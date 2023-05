a3bbf972b8

15f3b31578

Género Nacional Política Proceso Constituyente Teresa Valdés y aborto: “Con la ley de los ‘papitos corazón’ el derecho de las mujeres a decidir se impone” La experta en materia de género relevó la necesidad de avanzar en la despenalización social del aborto. Además, reconoció que después de la elección del 7 de mayo se puede adelantar que este derecho no estará consignado en la Constitución. Joana Carvalho Sábado 20 de mayo 2023 17:55 hrs.

Compartir en

En Chile las mujeres son criminalizadas por decidir sobre sus cuerpos. El caso de una funcionaria del Estado que fue denunciada y acusada de intentar abortar en el Maule, que es Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, volvió a relevar la disputa por la autonomía de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes. Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la socióloga e integrante del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés, sobre cómo se proyecta las legislación sobre el aborto en el país más allá de las tres causales. Para Valdés, la evidente revictimización que ha sufrido la autoridad maulina -quien por cierto cursó una denuncia por violencia intrafamiliar contra su expareja y denunciante- de parte de los medios comunicación permite cuestionar si el país es capaz de seguir avanzando en la despenalización social del aborto. “Es lo más significativo y que abre paso hacia la posibilidad de avanzar a la despenalización penal. Es decir, ¿en qué medida la ciudadanía va reconociendo el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva?”, cuestionó. La experta también se preguntó cuándo se acabará la tutela que actualmente tiene el Estado sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. “Cuando finalmente tenemos la ley de los ‘papitos corazón’, cuando están los abandonos paternos mucho más frecuentes de lo que uno cree, a juzgar por las cifras, con mayor razón el derecho de las mujeres a decidir se impone”, señaló. Cabe destacar que el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos contiene a más de 80 mil personas, de las cuales el 97% son hombres, cifra que ha aumentado en un promedio de 10 mil ingresos mensuales desde que entró oficialmente en vigencia el sistema a finales de 2022. En ese sentido, la socióloga reivindicó la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, puesto que habla de los métodos para ganar la autonomía reproductiva y afirma que la educación sexual integral es clave. Republicanos, Constitución y la promesa del Gobierno El resultado de la elección del 7 de mayo fue una gran señal de alerta para los feminismos, dado que el avance de la ultraderecha es también de las posturas conservadoras, lo cual amenaza el futuro de los derechos reproductivos de las mujeres en Chile. Teresa Valdés sostuvo que después de la votación de consejeros y consejeras se puede dar por hecho que el aborto no estará consignado en la Constitución, pero enfatizó que eso no quiere decir que quienes votaron por Republicanos sigan una agenda conservadora. “A Jose Antonio Kast ya le pasó en la elección anterior (la presidencial de diciembre de 2021). Lo que ponía en su programa sobre las mujeres fue uno de los factores que le bajó votación”, expuso. “¿Cuánta gente que votó por Republicanos votaron por una campaña del miedo? Del miedo con respecto a la seguridad, no respecto de los llamados ‘temas valóricos’, y el señor Luis Silva muy profesor será pero ya lo hicieron callar”, expresó. Días después de que Luis Silva fuera electo como el consejero constitucional más votado, el académico de la Universidad San Sebastián declaró en una entrevista a CNN Chile que “los derechos reproductivos no son esenciales en una Constitución”, lo cual se sumó a otras cuestionables frases de integrantes del partido que provocaron que toda la organización se negara a dar entrevistas por al menos una semana para alinear su filas. Por otro lado, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ha dicho que la lucha para que el aborto sea ley en Chile será de largo aliento al igual que en Argentina y en Uruguay. Además, ha informado que su cartera ya está trabajando para presentar el proyecto de ley de aborto sin causales, pero ve difícil ingresarlo al Congreso este año. Al respecto, la integrante del Observatorio de Género y Equidad concuerda con Orellana y reiteró que “para avanzar hacia la despenalización legal hay que avanzar fuertemente hacia la despenalización social”. La especialista en materia de género comentó que es comprensible que ante el actual escenario político el Gobierno no busque ingresar proyectos de ley a los que se les “cerrarán las puertas más que abrirlas”. Valdés destacó que para ella “la sociedad chilena no está reflejada en los resultados del 7 de mayo en el sentido de que el voto Republicano no es necesariamente de extrema derecha, para nada. Sin embargo, no está la fuerza suficiente como para avanzar positivamente en la despenalización y en un proyecto de aborto libre”.

