b80e0b6f5d

c40b89942c

Nacional Política seguridad Lorena Fries y Acuerdo por Seguridad: “Existe la falta de voluntad y trabas que la derecha quiere poner en el acuerdo” La diputada fustigó la actitud de la oposición que ha puesto temas que generan conflictos para llegar a un acuerdo en materia de seguridad, como el indulto a los presos políticos, que no tiene nada que ver y es una atribución presidencial. Diario UChile Viernes 30 de diciembre 2022 9:45 hrs.

Compartir en

La diputada Lorena Fries (CS) expresó sus dudas sobre las verdaderas intenciones que tiene la derecha para suscribir el compromiso transversal por la seguridad del país, que el gobierno espera que el 3 de enero sea ratificado en el Congreso. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Fries, analizó las conversaciones que se desarrollan al respecto y las distintas trabas que ha puesto la oposición para llegar a buen puerto. La diputada por el distrito 10, afirmó que la derecha ha puesto temas que sabe que generan conflictos, como la ley antiterrorista, que está incorporada en el acuerdo y será materia de trabajo el próximo año pensada en el Siglo XXI y no en situaciones concretas como la macrozona sur. Después la oposición, señaló Fries, puso como condicionante el estado de excepción en la macrozona norte, donde hay medidas para resolver los problemas que surgen y, durante la jornada del jueves, surgió el tema del indulto a los presos políticos del estallido social. “Ese tema (indulto a los presos políticos) no tiene nada que ver con el acuerdo. Hemos insistido como Apruebo Dignidad (AD) en que nosotros no hemos puesto trabas. Por supuesto que hay cuestiones en las que no hemos estado de acuerdo, pero en el caso de AD son mínimas, 2 o 3 puntos, de más de 50 medidas entre legislativas y administrativas que se están adoptando. Entonces, la conclusión que uno tiene que sacar es si realmente la derecha levantó el tema solamente para después trabar y bajarse, o creyendo que no teníamos el mismo interés por los temas de seguridad y por lo tanto, la voluntad política y la carga de prueba está puesta en la derecha”, indicó la legisladora. Sobre el indulto a los presos, la diputada precisó que para nadie es novedad que el gobierno ganó las elecciones con la idea y es parte de su programa de lograr una salida a los presos de la revuelta y también fue motivo de debate legislativo que no llegó a cuerdo por la posición de la derecha. “Para nadie es novedad que el Presidente (Gabriel Boric), que todo el oficialismo, está por encontrar una salida a los presos condenados de la revuelta y también a aquellos que están en prisión preventiva, por lo tanto no es una novedad, ni ha habido nada nuevo respecto del punto”, indicó Fries. Añadió que a estas alturas, “ni siquiera es un proyecto de ley, es una atribución presidencial que está regulada, que han utilizado todos los presidentes y que por lo tanto, el Presidente Boric está en todo su derecho de utilizarlo, si no existen otras vías para resolver esta situación y a nosotros nos parece que debiera tener una salida puesto que, a pesar que se cometieron delitos, ocurrieron en el contexto de una crisis muy profunda y que por lo demás, nos llevó a un proceso constitucional fallido en una primera instancia, pero que todavía está presente. Por tanto, no tiene nada que ver con el tema de seguridad y demuestra la falta de voluntad o las trabas que quiere poner a este acuerdo la derecha”. En materia de estado de excepción para la zona norte del país, otra de las condiciones que ha impuesto la derecha, la diputada Fríes indicó que las razones que entrega la derecha son la población migrante y la tensión con los chilenos y el aumento del crimen organizado que son temas reales. Sin embargo, afirmó que no es posible recurrir al estado de excepción cada vez que ocurre una situación de crisis que significa “poner bajo el mando de las FF.AA una zona geográfica e involucrarlas en un tema que es interno, que no necesariamente es avalado por la literatura, por los organismos internacionales e incorporar a las FF.AA a algún tema relacionado con orden público, está fuera de toda teoría democrática”. No obstante, la diputada afirmó que en el acuerdo se contemplan medidas que apuntan a focalizar en la migración irregular vinculada, eventualmente, con los más graves crímenes. Entre ellas, destacó, un proyecto de ley para modificar las normas de procedimiento para hacer más efectiva las notificaciones más expeditas en caso de la migración irregular. Finalmente, la diputada reconoció que si bien el tema de seguridad es parte del programa de gobierno, la ciudadanía impuso que fuera una prioridad y eso fue recogido por el gobierno que está implementando medidas concretas, con aumento de presupuesto histórico, equipamiento, entre otros, para dar seguridad a la población.

