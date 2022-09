d0345e0ca5

Nacional Política Senadora Paulina Núñez y triunfo del Rechazo: “Las personas piden equilibrio, piden certezas” En entrevista con nuestro medio, la legisladora se refirió al cambio de gabinete y al triunfo del Rechazo en el plebiscito donde hubo “una derrota cultural”, a su juicio, de algunos sectores que creían que representaban a la inmensa mayoría del país. Diario Uchile Miércoles 7 de septiembre 2022 11:08 hrs.

La senadora de Renovación Nacional por la Región de Antofagasta, Paulina Núñez, negó que exista una cancelación hacia el Partido Comunista, luego que el militante de esa colectividad, Nicolás Cataldo, haya sido vetado para ocupar la subsecretaría del Interior por expresiones en redes sociales contra Carabineros que publicó hace 11 años. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la legisladora señaló que esperan que las nuevas autoridades logren sintonizar con las urgencias que tiene la ciudadanía y sacar adelante el programa social, como la reforma previsional que es lo que Chile demanda, y para ello debe ingresar pronto al Parlamento el proyecto de reformas al modelo actual o de un nuevo sistema. A raíz del episodio de presiones de la derecha contra el Ejecutivo por la designación de Cataldo, la senadora afirmó que “a mí me parece que la ministra vocera de gobierno (Camila Vallejo) militante del Partido Comunista lo ha hecho muy bien. No se trata de una cancelación del Partido Comunista, pero las expresiones de ayer de rechazo venían desde su propio sector. O sea, no nos pidan a nosotros defender nombres o no emitir nuestras opiniones cuando desde la propia casa le están diciendo que es una mala decisión y no me refiero solamente a ex senadores, ex constituyentes”. Núñez indicó que “yo sinceramente no lo veo como una cancelación al Partido Comunista porque de lo contrario uno no evaluaría bien a la ministra vocera de gobierno”. La senadora insistió en que “lo de Cataldo y Urquizar fue bien transversal, no atrincheremos por favor el rechazo al ejercicio eventualmente en estos cargos como una posición de nuestro sector. Ayer fue bien transversal y no quiero entrar en el detalle de sus Twitter y formas de expresión”. Cabe destacar que en reemplazo de Cataldo asumiría otro militante comunista, Alejandro Urquizar, Magíster en Inteligencia Estratégica de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, y Magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa, que también fue vetado por la derecha. Consultada sobre por qué se hace hincapié en sus mensajes por redes sociales y no en sus competencias, la senadora afirmó que hay que preguntárselo al propio Presidente, porque es él quien toma la decisión final de qué tuvo en visto para poder nombrar o no. “Yo sí creo que hay una cuestión más de fondo y de responsabilidad en el ejercicio del cargo”, precisó Núñez, a propósito de ocupar este espacio que tiene como responsabilidad enfrentar el tema de la seguridad pública. En otro tema, relacionado con el triunfo del Rechazo en el plebiscito del domingo y la creencia que la mayoría ciudadana que se expresó fue un respaldo a la derecha, la senadora afirmó que hay múltiples factores ya que “esta no fue una elección entre la izquierda y la derecha, no fue para elegir el alcalde de un sector o un candidato al parlamento de un partido político o candidato presidencial de una coalición, esta fue una elección de los chilenos que dijeron apruebo o rechazo al texto que proponen los constituyentes (…) Creo que estamos en tiempos donde las personas piden equilibrio, piden además certezas, exige que se hagan los cambios. Por algo el 80% de los chilenos y chilenas votamos apruebo porque queremos una nueva constitución, pero con la misma fuerza mayoritaria, hemos dicho no a este texto”. Indicó que hay temas que calaron profundamente en la ciudadanía, como la plurinacionalidad, que se garantice una vivienda digna en propiedad, la restricción del estado excepción de emergencia y por eso “hay que aquilatar con prudencia, con mesura, con responsabilidad, cuál fue ese mandato claro de la ciudadanía y creo que aquí, hay una derrota cultural a algunas de las ideas de algunos constituyentes, (Fernando) Atria, (Jaime) Bassa por mencionar a algunos, creyeron que eran representativos de la inmensa mayoría de los chilenos en vez de estar disponibles para lograr algunos acuerdos aunque se haya tenido una mayoría circunstancial en la Convención. Creo que se perdió, se farrearon la posibilidad de haber finalizado este proceso con un resultado completamente contrario a lo que hoy día tenemos”. Finalmente, Núñez indicó que eso “nos lleva a que sigamos avanzando en este proceso, tengamos una nueva Constitución” y para ello es necesario producir diálogos y lograr acuerdos que conduzcan a una segunda etapa y se pueda lograr un nuevo pacto social que es lo que espera la ciudadanía. La entrevista completa aquí:

