Nacional Política Proceso Constituyente Francisco Huenchumilla: “El mundo mapuche quería reconocimiento constitucional (…) lo otro es una construcción de ingeniería jurídica” El senador DC abordó el escenario político tras el triunfo del Rechazo, especialmente en comunas de La Araucanía: "No estuvo en nuestras mentes el concepto de plurinacionalidad" reconoció. Diario UChile Lunes 12 de septiembre 2022 19:17 hrs.

En entrevista con nuestro medio, el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, abordó el escenario post plebiscito y las razones detrás del contundente triunfo del Rechazo. Además analizó la relación entre la propuesta de nueva Constitución y las demandas históricas del pueblo mapuche, junto con referirse a la situación de su partido, el cual atraviesa por una profunda crisis. En relación al resultado de la elección del pasado 4 de septiembre el legislador manifestó que “todos estamos un poquito sorprendidos, estupefactos, yo creo que no tenemos claridad sobre qué fue exactamente lo que pasó (…) todavía estamos buscando qué nos quiso decir la gente con esto. En lo que tenemos claridad es que la gente quiere cambiar la Constitución del 80, eso ya es historia, pero tal vez no le hemos dado una respuesta que a la gente le haga sentido”. En esa linea, el senador falangista indicó que “aquí hay un cóctel de muchas cosas, la gente sintió que esto no le daba seguridad, no vislumbró bien para donde íbamos, mucha información contradictoria, muchos nombres, muchas mentiras. La gente todavía tiene un malestar profundo contra las élites que no logra encontrar una fórmula que nos permita tener reglas del juego que a la gente le haga sentido”. Sobre lo que debiera ocurrir de ahora en adelante, Huenchumilla afirmó que “jurídicamente habría que hacer una nueva convención, y todos los grupos dijeron que sí, pero eso fue antes de un resultado tan abismante (…) uno dice bueno, ¿vamos a repetir un proceso de la misma naturaleza o parecido? porque la gente rechazó todo: rechazó la forma, rechazó el fondo”. Al respecto, el parlamentario por la región de La Araucanía fue enfático en descartar que “un grupo de iluminados” redacte una nueva Constitución. “Yo creo que eso sería un error político”, afirmó. Consultado sobre las razones detrás el aplastante triunfo del Rechazo en comunas con alta población mapuche, Francisco Huenchumilla dijo no tener una explicación sobre esa preferencia, aunque manifestó sus dudas sobre el sentido y la representatividad de algunas normas en el mundo indígena. “Yo siempre parto de la base que el mundo mapuche quería reconocimiento constitucional, autonomía y restitución de tierras fundamentalmente. Lo otro es una construcción de ingeniería jurídica y política que forma parte de muchos académicos mapuches que teorizaron sobre el tema, como por ejemplo el pluralismo jurídico (…) en el mundo mapuche yo nunca he visto que exista en las comunidades una suerte de tribunal para resolver los conflictos” recalcó. En ese mismo sentido, el senador Huenchumilla sostuvo que “no estuvo en nuestras mentes el concepto de plurinacionalidad, siempre estuvo presente el concepto de reconocimiento en la Constitución como pueblo (…) ahí se hizo una construcción de ingeniería jurídica y política que provocó toda esta tremenda discusión que tuvimos en el país de desprestigio y de crítica a la plurinacionalidad”. Finalmente consultado sobre la situación de la Democracia Cristiana tras el plebiscito de salida, Huenchumilla enfatizó que “estamos en un momento critico, yo lo vengo diciendo hace tiempo, esto es como los matrimonios, estamos en una crisis muy profunda y estamos haciendo un esfuerzo último, se está conversando con los diputados, los senadores, los dirigentes. Pero el clima está bastante complejo porque hay diferencias de estilo, de forma y de fondo. Hay diferencias sobre si este partido va a seguir siendo de centroizquierda, porque hay algunos que quieren que sea de centroderecha. Después de estas conversaciones que se van a tener, va a ser el momento de tomar decisiones” adelantó. y agregó que “de los 90 para adelante no solo es la crisis más importante, sino que es una crisis real (…) acá tenemos claramente que ha irrumpido una tendencia más de centroderecha en el partido. Estamos hablando de cuestiones más de fondo sobre la orientación del partido, estamos en un momento crítico”.

