Las montañas no son de la minería

Mire hacia la cordillera por donde sale el sol y disfrute el privilegio de sentir su majestuosidad y nuestra maravillosa dependencia. “La primera estación del elogio para la Cordillera, terriblemente dueña de nosotros, verdadera matriz chilena, sobre la cual nos hicimos y que, más voluntariosa que la otra no nos deja caer: vivimos bajo ella sin saberlo, como el crustáceo en su caparazón, y nos morimos dentro de su puro señor.” dice Gabriela Mistral.

Detener el espiral de violencias también requiere de una nueva relación con la naturaleza de la que somos parte. Entre esas montañas hay mineras que están destruyendo todo. Justo ahí, a solo 52 kilómetros de Santiago una de las mineras de Anglo American quiere crecer más y más. Pero la vida es el límite.

La cordillera no es de la industria minera extractivista, que además de destruirla para sacar sus riquezas, nos deja sus desechos tóxicos como legado de muerte; y paga impuestos tan mínimos que debería avergonzarles. Las montañas, los glaciares y todas las aguas que fluyen de ellas son de todes porque son bienes comunes sagrados y lugares esenciales para mantener los frágiles equilibrios ecosistémicos. Por lo mismo, hoy más que nunca es imprescindible defender que no toda expansión se justifica en pos de más crecimiento e inversión.

El ojo del huracán está en el proyecto de ampliación de la mina Los Bronces Integrado de Anglo American. Esta trasnacional que cotiza en Londres es parte de las 100 empresas responsables del 77% de las emisiones de carbono del planeta (Carbon Disclosure Project).

En Chile, ha recibido algunas de las sanciones más altas por contaminación ambiental (drenajes ácidos en el depósito de estériles Donoso); construye obras que no cuentan con evaluación ambiental, como el túnel de Los Sulfatos, y no cumple las promesas que hace a las comunidades. Solo como ejemplo, el tranque de relave Pérez Caldera sigue sin vaciarse y el relave El Torito es un riesgo latente que no cuenta con suficientes medidas de emergencia y seguridad.

Los Bronces Integrado, su nuevo proyecto, es de tal magnitud que su ejecución implica tres sub-proyectos: ampliación del actual rajo Los Bronces (más de 130 nuevas ha); construcción de una mina subterránea situada debajo del extremo norte del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca (que equivaldría a varios Costaneras Centers en zona de glaciares utilizando métodos tradicionales de explotación y tronaduras más múltiples túneles de acceso), por último, un mineroducto.

El 2 de mayo del 2022, el organismo técnico pertinente le dijo NO a Los Bronces Integrado. La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió calificar desfavorablemente el proyecto dado que Anglo American porque no determinó adecuadamente el área de influencia para el componente de calidad del aire del proyecto y tampoco entregó la información suficiente que permite descartar el riesgo a la salud de la población.

Desde el rechazo del proyecto por parte del SEA, se tramitan ocho recursos de reclamación administrativa. Los siete provenientes de la sociedad civil buscan mantener ese rechazo, mientras que el de la empresa Anglo American persiguen revertirlo. Las reclamaciones de la ciudadanía buscan relevar que hay varios otros factores que no fueron suficientemente evaluados por el SEA y que constituyen razones de peso para no otorgar resolución ambiental al proyecto. Entre ellas están: insuficiencias e imprecisiones del proyecto al momento de evaluar los impactos y las áreas de influencia en la zona de glaciares que tiene consecuencia para el abastecimiento hídrico de la población; amenazas al Santuario de Yerba y su rica biodiversidad, el proyecto no presenta antecedentes que permitan descartar la generación de impactos significativos en especies como el gato andino, la araña pollito y algunos reptiles que viven en comunidad. Las medidas que propuso la empresa para mitigar sus negativos impactos no son idóneas y generaría probable extinción de algunas especies en peligro.

El Comité de ministros y ministras liderado por la ministra de Medio Ambiente (Maisa Rojas) y en el que participarán la ministra de salud (Ximena Aguilera), ministro de economía (Nicolás Grau), ministro de agricultura (Esteban Valenzuela), ministro de energía (Diego Pardow) y ministra de minería (Marcela Herando) se reunirá, probablemente, el lunes 17 de abril para decidir sobre las reclamaciones en contra de la resolución del Servicio de Medio Ambiente (SEA) que rechazó el estudio de impacto ambiental para la ampliación de Los Bronces Integrado.

La situación es gravísima y poco conocida. Lo que ocurra en la cordillera de la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso afecta a más del cincuenta por ciento de la población de Chile. Ahora será una instancia política la que decida. Esperamos que un gobierno que se define como ecologista y feminista respete la resolución del organismo técnico, escuche las voces de las comunidades y que proteja la salud y la vida de las personas de la Región Metropolitana y de Valparaíso.