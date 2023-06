d7add0bae6

Educación Nacional Política Consejo para la Reactivación Educativa entrega informe con recomendaciones al Mineduc Las observaciones serán integradas al Plan de Reactivación Educativa, que de acuerdo al ministro, Marco Antonio Ávila, ya ha rendido frutos en materia de ausentismo: "En el mes de mayo disminuyó la inasistencia grave", indicó. Fernanda Araneda Lunes 12 de junio 2023 15:30 hrs.

Este lunes, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, recibió el informe de recomendaciones del Consejo para la Reactivación Educativa, que busca, justamente, mejorar el Plan de Reactivación Educativa del Gobierno en sus tres ejes: convivencia y salud mental, fortalecimiento de los aprendizajes y asistencia y revinculación. En la instancia, el ministro Ávila agradeció la colaboración de los integrantes del Consejo y aseguró que con el Plan de Reactivación Educativa, ya se están evidenciando señales positivas en términos de ausentismo escolar. “Hemos ido mejorando. En el mes de mayo disminuyó la inasistencia grave, lo que quiere decir que más niños están asistiendo sobre el 85%. Sin embargo, aún nos falta muchísimo. ¿Cómo convencemos a esas familias? No es solo la campaña comunicacional, sino también el boca a boca, el conversar, porque lamentablemente esto es una cosa transversal”. “Aquí no son solo los estudiantes más pobres los que no están asistiendo, son de todas las clases sociales, familias que han ido valorando de manera distinta la asistencia diaria. El llamado, entonces, es a que sigamos todos, por los distintos mecanismos y responsabilidades que tenemos, insistiendo en la asistencia”, agregó. Por su parte, la exministra de Educación e integrante del Consejo, Adriana Delpiano, destacó dos aspectos positivos: por un lado, la “amplitud” al interior de la instancia y por otro, la alta convocatoria del programa de tutores que es parte del Plan de Reactivación Educativa. “Creo que las 20 mil personas inscritas son un símbolo de que el país como tal está tomando en sus manos esta tarea y la amplitud de la convocatoria que hizo del ministerio habla de esto mismo. Aquí somos exministros, alcaldes, alcaldesas, sostenedores privados, sostenedores públicos, personas especializadas, organismos internacionales y yo quisiera que realmente tengamos esta mirada de esperanza, de que este problema lo vamos a resolver”, precisó la extitular del Mineduc durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Asimismo, Delpiano recordó que el Consejo de Reactivación Educativa no cesará sus funciones tras la entrega de su informe: “Esa ha sido una de las decisiones que ha tomado el propio ministro, de que nos convocará trimestralmente para ver el avance de estas medidas”. En tanto, el extitular de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que los problemas a nivel educativo “no pueden ser vistos en el eje de la pelea izquierda-derecha”. “Acá lo que está en juego es el futuro de millones de niños y niñas que tienen un daño gigantesco producto del cierre de las escuelas. Si no nos hacemos cargo, con justa razón los niños nos van a decir: ustedes me cerraron el colegio y después no hicieron nada”. “Entonces, yo creo que este es un llamado país de poner siempre a los niños, a los estudiantes, en el centro de nuestra acción”, manifestó. Dentro de las acciones mencionadas en el informe del Consejo para la Reactivación, destacan: la formación de profesores en materia de salud mental; el desarrollo de campañas comunicacionales que promuevan la lectura y escritura; y el fortalecimiento del sistema de seguimiento de trayectorias educativas.

