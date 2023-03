b7362c5d42

Economía Política Jaime Naranjo y críticas a Reforma Tributaria: “Me parece un poco trasnochado lo que se está planteando” El diputado socialista aseguró que estarían los votos para aprobar en general y en particular la iniciativa del Gobierno y crítico a la derecha y al empresariado que ha manifestado su oposición a la propuesta. Diario UChile Miércoles 8 de marzo 2023 10:13 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, se refirió al inicio de la tramitación del proyecto de Reforma Tributaria presentado por el Ejecutivo. “De acuerdo a lo que uno vio en la discusión de la comisión durante varios meses y de acuerdo a la correlación de fuerzas políticas que hay en sala, debiéramos tener los votos suficientes para aprobar en términos generales la Reforma Tributaria y en general creo que tampoco debieran haber muchas dificultades para aprobarlo en particular en los mismos términos que salió de la comisión”, adelantó el parlamentario respecto de la votación que se dará este miércoles. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las pocas variaciones que ha tenido la carga impositiva en los últimos treinta años, el diputado socialista respondió que “quiero advertir lo siguiente, porque aquí se habla como que la recaudación que se va a obtener va a ser, principalmente, por aumento de tributos y yo quiero decir que en el caso particular de la reforma que estamos viendo hoy dos tercios de la recaudación corresponden a aspectos administrativos y que tienen que ver con mejorar el control de la evasión y la elusión que hay en el país”. En esa línea, el diputado Naranjo agregó que “cuando se habla aquí y hemos escuchado al mundo empresarial y a los sectores de extrema derecha y derecha, decir que esta Reforma Tributaria que va a aumentar significativamente los tributos y que va a generar no sé qué angustia en los inversionistas y va a tener efectos negativos en el crecimiento y en el empleo. Yo no solo quiero decir que es una exageración, sino que me parece un poco trasnochado lo que se está planteando“. “Este es un disco rayado al cual nos tienen acostumbrados los sectores de derecha y empresariales respecto de que cualquier modificación tributaria ellos lo ven como una amenaza para sus actividades y acá lo que se está haciendo no es eso, a menos que ellos vean el control de la elusión y la evasión como una amenaza a su actividad”, añadió Jaime Naranjo. El parlamentario socialista reconoció que los alcances de esta reforma en los tributos de las personas no es tan significativo y sentenció que “hacer un escándalo como el que se ha hecho no se justifica porque cuál es el argumento de la derecha ‘aumentemos la base tributaria’, es decir, que más chilenas y chilenos paguen impuestos, o sea, en lugar de hacer justicia tributaria y que los que tienen más paguen más, ellos quieren que los que tienen menos comiencen a pagar impuestos para evitar que los que tienen más paguen, es decir, es un argumento muy extraño”. Sobre el Royalty Minero, el diputado Naranjo señaló que “se ha dicho que el royalty va a espantar a los inversionistas cuando lo que impacta a los inversionistas es la incertidumbre y nuestro país, lamentablemente, tiene dos incertidumbres que hay que despejar ojalá rápido: la incertidumbre constitucional y tributaria. Si se fijan las reglas claras se despeja la incertidumbre. Mientras más rápido despejemos eso los inversionistas nos agradecerán infinitamente”. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa acá:

