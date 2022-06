Radio Universidad de Chile, Facultad de Odontología y gremios de la salud lanzan campaña “Tu Salud un Derecho Fundamental”

En las dependencias de la Casa Central de la Universidad de Chile, y en un acto al que concurrió el Rector Ennio Vivaldi junto a la presidenta de la Convención Constituyente, María Elisa Quinteros, se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña radial informativa “Nuestra Salud un Derecho Fundamental”, la que busca educar a las audiencias sobre el derecho a la salud en la nueva Constitución, ad portas del referéndum del 4 de septiembre.

La iniciativa que busca cultivar a la ciudadanía respecto a los artículos emanados por la Convención Constitucional aúna el trabajo mancomunado del programa “A tu Salud” de la Facultad de Odontología de la Casa de Bello, de Radio Universidad de Chile y de las organizaciones sociales Confusam, Fenpruss y el Cabildo “Salud un Derecho”.

En el lanzamiento se reprodujeron las cápsulas radiales materializadas por el equipo técnico y profesional de Radio Universidad de Chile y que han contado con la colaboración de figuras como la ex ministra de Salud, María Soledad Barría. Al respecto, como presidenta de la Convención Constitucional, Quinteros dijo valorar la oportunidad de ser testigo de una iniciativa que informa y educa a la ciudadanía respecto al contenido de la nueva Constitución. Como odontóloga manifestó su orgullo al ver a la Facultad de la Casa de Bello vinculada con el debate político. “Creo que vamos dando las luces correctas a las generaciones para involucrarse”, afirmó.

Asimismo enalteció el rol que han cumplido los gremios en pos del derecho a la salud, en el marco del proceso constituyente, pero también en el 2019 al concitar una sóla voz por un seguro único de salud, destacó. En esa línea aseveró que el acápite de salud la nueva Carta Magna es superior a lo que dispone la Constitución vigente y viabiliza un camino para seguir construyendo en conjunto. En ello, relevó la necesidad de hacer llegar sus contenidos a la ciudadanía.

“Es impresionante cómo se ha tergiversado lo que está en el borrador y su implicancia desde que toda Isapre va a estar en la fila del Cesfam, por ejemplo, hasta que todos vamos a estar en el hospital y nadie va a poder acceder a lo privado. Eso lo he escuchado de personas en estas semanas de discusión que he tenido, entonces con más razón valoro mucho estas instancias de encuentro de distintos actores de la sociedad para poder informar adecuadamente a la población y eliminar esos mitos o ir contrarrestando la intención de un grupo de imponer su visión en base a engaños”, señaló.

Por su parte, el Rector Ennio Vivaldi, sostuvo que la Universidad de Chile es una institución pública que pertenece a la sociedad en su conjunto, tanto si está en contra como a favor de la nueva Carta Fundamental. Sin perjuicio de aquello aseveró que la Universidad seguirá extendiendo todo su respaldo a la Convención en cuanto ésta nace de la voluntad ciudadana.

“El país eligió una modalidad de trabajo para generar un proyecto de nueva Constitución, eso lo designó el país y ante eso la Universidad de Chile no tiene neutralidad alguna, ha prestado desde el primer momento un apoyo incondicional al trabajo de la Convención Constitucional (…) Nosotros estamos porque el trabajo de la Convención se respete, no se tergiverse, no se mienta sobre él y ahí no hay ninguna neutralidad”, afirmó.

A su turno, el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, señaló que la campaña “Nuestra Salud un Derecho Fundamental” es un reencuentro entre personas que han coincidido “en las coordenadas de la valoración de lo público, en las coordenadas del bien común y por supuesto en las coordenadas de la consagración de la salud como un derecho”. Asimismo, indicó que la cooperación que extiende la Radio Universidad de Chile es parte del compromiso que ha adoptado en su conjunto la Casa de Bello con este proceso democrático.

“El tema de las comunicaciones es muy importante y es muy importante para nosotros asumirlo también desde lo público, no solamente por el honor que implica sino también por la responsabilidad. Probablemente ustedes vieron la encuesta CEP que salió la semana pasada donde aparecen las Universidades por un lado y las radios por el otro entre las instituciones mejores evaluadas por la población. Obviamente para nosotros eso implica una gran responsabilidad de poder informar a la comunidad sobre los hechos que van aconteciendo pero también desde lo que nos corresponde como medio de la Universidad de Chile que es hacerlo haciendo un fuerte énfasis en la valoración, el encuentro, en el reencuentro de lo público”, sostuvo.

A su vez, la Decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, Irene Morales, aseveró que esta campaña “se suma como uno de los actos ciudadanos más simbólicos que se inscribirán en el contexto histórico por el cual transita el país, en la ruta por encontrar el mejor camino por el desarrollo de nuestra población a lo largo y ancho de nuestro territorio“.

Por otro lado, relevó la convicción de la institución formadora por la defensa de la salud pública, la que “tiene un componente clave que es la educación dirigida a la población con pertinencia y de forma participativa”.

“La democracia nos exige procesos de participación y deliberación, sin embargo la democracia es imperfecta e incompleta sin la debida información accesible para los públicos diversos, esas amplias mayorías que discuten bien informadas y que luego llegan a las urnas a ejercer un voto libre e informado y es en esta tarea republicana que los medios de comunicación promueven la expresión de la ciudadanía”, destacó.

Por Cabildo “Salud un Derecho”, el médico cardiólogo, Jorge Caravantes, valoró el hecho de que el acápite de salud de la nueva Constitución recibiera los aportes que emanó la plataforma junto a Fenpruss y Confusam, y que se consagrara el derecho a la salud como un derecho humano social fundamental.

También valoró que se “haya establecido un sistema nacional de salud que va a permitir con todos los adjetivos que se colocaron que efectivamente este sea entendido como un sistema que abarca a toda la población y por otro lado, que es un sistema que descansa en la atención primaria, tan central para la salud de Chile y para el sistema de salud a lo largo del tiempo” y que “se haya estado de acuerdo en constituir un fondo común, un fondo solidario de salud, aspiración que viene hace mucho tiempo”.

En la instancia el presidente de Fenpruss, Aldo Santibañez, hizo hincapié en la trayectoria de lucha de las organizaciones sociales por consagrar en la Constitución el derecho a la salud y por tanto aseveró que están alineados y alineadas por el apruebo en el plebiscito de salida.

“El 4 de septiembre vamos a aprobar y vamos a seguir construyendo una discusión y una deliberación en este tiempo que nos queda para poder determinar que las personas voten lo más informadas posible, pero entendiendo siempre que tenemos una oportunidad histórica de dar vuelta la página y de recuperar algo tan esencial para la sociedad que es deliberar de manera democrática las reglas de convivencia”, expresó.

En esa línea la presidenta de Confusam, Gabriela Flores, hizo hincapié en la necesidad de defender el proceso constituyente ante “una derecha” que miente y tergiversa los contenidos del borrador emanado por la Convención. “Ante esto las organizaciones trabajadoras no se pueden quedar impávidas”, señaló.