La diputada Lorena Fries (CS) expresó sus dudas sobre las verdaderas intenciones que tiene la derecha para suscribir el compromiso transversal por la seguridad del país, que el gobierno espera que el 3 de enero sea ratificado en el Congreso. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Fries, analizó las conversaciones que se desarrollan al respecto y las distintas trabas que ha puesto la oposición para llegar a buen puerto. La diputada por el distrito 10, afirmó que la derecha ha puesto temas que sabe que generan conflictos, como la ley antiterrorista, que está incorporada en el acuerdo y será materia de trabajo el próximo año pensada en el Siglo XXI y no en situaciones concretas como la macrozona sur. Después la oposición, señaló Fries, puso como condicionante el estado de excepción en la macrozona norte, donde hay medidas para resolver los problemas que surgen y, durante la jornada del jueves, surgió el tema del indulto a los presos políticos del estallido social. “Ese tema (indulto a los presos políticos) no tiene nada que ver con el acuerdo. Hemos insistido como Apruebo Dignidad (AD) en que nosotros no hemos puesto trabas. Por supuesto que hay cuestiones en las que no hemos estado de acuerdo, pero en el caso de AD son mínimas, 2 o 3 puntos, de más de 50 medidas entre legislativas y administrativas que se están adoptando. Entonces, la conclusión que uno tiene que sacar es si realmente la derecha levantó el tema solamente para después trabar y bajarse, o creyendo que no teníamos el mismo interés por los temas de seguridad y por lo tanto, la voluntad política y la carga de prueba está puesta en la derecha”, indicó la legisladora. Sobre el indulto a los presos, la diputada precisó que para nadie es novedad que el gobierno ganó las elecciones con la idea y es parte de su programa de lograr una salida a los presos de la revuelta y también fue motivo de debate legislativo que no llegó a cuerdo por la posición de la derecha. “Para nadie es novedad que el Presidente (Gabriel Boric), que todo el oficialismo, está por encontrar una salida a los presos condenados de la revuelta y también a aquellos que están en prisión preventiva, por lo tanto no es una novedad, ni ha habido nada nuevo respecto del punto”, indicó Fries. Añadió que a estas alturas, “ni siquiera es un proyecto de ley, es una atribución presidencial que está regulada, que han utilizado todos los presidentes y que por lo tanto, el Presidente Boric está en todo su derecho de utilizarlo, si no existen otras vías para resolver esta situación y a nosotros nos parece que debiera tener una salida puesto que, a pesar que se cometieron delitos, ocurrieron en el contexto de una crisis muy profunda y que por lo demás, nos llevó a un proceso constitucional fallido en una primera instancia, pero que todavía está presente. Por tanto, no tiene nada que ver con el tema de seguridad y demuestra la falta de voluntad o las trabas que quiere poner a este acuerdo la derecha”. En materia de estado de excepción para la zona norte del país, otra de las condiciones que ha impuesto la derecha, la diputada Fríes indicó que las razones que entrega la derecha son la población migrante y la tensión con los chilenos y el aumento del crimen organizado que son temas reales. Sin embargo, afirmó que no es posible recurrir al estado de excepción cada vez que ocurre una situación de crisis que significa “poner bajo el mando de las FF.AA una zona geográfica e involucrarlas en un tema que es interno, que no necesariamente es avalado por la literatura, por los organismos internacionales e incorporar a las FF.AA a algún tema relacionado con orden público, está fuera de toda teoría democrática”. No obstante, la diputada afirmó que en el acuerdo se contemplan medidas que apuntan a focalizar en la migración irregular vinculada, eventualmente, con los más graves crímenes. Entre ellas, destacó, un proyecto de ley para modificar las normas de procedimiento para hacer más efectiva las notificaciones más expeditas en caso de la migración irregular. Finalmente, la diputada reconoció que si bien el tema de seguridad es parte del programa de gobierno, la ciudadanía impuso que fuera una prioridad y eso fue recogido por el gobierno que está implementando medidas concretas, con aumento de presupuesto histórico, equipamiento, entre otros, para dar seguridad a la población.