En Chile las mujeres son criminalizadas por decidir sobre sus cuerpos. El caso de una funcionaria del Estado que fue denunciada y acusada de intentar abortar en el Maule, que es Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, volvió a relevar la disputa por la autonomía de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes. Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la socióloga e integrante del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés, sobre cómo se proyecta las legislación sobre el aborto en el país más allá de las tres causales. Para Valdés, la evidente revictimización que ha sufrido la autoridad maulina -quien por cierto cursó una denuncia por violencia intrafamiliar contra su expareja y denunciante- de parte de los medios comunicación permite cuestionar si el país es capaz de seguir avanzando en la despenalización social del aborto. “Es lo más significativo y que abre paso hacia la posibilidad de avanzar a la despenalización penal. Es decir, ¿en qué medida la ciudadanía va reconociendo el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva?”, cuestionó. La experta también se preguntó cuándo se acabará la tutela que actualmente tiene el Estado sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. “Cuando finalmente tenemos la ley de los ‘papitos corazón’, cuando están los abandonos paternos mucho más frecuentes de lo que uno cree, a juzgar por las cifras, con mayor razón el derecho de las mujeres a decidir se impone”, señaló. Cabe destacar que el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos contiene a más de 80 mil personas, de las cuales el 97% son hombres, cifra que ha aumentado en un promedio de 10 mil ingresos mensuales desde que entró oficialmente en vigencia el sistema a finales de 2022. En ese sentido, la socióloga reivindicó la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, puesto que habla de los métodos para ganar la autonomía reproductiva y afirma que la educación sexual integral es clave. Republicanos, Constitución y la promesa del Gobierno El resultado de la elección del 7 de mayo fue una gran señal de alerta para los feminismos, dado que el avance de la ultraderecha es también de las posturas conservadoras, lo cual amenaza el futuro de los derechos reproductivos de las mujeres en Chile. Teresa Valdés sostuvo que después de la votación de consejeros y consejeras se puede dar por hecho que el aborto no estará consignado en la Constitución, pero enfatizó que eso no quiere decir que quienes votaron por Republicanos sigan una agenda conservadora. “A Jose Antonio Kast ya le pasó en la elección anterior (la presidencial de diciembre de 2021). Lo que ponía en su programa sobre las mujeres fue uno de los factores que le bajó votación”, expuso. “¿Cuánta gente que votó por Republicanos votaron por una campaña del miedo? Del miedo con respecto a la seguridad, no respecto de los llamados ‘temas valóricos’, y el señor Luis Silva muy profesor será pero ya lo hicieron callar”, expresó. Días después de que Luis Silva fuera electo como el consejero constitucional más votado, el académico de la Universidad San Sebastián declaró en una entrevista a CNN Chile que “los derechos reproductivos no son esenciales en una Constitución”, lo cual se sumó a otras cuestionables frases de integrantes del partido que provocaron que toda la organización se negara a dar entrevistas por al menos una semana para alinear su filas. Por otro lado, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ha dicho que la lucha para que el aborto sea ley en Chile será de largo aliento al igual que en Argentina y en Uruguay. Además, ha informado que su cartera ya está trabajando para presentar el proyecto de ley de aborto sin causales, pero ve difícil ingresarlo al Congreso este año. Al respecto, la integrante del Observatorio de Género y Equidad concuerda con Orellana y reiteró que “para avanzar hacia la despenalización legal hay que avanzar fuertemente hacia la despenalización social”. La especialista en materia de género comentó que es comprensible que ante el actual escenario político el Gobierno no busque ingresar proyectos de ley a los que se les “cerrarán las puertas más que abrirlas”. Valdés destacó que para ella “la sociedad chilena no está reflejada en los resultados del 7 de mayo en el sentido de que el voto Republicano no es necesariamente de extrema derecha, para nada. Sin embargo, no está la fuerza suficiente como para avanzar positivamente en la despenalización y en un proyecto de aborto libre”.