Murió ex diputado del PPD Rodrigo González

Después de presentar malestares cardiacos falleció esta mañana en el IST de Viña del Mar el ex diputado y segundo vicepresidente de la Cámara Rodrigo González.

El hecho provocó pesar en el mundo político, donde destacaron su trayectoria parlamentaria y permanente afán por buscar acuerdos durante su trabajo en el Congreso.

El actual presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto, expresó “nuestras condolencias a la familia, amigos y seres queridos y a toda la comunidad con la cual trabajó incansablemente”.

El parlamentario adelantó que “vamos a solicitar, por cierto, todos los honores en la Cámara de Diputados, en su nombre, un minuto de silencio, un homenaje como corresponde a una persona de la estatura política y humana de Rodrigo González, que en paz descanse”.

Lamento informar el sensible fallecimiento de un gran amigo y compañero, ex diputado y ex Vice Presidente de la @Camara_cl Rodrigo González. Nuestras condolencias a la familia, amigos y seres queridos y a toda la comunidad con la cual trabajó incansablemente hasta su último día.

— Raul Soto Diputado (@Raul_Soto1) September 4, 2022