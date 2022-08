Roberto Fantuzzi: “El cáncer de las pymes es la concentración económica”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el empresario Roberto Fantuzzi, presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas (Asexma), abordó el impacto de la presión inflacionaria en las Pequeñas y Medianas Empresas a propósito del impasse del ministro de Economía, Nicolas Grau, quien ha tenido que corregir las declaraciones con las que adujo que la inflación produce costos y beneficios a las pymes en cuanto pueden “vender un poco más alto” sus productos.

Una cuestión imposible, señaló Fantuzzi, sosteniendo que “la inflación es un daño que se produce a la estructura económica”. “Es un impuesto para todos sin saber qué es lo que estás pagando”, afirmó.

“En el caso particular, si yo traigo productos importados mi incidencia de costo puede ser elevadísimo y cuánto tengo de estructura de los trabajadores. Los que más sufren son los trabajadores y que en el fondo son los que te van a demandar siempre los productos tuyos, porque la inflación daña mucho eso, es el impuesto al trabajo generalmente”.

En esa línea añadió que “el trabajador no cambia su estructura de costo, nunca le reajustan a los trabajadores más de una vez cada dos años, entonces la inflación va directo al bolsillo del trabajador produciéndole un daño enorme”, señaló.

Junto a ello afirmó que hay que poner atención a cómo la inflación se mueve en función del dólar, divisa a la que el país es sumamente dependiente “porque exportamos productos muy poco elaborados”, indicó, criticando con ello la falta de industria en el país.

“Antes este país tenía cierto factor de industrialización, hoy día ¿Qué fábrica tenemos? Entonces, para el ministro sería bueno conocer las realidades y más aún cuando hemos debilitado toda nuestra estructura. Si no tenemos industria somos terriblemente dependientes del exterior y en el exterior hay inflación”.

Si bien el empresario reconoció la gestión que ha hecho el Ejecutivo en materia de pequeñas y medianas empresas, aseguró que todas las medidas resultarán siendo “parche”, en cuanto no se le otorgue al sector la importancia que merece. “Me carga la actitud que tienen todo los Gobiernos de tratar a las Pymes como mendigos, que nos tratan de ayudar, No, nosotros tenemos que estar dentro de un proyecto país”, afirmó.

“En los países europeos juegan un rol fundamental las Pymes, aquí jugamos un rol de mendigos y eso es insostenible en el mediano y largo plazo. Las pymes tienen que jugar en el camino de salida de la situación que estamos viviendo, cada vez van a ir siendo más vulnerables las Pymes y también van a ser vulnerables una masa enorme de trabajadores”, sostuvo.

Sin perjuicio a ello Fantuzzi reparó que “cada vez hay menos trabajadores en las Pymes. Hace 30 años atrás las Pymes absorvían el 80 por ciento de la mano de obra, hoy día 47 por ciento”, destacó.

“Hay que darse cuenta de lo debilitado que está el sector porque cuando tu debilitas las pymes estás debilitando la distribución del ingreso y de la propiedad. En este país la inflación es un gran daño pero el cáncer mayor es otro, es la concentración económica, cuando todo está concentrado no hay capacidad de negociación ¿Crees que una Pyme va a tener capacidad de negociación debido a la inflación de subir el precio a una gran empresa? Tiene cero capacidad de negociación”, aseveró.

Considerando todo ello instó a resolver el problema con celeridad, porque en el caso del Covid muchas empresas no pagaron sus impuestos, atrasados no sólo de IVA puede ser de los trabajadores, etc, e Impuestos Internos cobra multas que tiran a la lona a cualquier persona a tasa de interés y multas imposibles de pagar”, criticó.