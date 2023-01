9eafc2a122

Derechos Humanos Justicia Nacional Política Maribel Gaete, madre de joven indultado: “Que tire la piedra el que esté libre de pecado” La madre de Bastián Campos, de Antofagasta, criticó “el circo mediático” que hace la derecha y otros sectores políticos por la decisión presidencial. Indicó que “muchos han sido acusados de estafas y corrupción”. Osciel Moya Plaza Lunes 2 de enero 2023 15:39 hrs.

“Antes de juzgar, que tire la piedra el que esté libre de pecado”, así lo expresó Maribel Gaete, madre de Bastián Campos, uno de los jóvenes que recibió el indulto presidencial el viernes pasado, ante la reacción de la derecha y otros sectores políticos que criticaron la decisión del Presidente Gabriel Boric. Además, pidió a la oposición que no “vea la paja en el ojo ajeno”. En conversación con nuestro medio, la madre del joven se mostró feliz de tener a su hijo en libertad, luego de tres años detenido y condenado a 3 años y 61 días de presidio por portar un elemento incendiario en el marco de las protestas sociales de 2019. “Es algo que no nos esperábamos, de hecho nos enteramos cuando estábamos al interior de la cárcel (de Taltal, en Antofagasta) en una visita especial de fin de año almorzando, cuando se acercó otro interno a decirle a Bastián que por las noticias habían dicho que habían 11 o 12 indultados y salía su nombre su apellido. ¡No lo podíamos creer estábamos felices! Imagínate, Bastián el 27 de noviembre cumplió tres años detenido”, indicó la madre del joven, quien relató que hoy su hijo está “tranquilo, contento y con proyectos de estudiar y trabajar”. Frente al malestar que generó el indulto en la derecha con amenazas de acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, Gaete afirmó que se trata de “un circo mediático que han hecho. La verdad es que la reacción de ellos no me sorprende, lo esperaba. Para ellos, estos chicos son los delincuentes, esperaba que lo iban a hacer y van a patalear por lo indultos. No me extrañó su reacción”. “Les diría que no vean la paja en el ojo ajeno, porque muchos de ellos han estado acusados de estafas, dineros perdidos, corrupción. Entonces tratan a los niños de delincuentes cuando ellos igual son delincuentes. Claro uno dice mi hijo no es delincuente, pero para la sociedad lo es, porque fue condenado y juzgado por un juez que lo encontró culpable. Pero ellos, no tienen juicios, ellos no entran a la cárcel, ellos no son condenados y si entran a un juicio, lo único que le dan es arraigo nacional y a la hora del juicio, el juez los encuentra inocentes de todo. Entonces, antes de juzgar que tire la piedra que el que está libre de pecado”, puntualizó Maribel Gaete . La madre del joven reconoce que habían perdido la esperanza que el Presidente Boric diera los indultos. “Sabíamos que iba a llegar algún momento porque como familias, y ellos como internos, postulamos al indulto presidencial y sabíamos que se venía el indulto tarde o temprano iba a llegar. La ley de indulto no salió, no se aprobó, no dio resultado, pero si optamos por el Indulto Presidencial, que es una solicitud que puede hacer cualquier interno, independiente que sea del estallido social o no. Yo por mi parte, esperé que fuera rápido (…) ahora cuando veo, con claridad que estoy tranquila, sé que ya se dieron las cosas, veo que fue súper rápido”, indicó. Agregó que “ahora, pasado el tiempo, me doy cuenta que tampoco se podía hacer que el (Presidente) Boric podía venir y darle el indulto a los chicos de un día para otro”. Gaete afirmó que en esta lucha, las madres y organizaciones de familiares en Santiago jugaron un papel importante en la movilización para alcanzar la libertad de los denominados presos políticos. Puntualizó que ahora frente a las amenazas de la derecha de acusar a la ministra de justicia, “vamos a apoyar a la ministra (…) el deber de nosotros como madres es apoyar a la ministra de justicia en todo lo que esté a nuestro alcance. Encuentro que es un descaro de proporciones que quieran hacer una acusación constitucional”.

