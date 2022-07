6478cc3628

Nacional Política Proceso Constituyente Convencional Hernán Larraín: “Me voy defraudado porque siento que no cumplimos con la ciudadanía” El dirigente de Evopoli afirmó que el texto final no fue conocido por los constituyentes, algo que fue desmentido por otros integrantes del ahora disuelto organismo. “Eso no es cierto”, subrayó la convencional Malucha Pinto. Diario Uchile Lunes 4 de julio 2022 13:47 hrs.

A pocos minutos del inicio de la ceremonia de entrega de la propuesta de nueva constitución, el convencional de Evopoli, Hernán Larraín Matte, acusó que los constituyentes no conocieron el documento final que se entregó al Presidente Gabriel Boric. Larraín agregó que como balance, “me voy defraudado porque siento que no cumplimos con la ciudadanía”. Entre las críticas, el dirigente político indicó que “hoy día vamos a pasar a vivir en múltiples naciones y esa idea no creo que nos una, que es el principio de la multiculturalidad como muchos empujamos. Además, hay que entender que la multiculturalidad está acompañada de muchos elementos como sistemas de justicia paralelos, como autonomías territoriales, como un derecho especial de propiedad, restitución, consejo de tierras”. Además, precisó que “creo yo que una buena idea que era avanzar en los derechos de los pueblos indígenas terminó con una idea que más bien divide a la nación chilena”. Junto con criticar situaciones ocurridas durante el trabajo de la Convención, como la presencia de constituyentes disfrazados, otros que cantaron durante sus intervenciones y el caso del convencional que votó estando en la ducha, sostuvo que la instancia tuvo muchos problemas de fondo. “Este texto tiene muchos problemas. Avanza hacia un sistema más fragmentado que no va a permitir el desbloqueo que hoy día viven los chilenos, que no va a recuperar la legitimidad de las instituciones”, indicó. Larraín Matte enumeró una serie de dificultades para el país en materia de independencia de órganos del Estado y para el desarrollo de iniciativas económicas. “Veo un consejo de justicia que tiene la capacidad de ser capturado políticamente y eso le resta autonomía al Poder Judicial. Veo que los derechos de la naturaleza, en vez de hacer una protección de los derechos de la naturaleza, con maximalismos, con excesos sobre regulando esa materia y así podemos ver muchas otras materias”, subrayó. Larraín comentó que desde la derecha “hay un compromiso por una buena nueva constitución. Y el 5 de septiembre, en caso de que gane el Rechazo, el proceso constituyente debe continuar”, para agregar que “estamos trabajando, por ejemplo, apoyando la reforma de 4/7 para cambiar la Constitución actualmente en el Congreso en la Constitución vigente”. Ante las acusaciones hechas por el convencional Larraín Matte, el constituyente Tomás Laibe sostuvo que “creemos que no tiene fundamento”. Al mismo tiempo precisó que “lo hemos invitado a tomar una posición colaborativa con el proceso, más ahora que estamos terminando. El texto constitucional ha sido resguardado por nuestro ministro de fe que es el secretario de nuestra convención. Creo que nadie duda de las capacidades de nuestro secretario”. Laibe destacó también que “la ciudadanía tiene que estar tranquila que va a poder leer este texto e informarse para votar libremente el 4 de septiembre”. Más tajante fue la convencional Malucha Pinto, quien señaló que las afirmaciones de Larraín eran falsas. “Eso no es cierto”, sentenció. La actriz puntualizó que este momento es muy importante para el país, por lo que a su juicio “es un momento para Chile de dejar de cavar el hoyo. Construyamos hacia arriba. Hay tanto desde donde construir, hay tan buenas noticias que seguir poniendo el ojo en el punto negro, me parece que no es bueno para los chilenos y chilenas. Ahora es el momento de conversar, de discutir con el texto en la mano, de no quedarnos en pequeñas rencillas”. Malucha Pinto destacó que “no es cierto que el texto se modificó. Que un texto pase a imprenta y se imprima toma tiempo también. Recién terminamos la semana… entonces, un airecito fresco. Yo invito a los medios de comunicación a poner ahí la mirada, en lo que hay, no en lo que no hay, en lo que es digno de celebrar y no en lo que no es digno de destruir”.

