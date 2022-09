Siguen las esquirlas del episodio Cataldo: Teillier asume error de revelar conversación privada con Boric

El timonel del partido Comunista, Guillermo Teillier, reconoció como un “desliz” de su parte el haber dado a conocer detalles de una conversación privada con el presidente Gabriel Boric, a raíz del nombramiento frustrado de Nicolás Cataldo (PC) a la subsecretaría de Interior.

En conversación con radio Nuevo Mundo, el cabecilla del PC aseguró que habló con el mandatario sobre el asunto y que si bien no le pidió designar a Cataldo en el cargo que detenta Manuel Monsalve (PS), el jefe de Estado le aseguró que vería la manera de “arreglar el asunto”, luego de ello le comunicó el nombramiento del subsecretario de Educación a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, confidenció.

“El Presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda, él me recibió, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tweets pero que pensó que no eran para tanto, que no daba como para que no fuera subsecretario”, indicó a la radio, asegurando que Boric le habría dicho que “con las presiones de la derecha era imposible sostenerlo porque no lo iban a dejar ejercer su cargo, porque la derecha había hecho abandono de la sala y entonces era muy complicado”.

“Fue como un golpe que se nos dijera que Nicolás Cataldo no puede ir al Ministerio del Interior porque la derecha lo había vetado. Y era incomprensible, por qué teníamos que aceptar los vetos de la derecha (…) tuvimos dudas de ir en la tarde a la reunión de presidentes, esa es la verdad, porque no entendíamos bien a esa hora (la decisión). Fue un golpe para el partido, uno lo puede entender, pero fue un golpe”, añadió.

Las declaraciones de Teillier no dejaron indiferente a la ministra del Interior, Carolina Tohá. “No me parece bien que se revelen conversaciones con el Presidente y realmente no entiendo cómo pudo suceder algo así, definitivamente no lo entiendo… cuál es la lógica que tiene”, afirmó, haciendo hincapié en que “el Presidente de la República, cuando organiza su gabinete, tiene toda la facultad de cambiar de opinión las veces que considere necesario hasta que lo nombra definitivamente y eso fue lo que sucedió en este caso”.

Consultado por esta materia, el timonel comunista asumió su error y dio por superado el episodio de Cataldo. “Creo que fue un desliz mío, tal vez por primera vez y por eso es que coincido con las palabras de Carolina Tohá sin ningún problema”.

“No ha sido mi intención desmerecer al Presidente de la República, creo que en eso soy absolutamente contrario y creo que ya el tema está cerrado, el tema Cataldo está cerrado, no vamos a seguir en eso, creo que al actitud del Presidente ha sido muy valiente, muy oportuna y ha sido además sincera”, añadió.

En ello enfatizó que desde el PC “no fuimos a pedir compensaciones” y se desmarcó de la afirmación con la que aseguró que el Presidente relativizó las repercusiones sobre los tweets de Cataldo. “Creo que hubo una imprecisión, no sé si lo entendieron mal o yo lo dije mal de que el Presidente no le había dado importancia a los tweets, o sea cae de cajón que sí le dio importancia, entonces ahí o yo me equivoque o algún medio se equivocó”, sostuvo.

“Él le dio importancia y por eso es que bajó finalmente a Cataldo”, insistió en el punto, agregando que “el Presidente, no creo que haya tenido la intención él de cambiar de un minuto a otro de subsecretario y yo creo que es entendible además que si a una persona no la van a dejar cumplir su cargo, como lo dijo la derecha, evidentemente que no se podía mantener en el cargo”.

Sobre las relaciones con Revolución Democrática -partido que vivió la baja de Miguel Crispi a la Subdere y que perdió su lugar en el comité político- Teillier aseguró tener buena relación con la colectividad. “Hemos conversado este tema de presidente a presidente, no existe problema en esto. Otra cosa es que exita o no algún problema de Revolución Democrática que tendrían que arreglarlo ellos, es lo mismo que yo diga que a lo mejor en mi partido quede no quede algún resabio, puede que quede pero como nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un pleno en el comité central, ya cerramos el tema”, indicó.