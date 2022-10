bd0ce233b8

Derechos Humanos Nacional Política Senadora Fabiola Campillai: “El reportaje de TVN es repudiable e inaceptable” La legisladora instó al canal estatal a rectificar su línea editorial para no dar cabida y victimizar a los victimarios, como ocurrió con el carabinero que disparó contra su rostro el 26 de noviembre de 2019. Osciel Moya Plaza Miércoles 5 de octubre 2022 15:51 hrs.

La senadora Fabiola Campillai calificó de “repudiable” el reportaje de Televisión Nacional, que dio “voz e intentó humanizar” al ex carabinero Patricio Maturana, responsable del daño físico y psicológico causado por el lanzamiento de una bomba lacrimógena directa al rostro de la hoy legisladora el 26 de noviembre de 2019, e instó al canal estatal a rectificar su línea editorial. En una “exclusiva” con 24 horas, el sujeto que está a la espera de la sentencia, afirmó que “lo único que esperamos es que termine pronto este calvario”, y justificó su accionar porque “hubo una amenaza de un grupo de personas que nos iban a matar, derechamente”. La legisladora afirmó que “el reportaje que dio voz e intentó humanizar a alguien que judicialmente fue arduamente investigado y condenado y que no mostró ningún resquemor en dispararme, ni menos remordimientos o culpa ante las graves secuelas que me generó, me parece repudiable e inaceptable”. “Además de revictimizarme, el mentir públicamente sobre una violación a mis derechos humanos antes de conocer la sentencia de los tribunales de justicia, es dar cabida a instalar la duda y la impunidad para todos estos casos. Algo que como sociedad debemos erradicar, porque no se puede relativizar una agresión estatal de tal magnitud”, indicó la senadora. Agregó que “la realidad es que él va a estar una cantidad limitada de años en la cárcel y yo voy a tener que vivir toda mi vida con secuelas físicas, psicológicas sin gusto, sin olfato y sin mis ojos. Hago un llamado al CNTV y al directorio de TVN a replantear su línea editorial y a rectificar para no dar cabida a victimizar a los victimarios, tanto en mi caso como para todos los de violaciones a los derechos humanos”. En tanto, la abogada representante de la senadora, Alejandra Arriaza, señaló que la entrevista “atenta contra la ética que debe estar presente en el rol de informar a la sociedad por parte de un canal de televisión pública. En su entrevista, posiciona al victimario en víctima, afectando la dignidad y honra de la senadora Fabiola Campillai de su familia, del Ministerio Público, de la policía, del propio Poder Judicial. Además, causa un nuevo daño a la salud de mi representada”. Cabe consignar que Maturana fue considerado culpable por los apremios ilegítimos contra la senadora Fabiola Campillai y según lo solicitado por el Ministerio Público se pedirá la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio. Según el tribunal, el sujeto disparó el proyectil a una distancia de 50,6 metros y en un “ángulo muy inferior al exigido por los reglamentos y protocolos internos de la institución y contrario al recomendado por el propio fabricante de la munición”. El acta de deliberación señala que “sin previo aviso, advertencia ni gradualidad alguna, el agente con su actuar expuso a la víctima a sufrir en dicho acto graves lesiones y consecuencias físicas, funcionales y psicológicas, destruyendo su proyecto de vida y afectando enormemente su entorno familiar, siendo ella tan solo una vecina de la población que transitaba por el lugar con el propósito de dirigirse a su trabajo donde cumpliría el turno de noche”.

