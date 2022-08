6b8ab5d34a

Nacional Política Oposición pide la renuncia de la ministra Jeanette Vega por llamado de asesora a Héctor Llaitul La conversación publicada por el medio Ex Ante, está en un informe de la PDI del 11 de mayo, después de una entrevista que el líder de la CAM concedió al medio Werkén Noticias, donde llama a organizar la resistencia armada. Diario Uchile Jueves 25 de agosto 2022 16:21 hrs.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que desconoce los antecedentes que se publicaron este jueves sobre una llamada que habría tenido una asesora de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul. El sitio Ex Ante publicó una transcripción en que la asesora, Tania Santis, se habría contactado con el comunero mapuche en la que señala que la ministra “me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”, según la publicación. “A ver, a ver, a ver, ¿y cómo consiguió mi número?… ¿Usted o la ministra?”, le respondió Llaitul, a lo que Santis contestó: “Le pregunté a una persona que conocía yo en la zona, pero nada especial”. Entonces, el vocero de la CAM le señala: “Me entrega ese dato, me habla por WhatsApp y ahí lo veo”, ante lo cual la funcionaria responde “ya, perfecto. Cómo no. Gracias”, según difundió el medio. Frente a estos hechos, durante su viaje a Concepción, el subsecretario Monsalve afirmó que no tiene antecedentes y que de ser así desde el Ejecutivo buscarán aclararlo. “Antecedentes de los contactos que usted menciona no tengo conocimiento, ni de en este caso de la policía ni de otras instituciones del Estado. Evidentemente si eso fuera así, estamos disponibles a aclararlo”, indicó. El subsecretario advirtió que “me parece un hecho de la cual el Ministerio del Interior tiene que tomar conocimiento y profundizar, pero no tengo los elementos para responder a su pregunta”. La conversación publicada está en un informe de la PDI del 11 de mayo, después de una entrevista que el líder de la CAM concedió al medio Werkén Noticias, donde llama a organizar la resistencia armada. Los hechos gatillaron una serie de declaraciones de la derecha, pidiendo la renuncia de la ministra Vega. Los diputados Henry Leal y Juan Antonio Coloma (UDI) indicaron que “en cualquier país democrático, una ministra de Estado que mantiene conversaciones con un terrorista debe dar un paso al costado de manera inmediata”. “Si la ministra Vega tiene un mínimo de respeto por nuestra democracia, a esta misma hora debiese estar preparando su salida del cargo. Y si no, el Presidente de la República tiene la obligación y el deber moral de solicitarle la renuncia inmediata”, añadieron. Incluso, acusaron que la revelación “nos confirma que el Estado de Excepción acotado que dictó el Gobierno lo hizo en absoluta coordinación con la CAM y los grupos terroristas”. En tanto, su par y el jefe de bancada de la UDI en la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, se preguntó si “¿es el único ministro que hablaba con Llaitul? Esa frase de que no perseguimos ideas, la coordinan con Llaitul? ¿Cuántos otros ministros desde el celular fiscal mantenían conversaciones con este líder terrorista? (…) los gobiernos, no importa del signo que sean, no pueden tener ningún contacto con organizaciones terroristas”. Desde RN también fueron críticos e incluso deslizaron que la situación podría derivar en una acusación constitucional. “La ministra de Desarrollo Social podría haber aportado a la justicia información relevante para apresar a Llaitul, pero prefiere no aportar y ser cómplice del terrorismo. Esta ministra es un peligro por sus nexos con el terrorismo. Esto amerita renuncia o acusación constitucional”, consignó la diputada Camila Flores. El ultraderechista, José Antonio Kast, también se sumó a las críticas y afirmó que “la ministra Jeanette Vega debe renunciar hoy. Su llamado al terrorista Héctor Llaitul el día que llamó a la resistencia armada es inaceptable e intolerable”. La Democracia Cristiana también criticó los hechos. La diputada, Joanna Pérez, anunció que “vamos a pedir el informe con reserva para que los integrantes de la comisión lo analicen. Vamos a citar a la ministra de Desarrollo Social para que se dé cuenta de estos hechos”. En tanto, en La Moneda se realizó una reunión para analizar la situación.

