco de pensamiento de nuestro pueblo“. Respecto de la campaña del terror que denuncian algunos sectores estaría propiciando el sector favorable al Rechazo, Elisa Loncon afirmó que “eso se enfrenta con la verdad, con la razón, con la esperanza y con la validación del proceso democrático. Lo que hace esta propuesta de nueva Constitución es fortalecer la democracia. Si veníamos de una democracia representativa, que era lo único que teníamos y que puso en crisis a todas las instituciones. No hay que olvidar que el tema del cambio constitucional se generó por la profunda crisis de democracia y representación del Parlamento y de los partidos políticos”. “Nosotros fortalecimos la democracia participativa, comunitaria, además de dejar la representativa con dos connotaciones transversales que son la paridad y la plurinacionalidad. ¿Qué significa esto para la gente? Significa que las regiones podrán proponer leyes que impliquen a ellos un mejor vivir e incluso en lo productivo y lo económico y eso antes no era posible“. Finalmente, la convencional Elisa Loncon insistió en que “esta Constitución no es contra la propiedad privada, no divide a Chile, sí le da autonomía a las regiones que ellas puedan sobrevivir y esta Constitución permitirá abrir fuentes laborales para esa juventud que hoy no tiene trabajo. Contrarrestar las mentiras es hablar con texto en mano y darse el trabajo de enseñar a la gente, norma por norma y explicar todas las dudas que surjan. Tenemos que hacer hablar el texto con todos los temas que a la gente le interesa”. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa acá:

