4d81505210

d9be1501aa

Nacional Política Proceso Constituyente Claudia Pascual y “Acuerdo por Chile”: “Es lo que se pudo lograr” La senadora del Partido Comunista se refirió al acuerdo que permitirá un nuevo proceso constitucional y aclaró que "hay que seguir teniendo como norte continuar con un proceso que nos permita tener una nueva Constitución". Diario UChile Miércoles 14 de diciembre 2022 11:22 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, se refirió al “Acuerdo por Chile” suscrito por las fuerzas políticas con representación parlamentaria, a excepción de Republicanos y el Partido de la Gente, para dar continuidad al proceso constituyente. “Este acuerdo es lo que se pudo lograr. Yo no podría manifestarme como feliz completamente porque obviamente este es un acuerdo con partidos de distintos cortes políticos y en particular con fuerzas políticas que se sintieron dueñas del nuevo proceso a partir de los resultados del 4 de septiembre”, afirmó la senadora respecto del acuerdo allanado este día lunes. En esa línea, la parlamentaria agregó que “a mí me parece que hay que seguir teniendo como norte continuar con un proceso que permite tener una nueva Constitución y a mi juicio a lo mejor todas las cosas que nosotros hubiésemos querido no están, pero claramente no podemos seguir con la Constitución del 80. Este acuerdo nos permite seguir el proceso, pero claro no se puede decir que es mi ideal”. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de aquellos aspectos que menos la convencen del acuerdo, la senadora comunista sostuvo que “hubiese esperado que el número de electos fuera mayor, nosotros promovimos que los electos fueran más desde el primer momento. Nos parece que la diversidad político social del país es más diversa que lo que se alcanza a representar con el esquema de elección del Senado”. Además, la senadora Pascual añadió que “también hubiésemos esperado que se respetara de mejor manera que la influencia de los expertos fuera más acotada, que efectivamente fuesen asesores y no tuviesen un rol tan participativo. Esos fueron puntos absolutamente inamovibles que instaló la derecha”. Respecto del rol de los “expertos”, la representante de la Región Metropolitana señaló que “nosotros pusimos sobre la mesa que no hubiese un órgano con dos tipos de convencionales: unos electos por la ciudadanía y otros electos con voz y voto que eran elegidos por el Parlamento”. En ese sentido, la parlamentaria explicó que “este órgano nuevo elegido por la ciudadanía no es una cámara buzón y por lo tanto tiene la posibilidad de tomar como base lo que vaya preparando ese equipo de expertos y expertas y que además estos expertos no solo tienen que ser juristas sino que comprendan todas las materias que una Constitución tiene”. La senadora Pascual también tuvo palabras respecto de las críticas que las bases de Apruebo Dignidad han manifestado acerca del acuerdo y explicó que “la situación actual tiene que ver con la contundencia del resultado del 4 de septiembre. Este acuerdo no es lo que a mí me hubiese gustado, lo digo francamente, pero es el acuerdo que se pudo lograr para habilitar un nuevo proceso que nos permite modificar la nueva Constitución y no con los peligros reales de que empiecen ahora propuestas muy contradictorias entre sí para modificar la actual Constitución”. Finalmente, respecto de la participación de pueblos originarios y el feminismo en el nuevo proceso, la senadora Pascual recalcó que “tiene que haber modificaciones en nuestras concepciones de democracia para seguir garantizando escaños infra o supra numerarios de los cuerpos colegiados. Nosotros defendimos hasta el final el tema de los escaños para pueblos originarios, el tema de cuántos es lo que hay que seguir peleando porque esto estará de acuerdo a la participación de los propios pueblos indígenas en este proceso y desde esa perspectiva no está garantizado un número de antemano”. Foto: Agencia Aton.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, se refirió al “Acuerdo por Chile” suscrito por las fuerzas políticas con representación parlamentaria, a excepción de Republicanos y el Partido de la Gente, para dar continuidad al proceso constituyente. “Este acuerdo es lo que se pudo lograr. Yo no podría manifestarme como feliz completamente porque obviamente este es un acuerdo con partidos de distintos cortes políticos y en particular con fuerzas políticas que se sintieron dueñas del nuevo proceso a partir de los resultados del 4 de septiembre”, afirmó la senadora respecto del acuerdo allanado este día lunes. En esa línea, la parlamentaria agregó que “a mí me parece que hay que seguir teniendo como norte continuar con un proceso que permite tener una nueva Constitución y a mi juicio a lo mejor todas las cosas que nosotros hubiésemos querido no están, pero claramente no podemos seguir con la Constitución del 80. Este acuerdo nos permite seguir el proceso, pero claro no se puede decir que es mi ideal”. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de aquellos aspectos que menos la convencen del acuerdo, la senadora comunista sostuvo que “hubiese esperado que el número de electos fuera mayor, nosotros promovimos que los electos fueran más desde el primer momento. Nos parece que la diversidad político social del país es más diversa que lo que se alcanza a representar con el esquema de elección del Senado”. Además, la senadora Pascual añadió que “también hubiésemos esperado que se respetara de mejor manera que la influencia de los expertos fuera más acotada, que efectivamente fuesen asesores y no tuviesen un rol tan participativo. Esos fueron puntos absolutamente inamovibles que instaló la derecha”. Respecto del rol de los “expertos”, la representante de la Región Metropolitana señaló que “nosotros pusimos sobre la mesa que no hubiese un órgano con dos tipos de convencionales: unos electos por la ciudadanía y otros electos con voz y voto que eran elegidos por el Parlamento”. En ese sentido, la parlamentaria explicó que “este órgano nuevo elegido por la ciudadanía no es una cámara buzón y por lo tanto tiene la posibilidad de tomar como base lo que vaya preparando ese equipo de expertos y expertas y que además estos expertos no solo tienen que ser juristas sino que comprendan todas las materias que una Constitución tiene”. La senadora Pascual también tuvo palabras respecto de las críticas que las bases de Apruebo Dignidad han manifestado acerca del acuerdo y explicó que “la situación actual tiene que ver con la contundencia del resultado del 4 de septiembre. Este acuerdo no es lo que a mí me hubiese gustado, lo digo francamente, pero es el acuerdo que se pudo lograr para habilitar un nuevo proceso que nos permite modificar la nueva Constitución y no con los peligros reales de que empiecen ahora propuestas muy contradictorias entre sí para modificar la actual Constitución”. Finalmente, respecto de la participación de pueblos originarios y el feminismo en el nuevo proceso, la senadora Pascual recalcó que “tiene que haber modificaciones en nuestras concepciones de democracia para seguir garantizando escaños infra o supra numerarios de los cuerpos colegiados. Nosotros defendimos hasta el final el tema de los escaños para pueblos originarios, el tema de cuántos es lo que hay que seguir peleando porque esto estará de acuerdo a la participación de los propios pueblos indígenas en este proceso y desde esa perspectiva no está garantizado un número de antemano”. Foto: Agencia Aton.