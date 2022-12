fecb5da6c7

Nacional Política Proceso Constituyente Juan Santana: “Me preocupa que no exista ninguna regulación sobre la participación de los expertos” El diputado del Partido Socialista recalcó que el llamado "Acuerdo por Chile" no es "perfecto" e hizo un llamado a no tener temor "al sano debate que se pueda dar en el Congreso Nacional". Diario UChile Jueves 15 de diciembre 2022 11:20 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, se refirió al acuerdo alcanzado por las distintas fuerzas políticas del Congreso para dar continuidad al proceso constituyente. “Para muchos lo acordado no es lo perfecto, existen restricciones que, en nuestro punto de vista, afectan el principio democrático y que debiese tener un proceso de estas características. La presencia de expertos uno puede entenderla, pero cuando se les otorga una participación que en ciertas instancias llega a ser vinculante es donde uno pone el signo de interrogación”, afirmó el parlamentario. El diputado agregó que “este proceso no se va a resolver meramente por la presencia de expertos, entre otras cosas, porque ellos también tienen puntos de vista, ellos también tienen una visión de las cosas y también van a tener que tomar una vereda en debates que son indispensables para la población”. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del debate en torno a si este comité de expertos debe recibir una remuneración, el diputado socialista señaló que “lo que nosotros buscamos es que existan plenas garantías de que los intereses que estarán puestos en el centro del debate son los intereses del bienestar de la población y no serán otros”. En esa línea señaló que “no nos gustaría que algún experto participara de este proceso en circunstancias que no está recibiendo una dieta y finalmente recibiera financiamiento de otra vía, ya sea por parte de algún privado o de algún empresario y este es el argumento central que se da para que los congresistas reciban una dieta ya que eso restringe la posibilidad que exista incidencia de los poderes fácticos”. El diputado Santana agregó que “esta idea de los expertos ha sido una forma de disfrazar un intento por tratar de socavar la representatividad que tendrá la próxima convención. Yo solo quisiera señalar un punto que es bien importante porque esta idea de los expertos es una idea que estará determinada según lo que se ha anunciado por ambas corporaciones del Congreso Nacional. La composición que hoy tenemos es completamente desfavorable para los fines que uno pudiese querer dentro de una Convención donde además existirán quórums”. “A mí lo que me preocupa es que no exista, hasta el momento, ninguna regulación sobre la participación de los expertos. Se le ve como personas impolutas, neutrales y eso no existe, todos los expertos tienen un punto de vista y van a tener que transparentar ese punto de vista y es lo que nosotros queremos garantizar a través de las propuestas que hemos estado haciendo”, agregó. Respecto de las críticas que han surgido al acuerdo por parte de adherentes al oficialismo, el diputado Santana sostuvo que “efectivamente este acuerdo en los términos que se ha anunciado es insuficiente y espero que dentro de la tramitación de la reforma constitucional que habilita el nuevo proceso presentemos indicaciones que busquen mejorar este acuerdo tal y como ocurrió en el acuerdo de 2019”. Por lo mismo, el parlamentario recalca que “no hay que tener miedo al sano debate que el Congreso Nacional pueda dar, al margen de que exista un acuerdo entre las fuerzas políticas. Dicho esto y no teniendo satisfacción plena respecto de lo que se ha acordado, yo creo que hay que sacar lecciones también. Yo soy de los que piensan que hubo una fuerte arremetida de desinformación, influencia de poderes fácticos, pero no podría pensar que más del 60% de la población optó por una posición solo a partir de esa motivación. Como sector cometimos errores y si bien se dará el espacio para revisar eso, la necesidad de tener una lista amplia, es un piso mínimo para mí”. Foto: Agencia Aton.

